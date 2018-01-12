12 января 2018, 06:04

Армянские правозащитники отметили уменьшение потерь среди военных в 2017 году

60 военнослужащих Армении погибли в 2017 году. 22 из них погибли в результате нарушения режима перемирия, небоевые потери составили 38 человек, сказано в отчете Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи. По данным организации, в 2016 году потери армянских вооруженных сил составили 175 человек.

"Кавказский узел" ранее писал, что, по данным Института каспийских военных исследований (CDSI), в 2017 году погибли 119 военнослужащих Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха, причем 78 смертей являются небоевыми потерями, тогда как остальные погибли в связи с нарушением режимов прекращения огня.

Процентное соотношение боевых и небоевых потерь изменилось с 2014 года после роста напряженности в зоне конфликта, заявил корреспонденту «Кавказского узла» глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

Он отметил, что до 2014 года боевые потери личного состава армянских вооруженных подразделений составляли 20-25% от общего числа смертей, однако с 2014 года, по его словам, соотношение боевых потерь изменились до 50-55%, и сохраняется до сих пор.

«Эскалация на линии фронта напрямую влияет на рост небоевых потерь. В 2016 году, к примеру, общие потери, без учета 77 военнослужащих, погибших с 1 по 5 апреля, были высокие и составили 98 человек. Уже в 2017 году показатели резко снизились», - пояснил Сакунц.

В 2016 году CDSI сообщил о 318 случаях смерти военнослужащих стран Южного Кавказа. По данным исследования Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской инициативы, в 2016 году в Вооруженных силах Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха погибли 162 военнослужащих, из них 51 - в небоевых условиях.

По данным Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, с 2011 года в подразделениях Армии обороны Нагорного Карабаха и Вооруженных сил Армении погибли 476 солдат и офицеров. В результате нарушения режима перемирия погибли 228 военнослужащих, из них 77 потерь пришлись на боевые действия в апреле 2016 года. 235 потерь названы небоевыми. Правозащитная организация заявила также о 13 случаев смерти в 2016 году, о которых не сообщили официальные структуры или средства массовой информации.

Согласно сведениям правозащитной организации, в 2017 году армянская армия потеряла 60 военнослужащих, один из которых скончался в военном госпитале после ранения, полученного два года назад.

38 из 60 случаев смерти зафиксировано в подразделениях Армии обороны Нагорного Карабаха, 22 – в Вооруженных силах Армении. 22 солдата и офицера погибли в результате нарушения режима перемирия, из которых 21 – в Нагорном Карабахе, один – в Армении. Небоевые потери составили 38 человек, из которых 17 – в Нагорном Карабахе, 21 – в Армении.

Помимо данных о 162 солдатах и офицерах, погибших в 2016 году, в июле 2017 года правозащитная организация опубликовала сведения о еще 13 потерях личного состава. Из них в шести случаях не была установлена причина смерти, в двух – указывается самоубийство, в двух – проблемы со здоровьем и три случая не были связаны со службой.

По словам Артура Сакунца, в 2017 году организация опубликовала два отчета о потерях личного состава за 2016 год.

«Были подозрения, что данные не соответствуют, и в итоге нашли сведения о еще 13 погибших военнослужащих, о которых не сообщалось. Эти потери были после апрельских событий. Когда мы начали получать информацию изнутри, в Минобороны осознали, что правильней действовать первым. И в целом наблюдается положительная тенденция при информировании официальными структурами сведений о гибели военнослужащих. В основном не ждут, пока сведения просочатся в прессу из иных источников», - отметил он.

По его словам, в 2017 году сведения о 50 из 60 погибших военнослужащих предоставило Министерство обороны.

«Информацию о 9 погибших подтвердили после публикаций в СМИ, и только в одном случае Минобороны не распространило каких-либо сведений», - пояснил правозащитник.

По данным официального сайта Фонда страхования военнослужащих, на спецсчет было перечислено 5 828 050 775 драмов (более 12 миллионов долларов), из которых выплачено 388 500 000 драмов (около 802 тысяч долларов). Согласно опубликованным сведениям, компенсацию за гибель военнослужащего при несении боевого дежурства получили 27 семей. Еще 10 военнослужащих получили компенсации за ранения, в результате которых они стали инвалидами I и II групп.

