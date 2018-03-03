На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото © Sputnik/ Илья Питалев https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20171202/9661460/azerbajdzhan-za-nedelyu-obstrelyal-karabah-200-raz.html

03 марта 2018, 15:44

Нагорный Карабах насчитал 250 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю

Военнослужащие Азербайджана с 25 февраля по 3 марта произвели более 3000 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило Министерство обороны Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", ранее Нагорный Карабах сообщал, что за период с 18 по 24 февраля азербайджанская сторона 300 раз нарушила режим прекращения огня.

За прошедшую неделю Азербайджан нарушил режим прекращения огня в общей сложности около 250 раз, заявили сегодня в Минобороны Нагорного Карабаха.

Карабахская сторона зафиксировала применение только стрелкового оружия.

Армения обвинила Азербайджан в обстреле своих позиций и села в Тавушской области вечером 26 февраля. Старосты сел рассказали, что обстрелы не вызвали жертв и разрушений.

На сайте Минобороны Азербайджана комментариев относительно сегодняшнего заявления военного ведомства Нагорного Карабаха, по состоянию на 15.00 мск 3 марта, не было. При этом азербайджанская сторона в течение недели регулярно сообщала об обстрелах своих позиций военнослужащими Армении, насчитав в общей сложности 718 таких случаев. Только за минувшие сутки перемирие было нарушено 110 раз, заявило ведомство.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии, однако обстрелы там не прекращаются ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" отслеживает новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Жители Нагорного Карабаха раскритиковали закон о выплатах раненым солдатам", "CDSI указал на увеличение небоевых потерь среди военных Азербайджана", "Армянские правозащитники отметили уменьшение потерь среди военных в 2017 году"

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