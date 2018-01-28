Собчак в Назрани связала поджог офиса "Мемориала" с властями Чечни

Люди в регионах должны сами выбирать себе руководителей, заявила на встрече с представителями общественных организаций и журналистами в Назрани кандидат в президенты России Ксения Собчак. Она отметила проблему безработицы в республике, назвав одной из своих задач борьбу с гендерным неравенством в области трудоустройства женщин. Поджог местного офиса "Мемориала" кандидат в президенты связала с властями Чечни.

"Кавказский узел" сообщал, что вечером 27 января в Назрани прошла встреча ингушской общественности с кандидатом в президенты России Ксенией Собчак, на которой присутствовали более 70 человек.

На прошедшей в Назрани встрече кандидат в президенты России Ксения Собчак выразила сомнение, что получит много голосов в Ингушетии, передает присутствовавший на встрече корреспондент "Кавказского узла".

При этом она отметила, что считает очень важным посещение кандидатами Кавказа, который многие политики несправедливо игнорируют.

По словам Собчак, главы Чечни и Ингушетии отказались с ней встречаться.

"Со мной отказались встречаться Кадыров и Евкуров. Видимо, посланниками Москвы они готовы признать только эмиссаров Путина. Это их ошибка. Но я рада общаться с людьми на улицах, узнавать мнение простых чеченцев и ингушей. Оно для меня важнее", - сказала она.

Также Собчак рассказала, что хотела посетить школу № 2 в Назрани, но в школу ее не пустили, по мнению кандидата, из-за страха работников школы возможных последствий.

"Вы уедете, а у нас будут проблемы - вот так сказали мне педагоги", - сообщила Собчак.

В ходе встречи были затронуты вопросы безработицы, коррупции, клановости, отсутствия прямых выборов руководителя региона.

Ксения Собчак посетила здание ингушского филиала правозащитного центра "Мемориал", который был подожжен 17 января. Корреспондент "Кавказского узла" спросил ее о том, считает ли она, что "Мемориала" на Северном Кавказе преследуют люди, близкие к властям Чечни. По словам Собчак, несмотря на отсутствие доказательств, она видит здесь вмешательство Грозного.

"Я считаю, что это связанные вещи. Я связываю арест Оюба Титиева, и то, что произошло здесь, сгорел офис. У меня нет доказательств, не могу уверенно заверять, что было вмешательство извне. У нас же нет независимого суда и следствия", - сказала она.

Глава грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюб Титиев 11 января был арестован по обвинению в хранении марихуаны. Титиев заявил о своей невиновности. 14 января стало известно, что родные Титиева покинули Чечню из-за угроз. 17 января в эфире телеканала "Грозный" был показан сюжет, в котором Рамзан Кадыров назвал правозащитников "врагами народа" и "продажными людьми". По словам Кадырова, он удивляется родственникам правозащитников, которые их не останавливают, добавив "они должны знать, в нашей республике их работа не пройдет". В ночь на 17 января в Назрани в офисе ПЦ "Мемориал" произошел пожар. Причиной пожара стал поджог, который следует расценивать как теракт, заявил член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов. Вечером 22 января в Махачкале был подожжен автомобиль представительства "Мемориала", на котором адвокат организации ездил в Чечню по делу Оюба Титиева. Правозащитники расценили поджог машины как акт устрашения. 16 января Ксения Собчак потребовала освободить Титиева. В своем заявлении, опубликованном в Instagram, Собчак потребовала федеральные власти доказать, "что Чечня - это Россия".

Корреспондент "Кавказского узла" попросил Ксению Собчак прокомментировать требования вернуть в регионе прямые выборы разных уровней.

"Прямые выборы — это ключевая вещь, потому что вы должны сами себе в регионе избирать руководителей, выбирать себе главу. Почему его должны назначать с Москвы, почему Путин решает, кто должен здесь править? Вы должны решать, вы — народ, кто будет вами править, чтобы эта была власть ради народа. Нет другого механизма", - сказала она.

В апреле 2013 года Владимир Путин подписал закон, наделяющий субъекты РФ правом отменять прямые выборы глав регионов. После этого прямые выборы были отменены во всех республиках Северного Кавказа за исключением Чечни. В марте 2017 года Конгресс карачаевского народа выступил с призывом вернуть прямые выборы главы Карачаево-Черкесии и глав всех уровней. 25 декабря 2017 года депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии проголосовали против проведения референдума о прямых выборах главы республики. Совет тейпов ингушского народа также выступил с требованием вернуть прямые выборы.

По словам Собчак, ее избирателями в регионах являются люди, неравнодушные к бедам.

"Я ожидала от визита сюда живого общения с людьми, хотела узнать о проблемах региона, чтобы говорить о них, в том числе на федеральном уровне. Я считаю, что это моя миссия и большая задача - собирать эту боль, все проблемы, которые здесь, чтобы потом уже говорить о них на федеральном уровне", - заявила она.

Отметила Собчак и проблему безработицы в Ингушетии. Она обратилась к одной из присутствующих девушек с вопросом, кем она работает. Девушка сказала, что не работает, так как работы нет, хотя она два года назад закончила университет, и родители не против, чтобы она нашла себе работу. Ксения Собчак заметила, что одной из своих задач на посту главы государства она ставит борьбу с гендерным неравенством в области трудоустройства женщин, чтобы женщины на Кавказе наравне с мужчинами были трудоустроены по своей специальности, чтобы и власти, и родители девушек не чинили в этом препон.

В ходе встречи один раз выключилось электричество на полчаса, однако организаторы мероприятия были готовы к этому и включили светильники.

На вопрос, считает ли кандидат в президенты Сталина "эффективным менеджером", Собчак ответила, что посетила музей-мемориал памяти жертв репрессий, и она считает Сталина преступником.

"Он преступник, его рукой были подписаны расстрельные списки, о чем тут еще говорить. В мемориале, где я сегодня была, там конкретные списки, с подписями Сталина и Берии. Там сухие цифры — сколько доехало, сколько погибло — в этом судьбы вашего народа. Сталин — это преступник и убийца, и здесь не может быть никакой второй трактовки", - заявила она.

Ксения Собчак намерена бороться за президентский пост в качестве "кандидата против всех". О начале формирования региональных штабов по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатуры Ксении Собчак на пост президента было объявлено 9 ноября. В середине ноября стало известно, что Собчак отказалась искать координаторов для своих штабов на Северном Кавказе в связи с отсутствием желающих: сторонники Собчакотвергли возможность открытия ее штабов в Дагестане и Ингушетии. В других регионах юга страны активно разворачивается деятельность ее штабов и волонтерских групп. Подробнее о том, чего ждать от "кандидата против всех", чем она привлекательнее Путина и Навального, рассказывают сторонники Собчак из Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Сочи и Волгограда в материале "Кавказского узла" "За что волонтеры юга полюбили Собчак вместо Путина и Навального".