Ксения Собчак на встрече с общественностью Ингушетии. Фото: Умар Йовлой для "Кавказского узла"

27 января 2018, 23:58

Более 70 представителей общественности встретились с Собчак в Ингушетии

Встреча ингушской общественности с кандидатом в президенты России Ксенией Собчак прошла сегодня вечером в Назрани.

На встрече, которая продолжалась с 17.30 до 21.00 мск, присутствовали свыше 70 человек, а также несколько съемочных групп, передает корреспондент "Кавказского узла".

Мероприятие было организовано при участии общественного деятеля Багаудина Хаутиева. На встрече с Собчак поднимались острые вопросы о ситуации в Ингушетии. Представители общественности обсудили с кандидатом в президенты страны проблемы безработицы, коррупции, клановости, отсутствия прямых выборов главы республики,  нарушения прав человека, в том числе похищений, убийств, фальсификации дел о наркотиках и оружии.

Во время поездки в Ингушетию Ксения Собчак посетила здание ингушского филиала правозащитного центра "Мемориал", который был подожжен 17 января, передает "Интерфакс".

Ксения Собчак намерена бороться за президентский пост в качестве "кандидата против всех". О начале формирования региональных штабов по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатуры Ксении Собчак на пост президента было объявлено 9 ноября. В середине ноября стало известно, что Собчак отказалась искать координаторов для своих штабов на Северном Кавказе в связи с отсутствием желающих: сторонники Собчак отвергли возможность открытия ее штабов в Дагестане и Ингушетии. В других регионах юга страны активно разворачивается деятельность ее штабов и волонтерских групп. Подробнее о том, чего ждать от "кандидата против всех", чем она привлекательнее Путина и Навального, рассказывают сторонники Собчак из Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Сочи и Волгограда в материале "Кавказского узла" "За что волонтеры юга полюбили Собчак вместо Путина и Навального".

Отметим, что телеведущая пока не предложила подробной политической программы, но сошлась с Рамзаном Кадыровым во мнении о необходимости убрать тело Ленина из мавзолея, говорится в справке "Кавказского узла" "Собчак, Путин и Кадыров: о спорных методах борьбы с террором". В то же время Ксения Собчак вступила в публичную полемику с чеченским лидером относительно преследования главы грозненского отделения ПЦ "Мемориал" Оюба Титиева, находящегося под арестом.

Примечание:

"Кадыров ответил на требования Собчак по делу Титиева", "Задержаны руководитель и волонтер ростовского штаба Собчак", "Собчак потребовала освободить Оюба Титиева".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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