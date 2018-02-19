Политэмигранты пожаловались на преследования их родни в Азербайджане

19 февраля 2018, 14:40

Азербайджанские активисты Турал Садыглы и Ордухан Темирхан, живущие в Европе, сообщили о задержаниях своих родственников в Азербайджане. Силовики требовали повлиять на сына, который критикует власти, рассказал сегодня отец Садыглы "Кавказскому узлу".

Отец азербайджанского политэмигранта провел ночь в полиции

Аловсат Садыглы, по словам его сына - проживающего в Германии политэмигранта, администратора страницы "Свободное слово" в Facebook Турала Садыглы, был задержан полицейскими в Баку 18 февраля вечером. Сегодня около 12.00 по местному времени (11.00 мск) его отпустили.

По словам самого Аловсата Садыглы, правоохранители предъявили ему претензии по поводу деятельности сына Турала. Аловсат Садыглы сообщил, что его вечером 18 февраля доставили в 12-е отделение Сабунчинского районного управления полиции, а утром отвезли в само райуправление полиции.

"Причиной задержания стали критические выступления, статусы в социальных сетях моего сына Турала Садыглы. И в 12-м отделении, и потом в Сабунчинском районном управлении полиции мне заявили, что мой сын занимается антигосударственной деятельностью, и я должен пресечь это", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Аловсат Садыглы.

Он не согласился с полицейскими. "Я сказал, что я тоже не согласен со всем, что пишет мой сын, но я не согласен и с утверждением, что мой сын осуществляет антигосударственную деятельность. Он может критиковать правительство, систему управления в стране. Но он никак не может быть против государства. Это государство создавали мы. Я был участником национально-демократического движения в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Мой сын также воспитывался на этих идеях. Наша семья не может идти против государства, которое мы построили", - подчеркнул Аловсат Садыглы.

По его словам, никаких официальных предупреждений или наказаний ему не вынесли. "Видимо, это была какая-то "профилактическая беседа". Но что интересно - вчера [18 февраля] также был задержан наш сосед. Ему предъявили претензии в том, что он "помогал нам", что заключалось якобы в предоставлении информации о передвижении сотрудников полиции вокруг нашего дома. Этого человека вечером того же дня отпустили. Он сильно напуган и не хочет, чтобы его имя фигурировало в прессе", - сказал Аловсат Садыглы.

О задержании отца Турал Садыглы сообщил поздно вечером 18 февраля сначала на странице "Свободное слово" в Facebook, а затем рассказал подробности корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, 17 февраля с утра дом его родителей в поселке Рамана Сабунчинского района Баку окружили сотрудники полиции и лица в штатском.

"Один из них вошел в дом и сказал, что ищет моего брата Эльгиза Садыглы. Якобы мой брат должен проехать с ним в полицию для оформления документов о завершении отбытия им условного наказания", - сообщил Турал Садыглы 18 февраля.

Бывший член партии "Мусават", редактор портала "Свободное слово" Аловсат Садыглы и его сын Эльгиз Садыглы были задержаны 13 февраля 2015 года в Азербайджане по подозрению в неповиновении сотрудникам полиции и хранении наркотиков. Однако суд не признал Аловсата Садыглы виновным и освободил его из-под стражи. Эльгиз Садыглы был помещен по домашний арест и обвинен по статье 234.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) УК Азербайджана.

На самом деле, считает Турал Садыглы, в феврале 2015 года его брата арестовали из-за акции протеста в Берлине. "Мы в Берлине организовали акцию протеста во время встречи Ильхама Алиева с Ангелой Меркель. Эльгиза арестовали якобы из-за хранения наркотиков, но потом реальный срок был заменен на условное наказание. Очевидно, что они вновь хотят арестовать Эльгиза. Но не застав Эльгиза, вечером около 21.00 (20.00 мск) они забрали моего отца, 65-летнего Аловсата Садыглы и почему-то - нашего соседа, страдающего онкологическим заболеванием", - рассказал Турал Садыглы.

