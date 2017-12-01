Дети халифата: что их ждет после ИГ*

Террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России судом), сумевшая захватить в 2014-2016 годах значительные территории Ирака и Сирии, активно привлекала со дня своего основания боевиков из многих стран мира, в том числе и из России. В период своего расцвета численность группировки превышала 30 тысяч человек 1, причем две трети бойцов составляли иностранцы 2. Среди боевиков из России, уезжавших воевать на стороне "Исламского государства"*, было много выходцев с Северного Кавказа. Они нередко увозили с собой и свои семьи, не собираясь возвращаться обратно. Основной приток женщин и детей на территории, контролируемые ИГ*, пришелся на 2015 год 3.
По разным оценкам, в Ираке и Сирии могут находиться сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как ИГИЛ* начало терпеть масштабные поражения летом 2017 года. Остро встал вопрос о возвращении детей погибших боевиков из зоны боевых действий.
"Кавказский узел" рассказывает, почему детей боевиков оказалось непросто вернуть в Россию, кто занимается их возвращением и сколько детей уже удалось вернуть.
По разным оценкам, от 200 до 1000 детей были вывезены родителями из Дагестана в Сирию и Ирак. Об их судьбе "Кавказский узел" рассказывает в этом видео.
Почему детей трудно вернуть в Россию?
Одно из препятствий для возвращения детей в Россию связано с отсутствием у них документов, подтверждающих российское гражданство. Особенно эта проблема касается Ирака, поскольку там для вывоза детей из страны необходимо добиться судебного решения, доказав, что ребенок является гражданином России. В Сирии этот вопрос решается проще, поскольку президент Сирии Башар Асад разрешил вывозить российских граждан без решения суда 4.
Еще одна трудность заключается в том, что матери, возвращающиеся в Россию вместе с детьми, часто рискуют попасть под уголовное преследование за участие в незаконных вооруженных формированиях на территории иностранного государства.
Например, трех жительниц Дагестана, которых в составе группы спасенных из Сирии женщин и детей доставили спецрейсом в Грозный в середине ноября, почти сразу задержали правоохранители. Как оказалось, женщины были объявлены в розыск 5.
Кто занимается возвращением?
Для сбора информации о российских детях в Ираке и Сирии открыта горячая линия: 8 (495) 221-70-65.
Возвращением детей боевиков активно занимается правительство и духовенство Чечни, в особенности представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатор Зияд Сабсаби, который лично встречался с властями Ирака и Сирии. Все расходы по возвращению российских граждан на Родину взял на себя Фонд имени Ахмата Кадырова 6.
13 августа 2017 года более 50 женщин провели шествие в Грозном, призвав руководство Чечни содействовать в возвращении детей с территории Ирака и Сирии.
Помимо чеченского правительства, вопросом возвращения детей занимается уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова, которая сообщила в августе, что собрана база данных с сотнями фамилий и контактными данными детей в Сирии и Ираке, которые могут нуждаться в помощи.
"Там, конечно, вся территория РФ… подавляющее большинство относится к жителям Чечни и Дагестана. Сегодня списки Дагестана насчитывают более 200 (человек)... По неофициальным данным их гораздо больше", — заявила Кузнецова в августе после совещания, посвященного проблеме возвращения детей 7.
Также в процессе переговоров участвуют МИД России, федеральная комиссия по возвращению детей из зон боевых действий, представители Дагестана, послы Сирии и Ирака. Кроме того, работе по возвращению чеченских детей из Ирака помогают представители чеченской диаспоры в Иордании, которые работают в сотрудничестве с представительством Красного Полумесяца 8.
Сколько детей удалось вернуть и сколько еще остается?
К середине сентября было известно, что в зоне боевых действий в Сирии и Ираке остаются не менее 445 несовершеннолетних россиян, больше сотни из них – младше трех лет 9.
За октябрь-ноябрь в Россию из Сирии вернули 43 ребенка 10 Их привозят небольшими группами. Сотни российских детей по-прежнему, возможно, остаются в зоне боевых действий.
Подробную информацию о боевиках с Кавказа, воюющих в Сирии и Ираке на стороне джихадистов, "Кавказский узел" собрал в справке "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ*". В статье рассказывается о том, сколько людей с Кавказа отправилось в "Исламское государство"*, как они туда попадали и что ждало тех, кто пытался вернуться. Также в материале собраны истории об известных кавказских командирах в ИГ* и о том, как ячейки ИГИЛ* действуют на самом Кавказе. Кроме того, малоизвестные сведения об ИГИЛ* из уст свидетеля, побывавшего в рядах этой организации и разочаровавшегося в ней, можно узнать из интервью "Путешествие в "Исламское государство"* и обратно".
Свежие материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".
* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.
- ISIS can 'muster' between 20,000 and 31,000 fighters, CIA says // CNN, 12.09.2014.
- ISIS By the Numbers: Foreign Fighter Total Keeps Growing // NBC News, 28.02.2015.
- BEYOND THE CALIPHATE: Foreign Fighters and the Threat of Returnees. The Soufan Center. October 2017. P. 5.
- Семь женщин и 14 детей доставили в Грозный спецрейсом из Сирии // ТАСС, 21.10.2017.
- Член СПЧ при главе Чечни: в Дагестане задержаны три прибывшие спецрейсом из Сирии женщины // ТАСС, 14.11.2017.
- Восемь детей и четыре женщины доставлены из Ирака и Сирии в Грозный // ТАСС, 01.09.2017.
- Кузнецова рассказала, из каких регионов России везут детей в Сирию и Ирак // РИА Новости, 15.08.2017.
- Установлена личность найденной в Ираке чеченской девочки // Кавказский узел, 02.08.2017.
- В России запустили горячую линию по возвращению детей из Ирака и Сирии // НТВ, 18.10.2017.
- Из Сирии за 1,5 месяца удалось вернуть 43 российских ребенка // ТАСС, 17.11.2017.