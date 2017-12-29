29 декабря 2017, 20:57

Штаб Собчак открылся в Волгограде

Мать пятерых детей Елена Самошина, возглавившая волгоградский предвыборный штаб Ксении Собчак, объявила сегодня о планах организовать сбор вещей для многодетных семей. При этом отсутствие заявлений штаба о предвыборной программе разочаровало некоторых потенциальных сторонников Собчак в Волгограде.

Как писал "Кавказский узел", первый региональный предвыборный штаб Собчак был открыт 29 ноября в Ростове-на-Дону. Перед открытием этого штаба силовики обследовали его на предмет наличия оружия и боеприпасов.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. О начале формирования региональных штабов по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатуры Ксении Собчак на пост президента было объявлено 9 ноября. Телеведущая позиционирует себя как кандидат "против всех" и пока не предложила подробной политической программы, но сошлась с Рамзаном Кадыровым во мнении о необходимости убрать тело Ленина из мавзолея, говорится в справке "Кавказского узла" "Собчак, Путин и Кадыров: о спорных методах борьбы с террором".

Сегодня в торговом центре «Диамант» в Центральном районе Волгограда открылся местный штаб Ксении Собчак. На открытии штаба присутствовали 14 человек, передал корреспондент "Кавказского узла".

В штабе числятся шесть сотрудников и 55 волонтеров. Перед ними поставлена задача собрать не менее 2,5 тысячи подписей в поддержку телеведущей.

По словам начальника штаба Елены Самошиной, на организацию штаба ушло две недели. "Я оставила свой голос на сайте Ксении Собчак. Меня там заметили, связались со мной, прошерстили меня по соцсетям. И предложили возглавить штаб в Волгограде", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Самошина.

Она уточнила, что не имеет опыта работы в предвыборных штабах. Но, по ее словам, как многодетная мать была организатором акций в защиту прав и интересов многодетных семей, организовывала голодовки и пикеты.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в сентябре 2013 года и феврале 2014 года Елена Самошина была организатором и участницей голодовок многодетных родителей, требовавших решения жилищных и социальных проблем. В 2015 году она пыталась принять участие в довыборах депутата облдумы, однако ей было отказано в регистрации, а попытка самовыдвижения на довыборы стала поводом для исключения Самошиной из "Единой России" с формулировкой "за дискредитацию партии".

"Я пыталась в Волгограде объединить оппозиционные силы в один кулак. И сейчас предлагаю волонтерам штаба Навального и партии «Яблоко» сотрудничество на базе нашего штаба", - сказала Елена Самошина.

Сотрудники штаба планируют оказывать волгоградцам юридическую и иную помощь, уточнила она. "Организуем сбор вещей для многодетных семей", - сообщила о планах штаба Елена Самошина.

Студент местного колледжа Алексей Касимов пришел на открытие штаба, чтобы узнать о предвыборной программе Ксении Собчак и возможности работать в волгоградском штабе. Ранее он поддерживал Алексея Навального, но после того, как тот был снят с предвыборной гонки, молодой человек, по его словам, решил найти другого кандидата, которого он мог бы поддержать на выборах.

"Скажу откровенно, ожидал услышать от главы штаба анализ социальной и экономической ситуации в Волгоградской области. Но ничего существенного не услышал. Поэтому я пока подумаю, стоит ли записываться в волонтеры и ставить в подписном листе свою подпись", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Касимов.

Молодой человек, представившийся корреспонденту "Кавказского узла" Сергеем, напротив, сообщил, что уже готов помочь штабу Собчак. "Подписи собирать я не смогу. А вот агитировать готов. У меня есть время для этого. Нужно поддержать оппозиционного кандидата. У нас в стране и в нашей области, в частности, много проблем, которые не решаются - низкие зарплаты, безработица, предприятия закрываются, в детский сад ребенка не устроишь. Помогу обязательно", - сказал Сергей.

В 18.00 в новом штабе Собчак состоялась встреча сотрудников с волонтерами и жителями города, на которую, по подсчетам корреспондента "Кавказского узла", пришли около 50 человек.

Елена Самошина - мать пятерых детей, она также возглавляет региональные отделения общественных организаций «Многодетные родители» и «Союз матерей России», информирует сайт sobchakprotivvseh.ru.

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"