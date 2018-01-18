Анастасия Шевченко. Фото https://www.instagram.com/p/BcXUzdjghJw/?taken-by=rostovprotiv

18 января 2018, 06:12

Задержаны руководитель и волонтер ростовского штаба Собчак

Руководитель регионального штаба Ксении Собчак Анастасия Шевченко и волонтер Максим Попов задержаны в Ростове-на-Дону после полученного полицией сообщения о расклейке в магазине оппозиционных стикеров.

По словам Шевченко, оба вечером 17 января доставлены в Кировский ОВД.

"Нас задержали сотрудники ППС. По их словам, им поступил звонок, что мы расклеиваем стикеры, тем самым подрывая авторитет федеральной власти", - приводит слова Шевченко издание "ОВД-Инфо".

По словам Шевченко, задержание активистам объяснили тем, что они расклеивали в магазине стикеры "Против всех", хотя, как утверждает руководитель штаба, такого не было, пишет Donnews.ru.

Информация об освобождении активистов, по данным на 06.10 мск 18 января, не поступала.

"Кавказский узел" также информировал, что вечером 16 января активисты "Открытой России" на несколько часов были задержаны в ростовском аэропорту. После изъятия листовок и брошюр организации полицейские отпустили активистов.

Штаб Собчак в Ростове-на-Дону за месяц после открытия в 2017 году сменил три адреса, так как владельцы помещений отказывали активистам в аренде, опасаясь, что противники Собчак повредят их имущество. Чего ждать от "кандидата против всех" Ксении Собчак и чем она привлекательнее Владимира Путина и Алексея Навального, рассказывается в материале "За что волонтеры Юга полюбили Собчак вместо Путина и Навального", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Политологи назвали адресатов высказываний Собчак о Кадырове и Титиеве", "Собчак потребовала освободить Оюба Титиева", "Штаб Собчак открылся в Волгограде".

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