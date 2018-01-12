12 января 2018, 10:50

CDSI указал на увеличение небоевых потерь среди военных Азербайджана

59 военнослужащих Азербайджана погибли в 2017 году, из них небоевые потери составили 40 человек, сообщили в Институте каспийских военных исследований. По его же данным, из 147 погибших в 2016 году военных потеряли жизни в небоевых условиях 38 человек. Местные эксперты посетовали на закрытость Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", по данным Института каспийских военных исследований (CDSI), в 2017 году погибли 119 военнослужащих Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха, причем 78 смертей являются небоевыми потерями, тогда как остальные погибли в связи с нарушением режимов прекращения огня.

Институт каспийских военных исследований (CDSI) начал работу в феврале 2015 года в Германии. Джасур Сумеринли, возглавлявший центр журналистских военных исследований "Доктрина" до своего отъезда из Азербайджана в сентябре 2014 года, стал одним из основателей CDSI.

CDSI: наряду со снижением боевых потерь увеличилось число случаев гибели военных в небоевых условиях

Из 40 военнослужащих, погибших за 2017 год в небоевых условиях, по словам директора Института каспийских военных исследований Джасура Сумеринли, четверо умерли от болезней, пятеро совершили самоубийство, еще пятеро умерли в результате несчастных случаев (попали под снежную лавину, раздавило упавшим деревом и другое). Кроме того, восемь военных были убиты своими сослуживцами, четверо погибли в автоавариях, один – во время спасательных работ, 13 человек ушли из жизни при невыясненных обстоятельствах.

По словам Сумеринли, по сравнению с 2016 годом потери вооруженных сил Азербайджана уменьшились почти в 2,5 раза. Так, в 2016 году безвозвратные потери в Азербайджане составили 147 человек: 109 были убиты в ходе военных действий, 38 – погибли в небоевых условиях.



Эксперт объяснил большое число жертв в 2016 года апрельской эскалацией конфликта. Тогда, по официальным данным, потери Азербайджана составили 92 человека, армянской стороны – 77.

В то же время число небоевых потерь вооруженных сил Азербайджана в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось на два человека.

При этом Сумеринли отметил, что если боевые потери в основном подтверждаются Минобороны, "может быть, не всегда сразу, а через несколько дней, то с небоевыми получить официальную информацию трудно".

"В основном мы оперируем информацией из СМИ и социальных сетей в Интернете, где о смерти военнослужащих сообщают их родственники. Позже некоторые факты подтверждаются местными властями, правоохранительными органами. Многие СМИ вынуждены подвергаться самоцензуре, поскольку последние три года власти постоянно требуют публиковать информацию о ситуации на фронте и вообще об армии только на основе официальных сообщений Минобороны. Поэтому реальная картина со статистикой потерь может отличаться от наших сведений", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Джасур Сумеринли.

30 декабря 2015 года Институт каспийских военных исследований привел данные о том, что в 2015 году из 76 погибших азербайджанских военнослужащих 37 погибли на линии фронта, 39 человек - в небоевых условиях.

Сумеринли сообщил, что участвовал в мониторинге потерь на фронте с 2003 года, еще со времени деятельности в Центре журналистских военных исследований "Доктрина". По словам эксперта, в 2003-2007 годах ВС Азербайджана потеряли, по меньшей мере, 1106 военнослужащих, в том числе 387 погибли от вражеской пули или подорвались на минах, а 719 человек – это небоевые потери.

Ранее CDSI сообщал, что с 12 мая 1994 года по 7 апреля 2016 года потери вооруженных сил Азербайджана в зоне карабахского конфликта составили около двух тысяч убитыми и ранеными. Из них 785 были убиты, 125 погибли от подрыва мин.

При этом Сумеринли пояснил, что Центр "Доктрина" вел мониторинги только по Азербайджану.

"Пожалуй, только в 2006-2010 годах удавалось вести более или менее точный подсчет. В тот период Азербайджан только подписал Оперативный план индивидуального партнерства с НАТО (İPAP), который обязывал к прозрачности ВС. Тогда Минобороны и силовые ведомства сами предоставляли информацию и отвечали на запросы СМИ и общественных организаций. После 2010 года прозрачность стала сворачиваться, а в последние годы вовсе нет доступа к информации за исключением той, которую выдает Минобороны", - отметил эксперт.

Меньше всего общих потерь, по его словам, пришлось на 2004 год – 37 человек, меньше всего боевых потерь было в 2009 году – 11 человек.

Мониторинг потерь в Вооруженных силах Армении и Грузии CDSI стал проводить в последние два года, сообщил Джасур Сумеринли.

Всего в 2017 году, по данным CDSI, на Южном Кавказе погибло 119 военнослужащих. 78 из них являются небоевыми потерями, остальные погибли в связи с нарушением режимов прекращения огня. В 2016 году, согласно тому же источнику, как минимум 221 человек, служивший в структурах безопасности и обороны Азербайджана, Армении и Грузии, был убит в ходе боевых действий, еще не менее 97 погибли в небоевых условиях, то есть общее число жертв составило 318.

В целом, по данным Сумеринли, за период после подписания соглашения режима о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией потери сектора обороны и безопасности Азербайджана превысили 4100 человек, и примерно 60 процентов из них – это небоевые потери.

Армянские правозащитники также отметили уменьшение потерь среди военных в 2017 году. Как сказано в отчете Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, за минувший год погибли 60 военнослужащих Армении, 22 из них погибли в результате нарушения режима перемирия, небоевые потери составили 38 человек. По данным организации, в 2016 году потери армянских вооруженных сил составили 175 человек.

Эксперты посетовали на закрытость Минобороны в части предоставления данных о потерях

Азербайджан и Армения находятся в состоянии войны, которая ведется и в информационном поле, как в любой войне стороны склонны завышать число потерь противника, отметил военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Министерства обороны Азербайджана Азад Исазаде, комментируя статистику потерь.

"С другой стороны, в эпоху Интернет, социальных сетей скрыть собственные потери также невозможно. Поэтому официальные данные сторон о своих потерях в боевых условиях близки к реальным", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Азад Исазаде.

При этом он воздержался от комментариев данных о небоевых потерях Вооруженных сил Азербайджана, сославшись на отсутствие достоверной информации.

Эксперт в области права медиа, член Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Гюнай Исмайлова также констатировала ограничение доступа к информации военного характера в последние годы.

"СМИ постоянно напоминают о недопустимости публикации сведений, относящихся к военной тайне. Постепенно к таковой относят информацию не только непосредственно военного характера, что вполне понятно, но и о человеческих потерях и даже о социальных проблемах военнослужащих. Это способствует выработке самоцензуры в СМИ", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Гюнай Исмайлова.

Она также обратила внимание на тенденцию по сокращение числа организаций, которые осуществляют гражданский контроль над армией в Азербайджане. "В последние годы из-за законодательных и административных ограничений деятельности НПО прекратили свою работу ряд общественных объединений, старавшихся осуществлять гражданский контроль над армией. Это, к примеру "Офицеры запаса и в отставке", "Центр демократического гражданского контроля над вооруженными силами", Центр журналистских военных исследований "Доктрина", - сообщила Гюнай Исмайлова.

Представители Минобороны Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

В военном ведомстве обычно настоятельно рекомендуют СМИ использовать только официальные данные этого министерства, передает корреспондент "Кавказского узла".

Материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"