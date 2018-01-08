08 января 2018, 02:02

CDSI насчитал 119 смертей военнослужащих на Южном Кавказе в 2017 году

78 из 119 погибших в 2017 году военнослужащих Азербайджана, Армении и Грузии являются небоевыми потерями, остальные погибли в связи с нарушением режимов прекращения огня, сообщил 7 января Институт каспийских военных исследований.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе 2017 года институт каспийских военных исследований (CDSI) сообщил о 318 случаях смерти военнослужащих стран Южного Кавказа в 2016 году.



Институт каспийских военных исследований (CDSI) начал работу в феврале 2015 года в Германии. Одним из его основателей стал Джасур Сумеринли, возглавлявший центр журналистских военных исследований "Доктрина" до своего отъезда из Азербайджана в сентябре 2014 года.

Исследование о потерях сектора обороны и безопасности трех стран Южного Кавказа основано на общедоступных данных официальных органов Азербайджана, Грузии и Армении, а также сообщениях средств массовой информации, говорится в публикации на сайте CDSI 7 января.



Согласно исследованию, в 2017 году в Азербайджане погибли по меньшей мере 59 военнослужащих. 19 смертельных случаев в зоне карабахского конфликта отнесены к боевым потерям, остальные 40 - к небоевым.

Среди небоевых потерь числится девять смертей в результате несчастных случаев и ДТП, четыре убийства, пять суицидов, а также один случай гибели при тушении пожара. В значительной части случаев обстоятельства смертельных инцидентов оставались неизвестными, говорится в отчете.

Ранее CDSI сообщал, что с 12 мая 1994 года по 7 апреля 2016 года, потери вооруженных сил Азербайджана в зоне карабахского конфликта составили около двух тысяч убитыми и ранеными. Из них 785 были убиты, 125 погибли от подрыва мин.

Общие потери армянской стороны, к которой авторы исследования отнесли и карабахскую армию, также составили 59 человек. Из них, по данным CDSI, в боевых условиях погибли 22 военнослужащих.

Среди 37 небоевых потерь перечислены восемь случаев суицида, 14 смертей в результате автомобильных аварий и несчастных случаев, шесть убийств, шесть смертей вследствие халатности и три смерти из-за болезни.



В Грузии, как указывают исследователи, за прошедший год погиб один боец спецназа, участвовавший в антитеррористической спецоперации.

Спецоперация против подозреваемых в терроризме выходцев из Чечни проходила в Исанском районе Тбилиси 21 и 22 ноября 2017 года. В ходе спецоперации погиб спецназовец, четверо правоохранителей были ранены, также были убиты трое подозреваемых в терроризме, еще один задержан, говорится в справке "Кавказского узла" "Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси".

Кроме того, десять грузинских военнослужащих получили ранения - четверо при спецоперации, а шестеро в результате ДТП 10 февраля 2017 года.