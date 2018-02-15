Загидат Абакарова. Фото предоставил Идрис Юсупов для "Кавказского узла"

15 февраля 2018, 16:33

Загидат Абакарова отпущена из зала суда

Жительница Дагестана Загидат Абакарова, осужденная сегодня после добровольного возвращения из Сирии, убедила суд отсрочить ее тюремный срок на 13 лет.

Как писал "Кавказский узел", Советский райсуд Махачкалы сегодня признал Загидат Абакарову виновной по ч.2 ст.208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании) и приговорил ее к восьми годам колонии с отсрочкой на 13 лет, пока ее младшему ребенку не исполнится 14 лет.

Загидат Абакарова подписала явку с повинной перед добровольным возвращением из Сирии. 24 октября 2017 года она была взята под стражу в Махачкале, несмотря на наличие у нее грудного ребенка.

Перед оглашением приговора Загидат Абакаровой было предоставлено последнее слово, и она попросила суд отсрочить ей наказание, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший в зале суда.

"Вину свою я признаю. Обвинение признаю полностью, и прошу вас отсрочить исполнение приговора до достижения моими детьми 14-летнего возраста", - сказала суду Загидат Абакарова.

После этого судья удалился в совещательную комнату и спустя 30 минут в присутствии прессы огласил приговор. "Суд считает возможным отсрочить Абакаровой отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения детьми 14-летнего возраста", - пояснил судья.

Абакарова была освобождена в зале суда.

У Загидат Абакаровой четверо детей, троим из которых нет 14 лет, а самая младшая дочь у нее родилась 2017 году, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" мать осужденной Патимат Абакарова.

По ее словам, она недовольна приговором дочери. "Слишком много дали, а так довольна, что ее освободили, и она уже дома", - сказала Патимат Абакарова.

Жительницы Дагестана задерживаются силовиками после возвращения из Сирии

Несмотря на явки с повинной и обещания силовиков, вернувшиеся из Сирии дагестанки подвергаются преследованию.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 октября 2017 года в Грозный из Сирии были доставлены 14 детей и семь жительниц Чечни, Дагестана и Красноярского края. Представитель МВД Чечни заявил о том, что вернувшимся женщинам будет оформлена явка с повинной, что позволит им избежать уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях. Однако 24 октября 2017 года уроженки Дагестана Загидат Абакарова и Муслимат Курбанова были заключены под стражу, несмотря на то, что у обеих женщин есть грудные дети. Под стражу была взята и вернувшаяся из Сирии 13 ноября 2017 года уроженка Дагестана Виктория Будайханова.

По данным "Новой газеты", размещенным 18 ноября 2017 года на сайте издания, вернувшаяся из Сирии уроженка Дагестана Халимат Алхотова прошла собеседование с представителями чеченского ЦПЭ и ФСБ и написала явку с повинной, однако ее задержали дагестанские силовики. По дороге в Махачкалу у Халимат отобрали документ о явке с повинной, подчеркивается в материале газеты. Ссылаясь на свои источники, издание также сообщило, что у родственников девушек вымогали деньги.

23 января источник в правоохранительных органах заявил, что суд в Хасавюрте приговорил к 12 годам лишения свободы Наиду Шайх-Ахмедову, также вывезенную из Ирака в Грозный осенью 2017 года.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа размещаются на тематических страницах "Кавказского узла" "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"Список оказавшихся в иракском плену уроженцев Северного Кавказа передан в Красный Крест", "Абакарова отказалась ехать в суд без ребенка", "Власти Чечни нашли в Ираке еще более 40 россиян".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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