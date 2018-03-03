На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото © Sputnik/ Asatur Yesayants читать далее: https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20180222/10649544/v-nagornom-karabahe-pogib-soldat.html

03 марта 2018, 12:31

Азербайджан сообщил о 110 обстрелах с армянской стороны за сутки

Армянские военные 110 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, заявило министерство обороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта Азербайджан обвинил Армению в 126 обстрелах за сутки

С утра 2 марта по сегодняшнее утро азербайджанские позиции были обстреляны как с территории Армении, так и с территории Нагорного Карабаха, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечается в сообщении на сайте азербайджанского военного ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 10.00 мск не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны заявили о перемирии, однако обстрелы с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Минасян: в новом заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ сделан акцент на недопущение военных действий", "ПАСЕ отказалась обсуждать вопрос о председательстве Армении в Комитете министров СЕ", "Баку и Степанакерт удовлетворены совместным заявлением глав России, США и Франции по переговорам вокруг конфликта в Нагорном Карабахе".

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