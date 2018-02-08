Чеченская девочка из Ирака передана родным

08 февраля 2018, 13:51

Вечером 7 февраля в Грозный авиарейсом была доставлена годовалая девочка, обнаруженная ранее в Ираке, сообщили власти Чечни. О судьбе матери ребенка ничего неизвестно.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля стало известно, что в Ираке найдена годовалая девочка, трое братьев которой уже возвращены в Чечню. Девочка была удочерена иракской семьей, и власти республики сообщили, что решают юридические вопросы, касающиеся ее вывоза в Россию.

11 октября 2017 года из Ирака были доставлены в Москву трое чеченских мальчиков, старшему из которых было шесть лет.

Девочку днем 7 февраля доставили самолетом из Багдада в Москву, где ее встречали бабушка и тети, а вечером они уже были в Грозном, сообщили сегодня в аппарате главы и правительств Чечни.

«Ребенок теперь находится у своих родных. Вместе с тремя своими старшими братьями, которые были вывезены из Ирака осенью прошлого года», - проинформировал корреспондента «Кавказского узла» чиновник.

Он сообщил, что информации о судьбе матери девочки к настоящему времени нет. «Мать девочки, по некоторым данным, была тяжело ранена и передала ребенка в иракскую семью, где она и находилась до последнего времени. Была также версия о том, что мать девочки находится в одной из иракских тюрем, но найти ее не удалось. Что стало с женщиной, неизвестно», - заявил представитель аппарата главы и правительств Чечни.

По его словам, муж этой женщины, отец ребенка, воевал в одной из группировок запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и был убит. Мужчина, согласно имеющимся данным, в 2014 году увез из Чечни жену и троих своих сыновей в Турцию, а оттуда уже они перебрались в Сирию, а затем попали на территорию Ирака.

Как отметил чиновник, рабочая группа во главе с сенатором, представителем главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зиядом Сабсаби, которая занимается вопросами возвращения жен и детей боевиков из Сирии и Ирака, за последнее время обнаружила в лагерях на территории Ирака более 60 россиян, однако вопрос их возвращения на родину пока остается открытым.

Возвращение женщин и детей с Ближнего Востока застопорилось, заявили ранее корреспонденту «Кавказского узла» представители общественных организаций Чечни. Однако жители республики, чьи близкие могут находиться в Сирии или Ираке, не теряют надежды на то, что их дочери и внуки вернутся домой.

«У меня в Сирии находится племянница вместе с двумя детьми. Муж вместе с первым ребенком вывез ее туда обманом, сказав, что они едут в Турцию. Второй ребенок родился уже там. Больше года о ней нет никаких сведений. Их данные еще осенью прошлого года переданы в комиссию, которая этим занимается. Результата пока нет, но мы не теряем надежды на благополучный исход. И таких, как я, сотни, если не больше», - заявила корреспондента «Кавказского узла» жительница республики Асет.

"Кавказский узел" писал, что около 50 россиян были обнаружены ранее на территории Ирака. Одна из удерживаемых женщин в письме своей матери указала, что фактически с другими женщинами и детьми находится в рабстве.

Среди боевиков из России, уезжавших воевать на стороне "Исламского государства"*, много выходцев с Северного Кавказа, которые нередко увозили с собой и свои семьи, не собираясь возвращаться обратно. Основной приток женщин и детей на территории, контролируемые ИГ*, пришелся на 2015 год. О том, почему детей боевиков оказалось непросто вернуть на родину в Россию, кто занимается их возвращением и сколько детей уже удалось вернуть, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Чеченские власти используют возвращение женщин и детей из Сирии и Ирака в пропагандистских целях, считают жители Чечни. Сведения о количестве вернувшихся из Сирии и Ирака женщин и детей поступают только от властей республики, "Кавказский узел" не располагает подтверждением этой информации из независимых источников.

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.