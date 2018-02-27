На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото © Sputnik/ Илья Питалев https://sputnik.by/incidents/20160403/1021460940.html

27 февраля 2018, 15:36

Армения обвинила Азербайджан в обстрелах села

Азербайджан открыл огонь по позициям армянской армии и селу в Тавушской области, заявил сегодня пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Старосты сел рассказали, что обстрелы не вызвали жертв и разрушений.

По словам Ованнисяна, обстрелы со стороны Азербайджана велись вечером 26 февраля.

"Использовалось, в основном, стрелковое оружие", - цитирует Ованнисяна "Sputnik-Армения".

Сейчас ситуация на армяно-азербайджанской границе спокойная, подчеркнул пресс-секретарь Минобороны Армении.

"Стрельба длилась 15-20 минут, у нас не отмечено никакого ущерба. Они стреляли по пустоши, нет пострадавших зданий, построек", - цитирует сегодня старосту села Баганис Нарека Саакяна Tert.am.

По данным издания, староста села Коти Феликс Меликян отметил, что стрельба была интенсивной после 21.00 по местному времени (20.00 мск), затем с перерывами продолжилась до 23.00 (22.00 мск). "Ущерба нет. Думаю, что, если бы чей-то дом пострадал, то жители сказали бы об этом. Им известно, что в таких случаях выплачивается компенсация. Однако никто не сообщал об ущербе", - подчеркнул Меликян.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", расстояние между селами Баганис и Коти, расположенными в Тавушской области Армении, составляет 10 километров.

По данным на 15.30 мск 27 февраля, на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев по поводу заявления представителя военного ведомства Армении и старост сел Тавушской области. При этом Минобороны Азербайджана заявило сегодня, что вооруженные силы Армении 26 февраля и в ночь на 27 февраля 116 раз нарушили режим перемирия, используя крупнокалиберные пулеметы.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны заявили о перемирии, однако обстрелы с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и поступающие оттуда новости размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Жители Нагорного Карабаха раскритиковали закон о выплатах раненым солдатам", "CDSI указал на увеличение небоевых потерь среди военных Азербайджана", "Армянские правозащитники отметили уменьшение потерь среди военных в 2017 году".

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