13 января 2018, 04:11

Жители Нагорного Карабаха раскритиковали закон о выплатах раненым солдатам

Специальный фонд для выплат семьям погибших военнослужащих и солдатам, ставшим инвалидами в результате ранений, с 1 января начал пополняться за счет ежемесячных обязательных отчислений каждого работающего жителя Нагорного Карабаха в размере около 2,1 доллара. Опрошенные "Кавказским узлом" местные жители заявили, что такой фонд необходим и они согласны отчислять в него часть зарплаты, однако порядок пополнения этого фонда не справедлив, поскольку не зависит от размера доходов.

С 1 января 2018 года вступил в силу закон "О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при обороне Республики Арцах (Нагорный Карабах)", который присоединил Нагорный Карабах к программе "1000 драмов", действующей в Армении, сообщил 12 января корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Национального Собрания Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", 14 декабря 2016 года парламент Армении принял закон «О возмещении ущерба, нанесенного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения». Законом предусмотрены ежемесячные отчисления в размере 1000 драмов (около 2,1 доллара) с каждого работающего гражданина Армении в специальный фонд для выплаты семьям погибших военнослужащих и солдатам, ставшим инвалидами в результате ранений. В частности, семьи погибших военнослужащих, а также военнослужащие-инвалиды I группы получат единовременную выплату в 10 миллионов драмов (около 21 тысячи долларов), а инвалиды II группы – 5 миллионов драмов (около 10,5 тысячи долларов).

Теперь и каждый работающий житель Нагорного Карабаха будет перечислять в социальный фонд, созданный в Армении, по 1000 драмов, заявил спикер парламента Нагорного Карабаха Ашот Гулян.

«1000 драмов – это минимальная сумма, и если будут желающие перечислить большую сумму в социальный фонд, то могут сделать это в виде добровольного пожертвования», - процитировал слова Гуляна сотрудник пресс-службы парламента.

Министр финансов Нагорного Карабаха Григорий Мартиросян 12 января на пресс-конференции в Степанакерте заявил, что закон об обязательном сборе в размере 1000 драмов будет применяться ко всем сотрудникам, независимо от того, работают ли они в государственном или в частном секторе, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на мероприятии.

«Исключением будут работники, которые получают минимальную заработную плату, то есть 55 тысяч драмов. Вместо них 1000 драмов ежемесячно должна быть уплачена работодателем», - сказал Мартиросян.

По его словам, ежегодно примерно 700-800 миллионов драмов Нагорный Карабах будет предоставлять в социальный фонд.

Мартиросян объяснил, что сбор по 1000 драмов как с работников с низкой зарплатой, так и с работающих граждан, получающих высокую зарплату, объясняется тем, что такой механизм ранее уже был определен в Армении, а "у нас единое законодательное поле с Арменией".

«1000 драмов – это минимальная фиксированная обязательная сумма, желающие могут пожертвовать больше», - сказал министр.

Закон "О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при обороне Республики Арцах" необходимо было принять в Нагорном Карабахе раньше, чем в Армении, считает представитель фракции АРФ «Дашнакцутюн» Давид Ишханян.

По его словам, в самом начале обсуждался вопрос размера сбора в процентном соотношении от зарплаты, но "так как в Армении уже был принят закон, то аналогичный был принят и в Арцахе".

«Я не исключаю, что через некоторое время наши власти рассмотрят возможность, чтоб те граждане, которые, к примеру, получают более 100 тысяч драмов в месяц, выплачивали не 1000 драмов, а больше: скажем 1% от зарплаты», - сказал депутат "Кавказскому узлу".

Подоходный налог в Нагорном Карабахе составляет 21% от размера зарплаты, уточнил "Кавказскому узлу" сотрудник налоговой службы Нагорного Карабаха.

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха в целом поддерживают закон, но считают, что сбор необходимо взимать исходя из размера зарплаты, соблюдая процентное соотношение.

Так, жительница Степанакерта, работающая оператором ПК в одном из учреждений, Карине Атанесян заявила, что готова выплачивать 1000 драмов, потому что дело касается армии и военнослужащих.

Меня немного смущает, что у меня средняя зарплата, тогда как высокопоставленный чиновник с зарплатой в несколько сотен тысяч также будет платить всего 1000 драмов. Здесь я чувствую социальную несправедливость

«Для армии я согласна (выплачивать), потому, что они нас защищают, и я могу спокойно сидеть сейчас в кафе со своими детьми, строить планы на выходные. Но меня немного смущает, что у меня средняя зарплата, тогда как высокопоставленный чиновник с зарплатой в несколько сотен тысяч также будет платить всего 1000 драмов. Здесь я чувствую социальную несправедливость», - сказала она.

Наемный работник из Аскеранского района Люся Исраелян также согласна выплачивать из своей зарплаты 1000 драмов в социальный фонд, но считает, что необходимо учитывать доходы каждого гражданина и изымать определенный процент в зависимости от размера зарплаты.

«Конечно, я не буду сопротивляться, раз есть закон. Скажу больше, я готова платить несколько тысяч драмов, но с условием, что они действительно будут направлены на нужды военнослужащего. И муж мой согласен с этим законом, так как он касается армии, но опять же мы хотим быть уверенными, что сумма будет направлена по назначению», - сказала жительница Степанакерта Светлана Петросян, добавив, что «богатые должны выплачивать в несколько раз больше, чем рядовые граждане».

Материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"