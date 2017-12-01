Дети халифата: что их ждет после ИГ*
01 декабря 2017, 12:10
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    Дети в Алеппо (Сирия). Фото Минобороны России. mil.ru

    Террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России судом), сумевшая захватить в 2014-2016 годах значительные территории Ирака и Сирии, активно привлекала со дня своего основания боевиков из многих стран мира, в том числе и из России. В период своего расцвета численность группировки превышала 30 тысяч человек 1, причем две трети бойцов составляли иностранцы 2. Среди боевиков из России, уезжавших воевать на стороне "Исламского государства"*, было много выходцев с Северного Кавказа. Они нередко увозили с собой и свои семьи, не собираясь возвращаться обратно. Основной приток женщин и детей на территории, контролируемые ИГ*, пришелся на 2015 год 3.

    По разным оценкам, в Ираке и Сирии могут находиться сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как ИГИЛ* начало терпеть масштабные поражения летом 2017 года. Остро встал вопрос о возвращении детей погибших боевиков из зоны боевых действий.

    "Кавказский узел" рассказывает, почему детей боевиков оказалось непросто вернуть в Россию, кто занимается их возвращением и сколько детей уже удалось вернуть.


    По разным оценкам, от 200 до 1000 детей были вывезены родителями из Дагестана в Сирию и Ирак. Об их судьбе "Кавказский узел" рассказывает в этом видео.

    Почему детей трудно вернуть в Россию?

    Одно из препятствий для возвращения детей в Россию связано с отсутствием у них документов, подтверждающих российское гражданство. Особенно эта проблема касается Ирака, поскольку там для вывоза детей из страны необходимо добиться судебного решения, доказав, что ребенок является гражданином России. В Сирии этот вопрос решается проще, поскольку президент Сирии Башар Асад разрешил вывозить российских граждан без решения суда 4.  

    Трехлетняя Фатима Зайнукова из багдадского приюта. Кадр из видеорепортажа канала RT (Даниил Ломакин, Раиса Баксичева) https://russian.rt.com/world/article/417734-siroty-deti-rt-rodstvenniki-dagestan-irak-siriyaЕще одна трудность заключается в том, что матери, возвращающиеся в Россию вместе с детьми, часто рискуют попасть под уголовное преследование за участие в незаконных вооруженных формированиях на территории иностранного государства.

    Например, трех жительниц Дагестана, которых в составе группы спасенных из Сирии женщин и детей доставили спецрейсом в Грозный в середине ноября, почти сразу задержали правоохранители. Как оказалось, женщины были объявлены в розыск 5

    Кто занимается возвращением?

    Для сбора информации о российских детях в Ираке и Сирии открыта горячая линия: 8 (495) 221-70-65.

    Возвращением детей боевиков активно занимается правительство и духовенство Чечни, в особенности представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатор Зияд Сабсаби, который лично встречался с властями Ирака и Сирии. Все расходы по возвращению российских граждан на Родину взял на себя Фонд имени Ахмата Кадырова 6

    13 августа 2017 года более 50 женщин провели шествие в Грозном, призвав руководство Чечни содействовать в возвращении детей с территории Ирака и Сирии.

    Помимо чеченского правительства, вопросом возвращения детей занимается уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова, которая сообщила в августе, что собрана база данных с сотнями фамилий и контактными данными детей в Сирии и Ираке, которые могут нуждаться в помощи.

    "Там, конечно, вся территория РФ… подавляющее большинство относится к жителям Чечни и Дагестана. Сегодня списки Дагестана насчитывают более 200 (человек)... По неофициальным данным их гораздо больше", — заявила Кузнецова в августе после совещания, посвященного проблеме возвращения детей 7

    Также в процессе переговоров участвуют МИД России, федеральная комиссия по возвращению детей из зон боевых действий, представители Дагестана, послы Сирии и Ирака. Кроме того, работе по возвращению чеченских детей из Ирака помогают представители чеченской диаспоры в Иордании, которые работают в сотрудничестве с представительством Красного Полумесяца 8.

    Сколько детей удалось вернуть и сколько еще остается?

    Билал Тагиров, увезенный отцом в Сирию. Скриншот видео из Инстаграма Рамзана Кадырова. https://www.instagram.com/p/BXS2Y-qn0jJ/К середине сентября было известно, что в зоне боевых действий в Сирии и Ираке остаются не менее 445 несовершеннолетних россиян, больше сотни из них – младше трех лет 9.

    За октябрь-ноябрь в Россию из Сирии вернули 43 ребенка 10 Их привозят небольшими группами. Сотни российских детей по-прежнему, возможно, остаются в зоне боевых действий.

    Подробную информацию о боевиках с Кавказа, воюющих в Сирии и Ираке на стороне джихадистов, "Кавказский узел" собрал в справке "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ*". В статье рассказывается о том, сколько людей с Кавказа отправилось в "Исламское государство"*, как они туда попадали и что ждало тех, кто пытался вернуться. Также в материале собраны истории об известных кавказских командирах в ИГ* и о том, как ячейки ИГИЛ* действуют на самом Кавказе. Кроме того, малоизвестные сведения об ИГИЛ* из уст свидетеля, побывавшего в рядах этой организации и разочаровавшегося в ней, можно узнать из интервью "Путешествие в "Исламское государство"* и обратно".

    Свежие материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". 

    * - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом. 

    1. ISIS can 'muster' between 20,000 and 31,000 fighters, CIA says // CNN, 12.09.2014.
    2. ISIS By the Numbers: Foreign Fighter Total Keeps Growing // NBC News, 28.02.2015.
    3. BEYOND THE CALIPHATE:  Foreign Fighters and the Threat of Returnees. The Soufan Center. October 2017. P. 5.
    4. Семь женщин и 14 детей доставили в Грозный спецрейсом из Сирии // ТАСС, 21.10.2017.
    5. Член СПЧ при главе Чечни: в Дагестане задержаны три прибывшие спецрейсом из Сирии женщины // ТАСС, 14.11.2017.
    6. Восемь детей и четыре женщины доставлены из Ирака и Сирии в Грозный // ТАСС, 01.09.2017.
    7. Кузнецова рассказала, из каких регионов России везут детей в Сирию и Ирак // РИА Новости, 15.08.2017.
    8. Установлена личность найденной в Ираке чеченской девочки // Кавказский узел, 02.08.2017.
    9. В России запустили горячую линию по возвращению детей из Ирака и Сирии // НТВ, 18.10.2017.
    10. Из Сирии за 1,5 месяца удалось вернуть 43 российских ребенка // ТАСС, 17.11.2017.

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