Солдат Армии обороны. Фото пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха. http://www.nkrmil.am/news/view/2101

24 февраля 2018, 13:35

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 300 обстрелах за неделю

Азербайджанские военные с 18 по 24 февраля произвели более 3000 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" сообщал, что ранее Нагорный Карабах заявлял о 250 обстрелах своих позиций в период с 11 по 17 февраля.

За прошедшую неделю азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта в общей сложности порядка 300 раз, заявили сегодня в Минобороны Нагорного Карабаха.

В основном противник использовал стрелковое оружие, но зафиксирован и выстрел из 60-миллиметрового миномета, передает информацию ведомства корреспондент "Кавказского узла".

22 февраля в зоне карабахского конфликта погиб военнослужащий Армии обороны. Министерство обороны Нагорного Карабаха заявило, что он был смертельно ранен при обстреле с азербайджанской стороны. При этом миссия ОБСЕ, посетившая район соприкосновения войск 21 февраля, нарушений не выявила.

На сайте Минобороны Азербайджана комментариев относительно сегодняшнего заявления военного ведомства Нагорного Карабаха, по состоянию на 12.20 мск 24 февраля, не было. При этом азербайджанская сторона за прошедшую неделю ежедневно сообщала об обстрелах своих позиций Вооруженными силами Армении, насчитав в общей сложности 731 такой случай. Только за минувшие сутки перемирие было нарушено 120 раз, утверждает ведомство на своем сайте.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны заявили о перемирии, однако до сих пор обстрелы не прекращаются ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" следит за новостями о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан увеличил свой контингент в Афганистане по просьбе США", "Азербайджан обвинил Армению в обстреле семи сел", "Двое военных ранены в Нагорном Карабахе".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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