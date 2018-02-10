"Мусават" отказалась участвовать в выборах президента Азербайджана

10 февраля 2018, 19:17

Партия "Мусават" заявила, что считает внеочередные президентские выборы в Азербайджане незаконными, и отказалась участвовать в них.

Как писал "Кавказский узел", изначально голосование на выборах президента страны было запланировано на 17 октября 2018 года. 5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил выборы на 11 апреля, не уточнив причину переноса даты. Оппозиция раскритиковала это решение, объяснив его желанием властей "упростить фальсификации и не дать оппозиции времени на подготовку". Эксперты связали перенос выборов с угрозой экономического кризиса.

Сегодня состоялась сессия меджлиса партии "Мусават", на которой было принято решение отказаться от участия в выборах.

"Назначение внеочередных президентских выборов в Азербайджане незаконно и лишено легитимных основ. Ибо решение о назначении на 11 апреля внеочередных выборов основывается на принятых в Конституцию изменениях в ходе сфальсифицированного в сентябре 2016 году референдума. С другой стороны, назначение внеочередных выборов как-то должно было быть официально обосновано, общественности должны были быть представлены разъяснения. Но власти не смогли внятно объяснить, какова была необходимость в проведении внеочередных выборов", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава "Мусават" Ариф Гаджилы.

26 сентября 2016 года в Азербайджане прошел референдум, по итогам которого были внесены предложенные Ильхамом Алиевым изменения в Конституцию Азербайджана. В частности, ст. 101 Конституции была дополнена фразой о том, что президент республики вправе объявить внеочередные президентские выборы.

По мнению Гаджилы, "в стране нет даже минимальных условий для демократических выборов".

"Избирательные комиссии всех уровней - под контролем правящей партии. Все телеканалы и радиостанции, абсолютное большинство других СМИ - под контролем власти. Ведется охота на критиков власти в социальных сетях в Интернете. Ограничена свобода слова, прессы, выражения, собраний, объединений", - считает Гаджилы.

Глава "Мусават" заявил, что партия намерена вместе с другими политическими силами "противодействовать фальсификации выборов".

Ранее выдвинутый "Мусават" кандидатом в президенты глава Центра национальной стратегической мысли Иса Гамбар заявил, что уважает решение партии и отказывается от участия в выборах.

"Мы хотели участвовать в выборах, которые должны были состояться осенью. Но режим пошел на внеочередные выборы без всякой необходимости на это. Власть боится честных выборов и стремится провести их в максимально удобных для себя условиях. Я уважаю решение партии "Мусават" и отказываюсь участвовать в этом фарсе. Но это отнюдь не является концом нашей борьбы. Это только начало", - заявил Гамбар.

Он также считает, что "власти намерены сфальсифицировать результаты выборов 11 апреля".

Власти не прокомментировали решение "Мусават" отказаться от участия в выборах.

Напомним, часть оппозиции решила бойкотировать досрочные выборы президента Азербайджана 11 апреля. Национальный совет демократических сил Азербайджана решил проводить акции протеста против выборов, а движение "Республиканская альтернатива" заявило о непризнании результатов внеочередных выборов президента.