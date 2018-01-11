На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото © Sputnik/ Илья Питалев https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20180106/10065254/vystrely-v-novyj-god-azerbajdzhan-proizvel-po-armyanskim-poziciyam-2000-vystrelov.html

11 января 2018, 10:28

Азербайджан обвинил Армению в 125 обстрелах за сутки

При обстрелах на линии соприкосновения с 10 по 11 января армянские военные использовали снайперские винтовки, заявило Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, за минувшие сутки были обстреляны восемь сел в Агстафинском, Газахском, Товузском и Гедабекском районах.

Обстрелы велись с позиций, расположенных на территории Иджеванского, Бердского и Красносельского районов Армении, а также близ сел Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского, Джебраильского и Геранбойского районов.

На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 10.20 мск 11 января, нет комментариев относительно заявления азербайджанской стороны. Нагорный Карабах также регулярно обвиняет Азербайджан в обстрелах своих позиций, суммируя данные за неделю. 6 января он завил о 200 нарушениях перемирия за период с 31 декабря 2017 года по 6 января 2018 года.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии, однако более года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан увеличил свой контингент в Афганистане по просьбе США", "Азербайджан обвинил Армению в обстреле семи сел", "Двое военных ранены в Нагорном Карабахе".

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