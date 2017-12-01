Дети халифата: что их ждет после ИГ*

Террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России судом), сумевшая захватить в 2014-2016 годах значительные территории Ирака и Сирии, активно привлекала со дня своего основания боевиков из многих стран мира, в том числе и из России. В период своего расцвета численность группировки превышала 30 тысяч человек , причем две трети бойцов составляли иностранцы . Среди боевиков из России, уезжавших воевать на стороне "Исламского государства"*, было много выходцев с Северного Кавказа. Они нередко увозили с собой и свои семьи, не собираясь возвращаться обратно. Основной приток женщин и детей на территории, контролируемые ИГ*, пришелся на 2015 год .

По разным оценкам, в Ираке и Сирии могут находиться сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как ИГИЛ* начало терпеть масштабные поражения летом 2017 года. Остро встал вопрос о возвращении детей погибших боевиков из зоны боевых действий.

"Кавказский узел" рассказывает, почему детей боевиков оказалось непросто вернуть в Россию, кто занимается их возвращением и сколько детей уже удалось вернуть.



По разным оценкам, от 200 до 1000 детей были вывезены родителями из Дагестана в Сирию и Ирак. Об их судьбе "Кавказский узел" рассказывает в этом видео.

Почему детей трудно вернуть в Россию?

Одно из препятствий для возвращения детей в Россию связано с отсутствием у них документов, подтверждающих российское гражданство. Особенно эта проблема касается Ирака, поскольку там для вывоза детей из страны необходимо добиться судебного решения, доказав, что ребенок является гражданином России. В Сирии этот вопрос решается проще, поскольку президент Сирии Башар Асад разрешил вывозить российских граждан без решения суда .

Еще одна трудность заключается в том, что матери, возвращающиеся в Россию вместе с детьми, часто рискуют попасть под уголовное преследование за участие в незаконных вооруженных формированиях на территории иностранного государства.

Например, трех жительниц Дагестана, которых в составе группы спасенных из Сирии женщин и детей доставили спецрейсом в Грозный в середине ноября, почти сразу задержали правоохранители. Как оказалось, женщины были объявлены в розыск .

Кто занимается возвращением?

Для сбора информации о российских детях в Ираке и Сирии открыта горячая линия: 8 (495) 221-70-65.

Возвращением детей боевиков активно занимается правительство и духовенство Чечни, в особенности представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатор Зияд Сабсаби, который лично встречался с властями Ирака и Сирии. Все расходы по возвращению российских граждан на Родину взял на себя Фонд имени Ахмата Кадырова .

13 августа 2017 года более 50 женщин провели шествие в Грозном, призвав руководство Чечни содействовать в возвращении детей с территории Ирака и Сирии.

Помимо чеченского правительства, вопросом возвращения детей занимается уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова, которая сообщила в августе, что собрана база данных с сотнями фамилий и контактными данными детей в Сирии и Ираке, которые могут нуждаться в помощи.

"Там, конечно, вся территория РФ… подавляющее большинство относится к жителям Чечни и Дагестана. Сегодня списки Дагестана насчитывают более 200 (человек)... По неофициальным данным их гораздо больше", — заявила Кузнецова в августе после совещания, посвященного проблеме возвращения детей .

Также в процессе переговоров участвуют МИД России, федеральная комиссия по возвращению детей из зон боевых действий, представители Дагестана, послы Сирии и Ирака. Кроме того, работе по возвращению чеченских детей из Ирака помогают представители чеченской диаспоры в Иордании, которые работают в сотрудничестве с представительством Красного Полумесяца .

Сколько детей удалось вернуть и сколько еще остается?

К середине сентября было известно, что в зоне боевых действий в Сирии и Ираке остаются не менее 445 несовершеннолетних россиян, больше сотни из них – младше трех лет .

За октябрь-ноябрь в Россию из Сирии вернули 43 ребенка Их привозят небольшими группами. Сотни российских детей по-прежнему, возможно, остаются в зоне боевых действий.

Подробную информацию о боевиках с Кавказа, воюющих в Сирии и Ираке на стороне джихадистов, "Кавказский узел" собрал в справке "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ*". В статье рассказывается о том, сколько людей с Кавказа отправилось в "Исламское государство"*, как они туда попадали и что ждало тех, кто пытался вернуться. Также в материале собраны истории об известных кавказских командирах в ИГ* и о том, как ячейки ИГИЛ* действуют на самом Кавказе. Кроме того, малоизвестные сведения об ИГИЛ* из уст свидетеля, побывавшего в рядах этой организации и разочаровавшегося в ней, можно узнать из интервью "Путешествие в "Исламское государство"* и обратно".

Свежие материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.