Чтобы изучить соответствие выплаченной компенсации, необходимо время, так как оформление документов занимает определенное время, сказал Сакунц.

«Статистика по выплатам неполная. Делать выводы еще преждевременно. Нужно время, чтобы понять, насколько эти выплаты соответствуют нашим данным», - пояснил он.

Пресс-секретарь Минобороны Армении отметил снижение потерь в 2017 году по сравнению с 2016 годом

Высокие показатели потерь личного состава армянских вооруженных подразделений в 2016 году обусловлены апрельскими боевыми действиями в Нагорном Карабахе, заявил корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля 2016 года. В полдень 5 апреля стороны конфликта объявили о перемирии. На встречах президентов Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна 16 мая в Вене и 20 июня в Санкт-Петербурге были достигнуты договоренности о внедрении механизмов проведения расследований нарушений режима перемирия и увеличении количества наблюдателей ОБСЕ. Однако более года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Он отметил, что в 2017 году показатели как боевых, так и небоевых потерь снизились. По его словам, напряженность на фронтовой линии все же сказывается, в том числе, и на небоевых потерях.

«Конфликт оказывает определенное психологическое воздействие на солдат, вплоть до самоубийства в результате морального и физического измождения. Большинство аварий также происходят из-за напряженности. Приходится много ездить, в том числе в ночное время. Как следствие, утомляемость водителей приводит к техническим авариям», - пояснил Ованнисян, добавив, что Минобороны опубликует данные о потерях за 2017 год в конце января.

Пресс-секретарь опроверг утверждения, что оборонное ведомство пытается скрыть сведения о погибших. По его словам, Минобороны обнародует информацию о потере военного после того, как родственники будут оповещены о его гибели.

«Бывают разные обстоятельства, когда своевременно это сделать сложно и нужно время. Или родители просили не публиковать имена своих детей. Что касается потерь за 2016 год, то это был сложный год, была война, и могли быть единичные нестандартные ситуации, но политика Минобороны не изменилась – в вопросе сведений о потерях всегда действуем прозрачно», - подчеркнул он.

Грант Микаелян заявил, что гражданский контроль повышает прозрачность в сфере обороны

Научный сотрудник Института Кавказа, политолог Грант Микаелян также считает, что высокие показатели боевых и небоевых потерь армянской армии в 2016 году обусловлены апрельскими боевыми действиями в зоне конфликта.

Он, в частности, отметил, что число небоевых потерь в последние несколько лет остается более или менее стабильным, а колебания связаны с общей ситуацией на линии фронта. По его словам, чем напряженнее ситуация, тем больше потерь, в том числе небоевых.

«Нервозность, так или иначе, сказывается на морально-психологическом духе в армии. В то же время, напряженность мобилизует тех, кто несет боевое дежурство, и их отношения становятся более упорядоченными, и менее неуставными. Причин же небоевых потерь несколько. В частности, низкий профессионализм водителей, плохие качество дорог и транспорт сомнительного качества становятся причиной происходящих ежегодно аварий, в которых погибают сразу несколько военнослужащих. Или неуставные отношения, которые приводят к убийствам или самоубийствам», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Грант Микаелян.

По его словам, наличие гражданского контроля, в целом, повышает прозрачность в сфере обороны.

«Иногда данные правозащитников превышают официальные. Сложно представить, чтобы правозащитники кого-то ошибочно объявили погибшим. Или в Минобороны посчитали, что этот случай произошел не в армии, или все же попыталась скрыть», - поделился он наблюдениями.

«В Армении Минобороны достаточно прозрачное. В мире мало стран, которые публикуют сведения о потерях. Если искать по армии США, то можно найти какие-то эпизодические данные, да и то не за все годы. Можно что-то найти по Дании или Израилю. И небоевых потерь у них не меньше, чем в Армении», - заключил политолог.

Материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"