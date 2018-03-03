Нагорный Карабах насчитал 250 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю

03 марта 2018, 15:44

Военнослужащие Азербайджана с 25 февраля по 3 марта произвели более 3000 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило Министерство обороны Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", ранее Нагорный Карабах сообщал, что за период с 18 по 24 февраля азербайджанская сторона 300 раз нарушила режим прекращения огня.

За прошедшую неделю Азербайджан нарушил режим прекращения огня в общей сложности около 250 раз, заявили сегодня в Минобороны Нагорного Карабаха.

Карабахская сторона зафиксировала применение только стрелкового оружия.

Армения обвинила Азербайджан в обстреле своих позиций и села в Тавушской области вечером 26 февраля. Старосты сел рассказали, что обстрелы не вызвали жертв и разрушений.

На сайте Минобороны Азербайджана комментариев относительно сегодняшнего заявления военного ведомства Нагорного Карабаха, по состоянию на 15.00 мск 3 марта, не было. При этом азербайджанская сторона в течение недели регулярно сообщала об обстрелах своих позиций военнослужащими Армении, насчитав в общей сложности 718 таких случаев. Только за минувшие сутки перемирие было нарушено 110 раз, заявило ведомство.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии, однако обстрелы там не прекращаются ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" отслеживает новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".