Азербайджан сообщил о 110 обстрелах с армянской стороны за сутки

03 марта 2018, 12:31

Армянские военные 110 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, заявило министерство обороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта Азербайджан обвинил Армению в 126 обстрелах за сутки.

С утра 2 марта по сегодняшнее утро азербайджанские позиции были обстреляны как с территории Армении, так и с территории Нагорного Карабаха, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечается в сообщении на сайте азербайджанского военного ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 10.00 мск не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны заявили о перемирии, однако обстрелы с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".