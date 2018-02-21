Власти анонсировали возвращение из Ирака внука жителя Дагестана

21 февраля 2018, 06:10

В Ираке найден внук жителя Дагестана Ахмеда Абдулаева, который через соцсети просил помочь вернуть мальчика на родину после гибели его родителей, рассказал представитель парламента Чечни в Совете Федерации Зияд Сабсаби. Заявление о возвращении ребенка сделано на фоне невыполненных обещаний чеченских властей вернуть домой свыше 150 женщин и детей.

Как информировал "Кавказский узел", 14 декабря 2017 года Сабсаби сообщил о том, что в ближайшее время планируется вывезти из Сирии и Ирака свыше 150 женщин и детей. Однако 30 января сотрудник аппарата главы и правительства Чечни сообщил, что вопрос с объявленным возвращением этих женщин и детей на родину не решен.

Чеченские власти используют возвращение женщин и детей из Сирии и Ирака в пропагандистских целях, считают жители республики. Сведения о количестве вернувшихся из Сирии и Ирака женщин и детей поступают только от властей Чечни, "Кавказский узел" не располагает подтверждением этой информации из независимых источников.

Житель Дагестан Ахмед Абдулаев через социальные сети попросил президента России и главу Чечни помочь с возвращением на родину сына своей дочери и ее мужа, погибших в Ираке. Выяснилось, что у Абдулаева в приюте Ирака находятся двое детей погибшей дочери, ему будет оказана помощь в их возвращении на родину, рассказал 20 февраля корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарат главы и правительства Чечни.

По словам Абдулаева, его дочь в 2015 году уехала с мужем и шестимесячным сыном в Объединенные Арабские Эмираты, а затем они оказались на территории Ирака, там у них родился второй ребенок. Родители детей погибли, а сами они оказались в одном из багдадских приютов. Причем первоначально дедушка детей знал только об одном своем внуке, а затем выяснилось, что также в приюте находится и его младший внук, сообщил в сюжете от 19 феврале телеканал "Грозный".

Среди боевиков из России, уезжавших воевать на стороне "Исламского государства"*, много выходцев с Северного Кавказа, которые нередко увозили с собой и свои семьи, не собираясь возвращаться обратно. Основной приток женщин и детей на территории, контролируемые ИГ*, пришелся на 2015 год. О том, почему детей боевиков оказалось непросто вернуть на родину в Россию, кто занимается их возвращением и сколько детей уже удалось вернуть, говорится в материале "Кавказского узла" "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

По словам Сабсаби, старший внук Абдулаева, который находился в приюте около пяти месяцев, 21 февраля будет доставлен из Багдада в Москву, а затем из Москвы в Грозный, где будет передан дедушке и бабушке.

"К настоящему моменту готовы все необходимые документы для вывоза мальчика на родину: разрешение миграционной службы Ирака о депортации, разрешение суда на возвращение... в Россию и личные документы ребенка", - цитирует слова сенатора РИА "Новости".

Сроки возвращения на родину младшего внука Абдулаева пока не называются.

"Кавказский узел" также писал, что 7 февраля в Грозный была доставлена самолетом девочка, обнаруженная ранее в Ираке. В Чечне ее встретили родственники. На родину вернулись и три ее старших брата.

Возвращенные из Сирии и Ирака дети нуждаются в адаптации

Процесс возвращения вдов и детей погибших в Сирии и Ираке боевиков в последнее время серьезно затруднен, заявил "Кавказскому узлу" на условиях анонимности руководитель неправительственной организации, работающей в Чечне.

«Эйфория относительно массового возвращения женщин и детей с Ближнего Востока прошла. Наступили будни, стали возникать проблемы... Например, в Ираке местные власти предъявляют вдовам убитых боевиков обвинения в терроризме и намерены судить, если не всех, то большинство из них, по своим законам, а это либо длительное лишение свободы, либо казнь. С детьми отдельная история. Чтобы вернуть их домой, нужно, в первую очередь, их идентифицировать, потому что документов у них просто-напросто нет, многие не знают ни своих имен, ни откуда были их родители. Возникает необходимость установить родственников по отцовской или материнской линиям, а это занимает немало времени", - рассказал он.

По его словам, также серьезное противодействие идет со стороны спецслужб в России. "Не стоит сбрасывать со счетов наши спецслужбы, которые не хотят, чтобы потенциальные «черные вдовы» возвращались домой", - пояснил он.

Возвращение женщин и детей с Ближнего Востока в последнее время застопорилось, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" представители общественных организаций Чечни.

По словам психолога, помимо проблемы с возвращением детей и женщин на родину есть также проблема адаптации детей, которых удалось вернуть из Сирии и Ирака.

«Проблемы после возвращения домой возникают не только у вдов боевиков, некоторых из которых, как мы видим, осудили и судят в том же Дагестане, с ними сталкиваются и дети. Это и языковой барьер, и отличное от нашего восприятие действительности, другое отношение к тем или иным вопросам и так далее. Буквально неделю назад в одной из школ произошел вопиющий случай, когда одна из преподавательниц в сердцах заявила своему ученику, возвращенному с Ближнего Востока, что лучше бы они там все умерли. Возможно, это было сказано сгоряча, но все же это серьезный повод задуматься над происходящим. Мне кажется, что наше общество или определенная его часть не готово понять и принять этих несчастных женщин и детей», - сказала "Кавказскому узлу" психолог Роза.

Жительницы Дагестана Загидат Абакарова и Муслимат Курбанова, подписавшие явки с повинной перед добровольным возвращением из Сирии, 24 октября 2017 года были взяты под стражу в Махачкале. Женщин отправили в СИЗО, несмотря на наличие у них грудных детей. 15 февраля Советский райсуд Махачкалы приговорил Абакарову к восьми годам колонии, однако женщина убедила суд отсрочить исполнение приговора на 13 лет, пока ее младшему ребенку не исполнится 14 лет.

Возвращенных из зоны военных действий женщин и детей необходимо адаптировать к мирной жизни, считает жители Чечни Аслан. "Какое-то время назад наши общественники выдвигали идею создания комиссии или организации, которая занималась бы этими вопросам, но до практической реализации проекта дело пока не дошло. Этот вопрос следовало бы решать на государственном уровне», - сказал он "Кавказскому узлу".

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата", а материалы о возвращении россиян с Ближнего Востока - на странице "Дорога домой: на Кавказ после ИГ*". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" подготовлен справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.