Оппозиция призвала отменить внеочередные выборы президента Азербайджана

11 февраля 2018, 01:30

Движение за демократию и благоденствие (ДДБ) призвало власти Азербайджана отменить внеочередные президентские выборы. Движение Nida заявило о непризнании результатов выборов, а партия "Умид" отказалась в них участвовать.

"Кавказский узел" сообщал, что изначально голосование на выборах президента Азербайджана было запланировано на 17 октября 2018 года. 5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил выборы на 11 апреля, не уточнив причину переноса даты. Оппозиция раскритиковала это решение, объяснив его желанием властей "упростить фальсификации и не дать оппозиции времени на подготовку". Эксперты связали перенос выборов с угрозой экономического кризиса. 6 февраля решение бойкотировать выборы принял Национальный совет демократических сил (НСДС), а движение "Республиканская альтернатива" (ReAl) заявило о непризнании результатов выборов. 10 февраля на сессии меджлиса партии "Мусават" было принято решение не участвовать в выборах.

Движение за демократию и благоденствие (ДДБ) Азербайджана выступило 10 февраля с заявлением, в котором осудило «внезапное назначение в Азербайджане внеочередных президентских выборов без разъяснения причин и необходимости их».

ДДБ расценило распоряжение президента о назначении выборов как очередное «посягательство на демократию, неуважение к общественно-политическим силам, избирателям и в целом азербайджанскому народу».

«Это распоряжение о назначении внеочередных выборов, подписанное без проведения избирательной реформы, совершенствования избирательного законодательства свидетельствует о неготовности власти проводить свободные и справедливые выборы в обстановке здоровой конкуренции, равных состязательных условиях», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» лидер ДДБ, азербайджанский экономический эксперт Губад Ибадоглу.

Губад Ибадоглу был заместителем председателя партии "Мусават" и кандидатом на пост лидера этой организации на состоявшемся в 2014 году съезде партии. Однако новым лидером "Мусават" был избран Ариф Гаджилы. Губадоглу признал результаты выборов, но был не согласен с методикой избрания делегатов съезда, что предопределило результат выборов. Несогласные с решениями съезда члены "Мусават" 4 декабря 2014 года объявили о создании ДДБ. "Мусават", усмотрев в действиях и заявлениях ряда деятелей партии раскольничество и нарушение партийной дисциплины, исключила их из своих рядов. 7 февраля 2015 года из партии был исключен и сам Ибадоглу.

ДДБ ставит под сомнение легитимность выборов, «спешно проводимых при наличии в стране политических заключенных, содержания в тюрьмах журналистов, блогеров и других активистов, продолжения преследований критиков власти, устранения свободных медиа и гражданского общества, ограничения деятельности политических организаций, без участия независимых местных и международных наблюдательных миссий и основных альтернатив».

Развитие процессов по такому сценарию будет способствовать углублению политического противостояния в обществе, еще большему усугублению социально-экономических проблем и серьезно повредит международный имидж страны, считает ДДБ.

«Мы считаем неприемлемым участие во внеочередных выборах с учетом отсутствия демократической атмосферы и законодательных, наблюдательных и регулирующих институтов и механизмов, обеспечивающих свободную деятельность и равные возможности для всех кандидатов», - сказал Ибадоглу.

ДДБ призвало власти отменить голосование 11 апреля и провести выборы, как и ранее предполагалось, 17 октября, а также создать для этого необходимые демократические условия. В случае если выборы все же будут проведены 11 апреля, то ДДБ заявило о непризнании их результатов.

Движение Nida заявило об отсутствии серьезных поводов для внеочередных выборов

О том, что отказывается признавать результаты назначенных на 11 апреля выборов, заявило и гражданское движение Nida.

Движение Nida создано в феврале 2011 года группой молодых активистов. В связи с акциями протеста в начале 2013 года по обвинению в подготовке массовых беспорядков были осуждены восемь активистов движения. Один из них, Илькин Рустамзаде, и еще трое активистов движения арестованных по другим делам – Байрам Мамедов, Гияс Ибрагимов и Эльгиз Гахраманов все еще остаются в тюремном заключении.

Для проведения внеочередных выборов нет какого-либо серьезного повода, говорится в заявлении организации, распространенном 10 февраля. Кроме того, в движении считают, что для проведения выборов в стране нет демократических условий.

"Избирательные комиссии всех уровней подконтрольны власти. Деятельность местной наблюдательной организации «Центр мониторинга выборов и обучения демократии» была прекращена в результате репрессий против активистов гражданского общества, начатых в 2013 году. B стране устранены органы независимых медиа, заблокированы критикующие правительство сайты, в тюрьмы брошены многие видные журналисты и активисты. Возможности для деятельности политических партий сведены к минимуму, наиболее активные оппозиционеры арестованы. B стране более 150-и политзаключенных, в том числе один из кандидатов в президенты, председатель Движения «Республиканская альтернатива» Ильгар Мамедов",- говорится в заявлении Nida.

В нем отмечается, что «ввиду отсутствия в стране демократических и свободных условий для проведения выборов», Nida не признает итоги внеочередных президентских выборов.

Партия "Умид" отказалась участвовать в выборах

10 февраля сессия высшего меджлиса партии «Умид» («Надежда») также приняла решение отказаться от участия во внеочередных выборах.

“Полномочия выдвигать кандидата в президенты принадлежат съезду партии. Наш съезд запланирован на 28 мая. Согласно уставу, мы не уложимся (по времени) провести внеочередной съезд в рамках сроков избирательной кампании назначенных на 11 апреля президентских выборов. Поэтому высший меджлис принял решение не участвовать в выборах», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» председатель партии «Умид» Игбал Агазаде.

«У тех, кто участвует в выборах, и у тех, кто не участвует в них, есть свои доводы. Каждый по-своему прав. Мы, хотя и не участвуем в выборах, с уважением относимся к мнению каждого. Члены нашей партии свободны в своем выборы. Пусть они сами решают, участвовать или не участвовать в выборах, за кого голосовать или не голосовать», - отметил Агазаде.

Он подчеркнул, что партия «Умид», будучи сторонницей гражданского согласия и мира, призывает к диалогу между властью и оппозицией во имя решения общенациональных проблем.

Вместе с тем, по его словам, высший меджлис партии призвал власти освободить всех политзаключенных к предстоящему весеннему празднику Новруз.