Он отметил, что на тот момент не знал, где находятся задержанные, а вокруг дома после задержания отца оставались "сотрудники полиции и лица в штатском".

Активист отметил, что никакое давление не остановит его деятельность. "Пусть власть знает, что напрасно мучает невинных людей. Никакое давление на членов моей семьи меня не остановит. Я не сверну с пути борьбы за демократию в Азербайджане. Власть же своими действиями только усиливает ненависть к себе со стороны народа", - сказал Турал Садыглы.

Видеоблогер Темирхан сообщил о задержании племянников

Проживающий в Нидерландах активист и видеоблогер Ордухан Темирхан также заявил о давлении на его родственников в последние дни.

"Я уже 10 лет не поддерживаю связей со своими родными. Тем не менее, полиция продолжает оказывать давление на семьи моих сестер и братьев. За последние два дня задержаны трое моих племянников - Эльнар Алиев, Турал Алиев и Сабухи Зейналов. Место их содержания неизвестно. Но власть не понимает, что все это тщетно. Ничто не остановит нас от ведения борьбы против диктатуры в Азербайджане. Мы продолжим акции протеста в Европе", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" 18 февраля Ордухан Темирхан.

В феврале 2017 года полиция задержала 12 родственников, в том числе двухлетнюю племянницу Ордухана Темирхана. На следующий день власти освободили всех, за исключением старшего брата Темирхана и взрослого племянника, которые были приговорены к 30-дневному аресту по обвинению в неподчинении полиции.

Гюльалыев связал давление на близких политэмигрантов с акциями протеста



В Азербайджане началась новая волна давления на родственников политэмигрантов, считает глава Общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтай Гюльалыев.

"Новая кампания преследования родственников активистов, проживающих в Европе, началась после старта избирательной кампании по внеочередным выборам президента Азербайджана. Политэмигранты провели серию акций протеста в Европе с целью привлечь внимание к отсутствию в стране условий для демократических выборов и вообще против необходимости внеочередных выборов", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Огтай Гюльалыев.

Выборы президента Азербайджана должны были состояться 17 октября 2018 года, но 5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил досрочные выборы на 11 апреля. На сегодняшний день ЦИК Азербайджана утвердил выдвижение двенадцати кандидатов в президенты, в том числе действующего президента Ильхама Алиева. От участия в выборах отказались Национальный совет демократических сил (НСДС), партии "Мусават" и "Умид", а движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) и Nida заявили о непризнании результатов выборов. Движение "За демократию и благоденствие" (ДДБ) призвало власти Азербайджана отменить внеочередные президентские выборы.

Огтай Гюльалыев сообщил о других задержания родных политэмигрантов. "13 февраля был арестован в административном порядке на 30 суток зять (муж сестры) проживающего во Франции активиста Мухаммеда Мирзали Эльман Агаев. Его в конце января уже однажды задерживали. В Гаджикабульском районе был задержан Абдулла Абузаров – зять активного участника акции протеста против нарушения прав человека в Азербайджане 6 февраля в Берлине", - подчеркнул Огтай Гюльалыев.

Он добавил, что Аловсат Садыглы - известный представитель азербайджанской интеллигенции. "Он был одним из видных деятелей партии "Мусават". Кроме того, Аловсат Садыглы - член коалиции НПО по повышению прозрачности в добывающей отрасли", - рассказал Огтай Гюльалыев.

В МВД Азербайджана не подтвердили информацию о задержаниях



В пресс-службе МВД Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" отказали в комментариях относительно сообщений о задержании Аловсата Садыглы и трех племянникова Темирхана Ордухана. Представитель пресс-службы министерства сказал, что не располагает информацией по этому поводу.

Он отметил лишь, что "органы полиции могут в рамках оперативной деятельности задерживать, вызывать, допрашивать отдельных лиц для выяснения обстоятельств".

"Если человек не виновен, его отпускают после выяснения обстоятельств. Если есть подозрения в совершении административного правонарушения или уголовного преступления, то проводится соответствующее расследование в рамках закона", - сказал представитель МВД.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", собраны на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказским узлом" подготовлена статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".