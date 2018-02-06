Оппозиция заявила о бойкоте внеочередных выборов президента Азербайджана

06 февраля 2018, 01:45

Национальный совет демократических сил (НСДС) Азербайджана принял решение о бойкоте назначенных на 11 апреля внеочередных выборов. Кроме того, это оппозиционное объединение приняло решение о проведении акций протеста против выборов. Движение «Республиканская альтернатива» заявило о непризнании результатов внеочередных выборов президента.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении на 11 апреля внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Причины проведения внеочередных выборов в тексте документа не указаны. Оппозиция раскритиковала перенос даты выборов - по мнению оппозиционных партий, власти решили помешать им подготовиться к избирательной кампании и упростить фальсификации. По мнению экспертов, власти ускорили выборы в связи с угрозой экономического кризиса.

В соответствии с Избирательным кодексом Азербайджана голосование на выборах президента страны было запланировано в третью среду октября (17 октября 2018 года). О своем участии в этих выборах уже объявили бывший председатель партии "Мусават" Иса Гамбар, лидер Партии граждан и развития Али Алиев и лидер партии "классического" Народного фронта Азербайджана Мирмахмуд Миралиоглу. Также было объявлено, что в выборах от правящей партии примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.



Координационный центр НСДС 5 апреля, оперативно обсудив ситуацию в связи с внеочередными президентскими выборами, принял решение бойкотировать их, заявил корреспонденту «Кавказского узла» глава оппозиционного объединения Джамиль Гасанли.

«Очередные президентские выборы были запланированы на 17 октября. Об этом было объявлено всего три недели назад. Этот день (17 октября) даже был объявлен нерабочим. И вот теперь вдруг назначаются внеочередные выборы, причем всего за пять дней до старта избирательной кампании. За это время никаких чрезвычайных событий в стране, обуславливающих проведение внеочередных выборов, не произошло. Сегодня (5 февраля) на заседании координационного центра НСДС мы обсудили ситуацию вокруг внеочередных выборов, их возможные политические, правовые, социальные, нравственные последствия. Мы расцениваем назначение внеочередные выборов на 11 апреля как издевательством над институтом выборов, как уничтожение его остатков», - заявил Гасанли.

При этом он напомнил, что мониторинговая миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на предыдущих президентских выборах в 2013 году пришла к выводу, что на 58 процентах избирательных участках, где были ее наблюдатели, были зафиксированы фальсификации.

«С учетом этого и поспешного назначения внеочередных выборов мы уверены, что 11 апреля в очередной раз будет разыгран фарс. Мы считаем, что эти выборов станут еще одним шагом на пути лишения азербайджанского народа возможности формировать свою власть путем выборов, что отражалось не раз в отчетах и заключениях международных организаций», - продолжил Гасанли.

Он назвал распоряжение президента от 5 февраля о назначении внеочередных выборов нелегитимным документом.

«НСДС решил бойкотировать этот фарс под названием «президентские выборы», - заявил Гасанли.

«Мы обратимся к народу для оказания сопротивления этой затеянной властями игре, используя все правовые и политические средства, в том числе мирные акции протеста», - заявил Гасанли.

Движение ReAl заявило об отсутствии оснований для внеочередных выборов

В свою очередь, движение «Республиканская альтернатива» (ReAl) заявило о непризнании результатов внеочередных президентских выборов, расценив их как «поспешный и ничем обоснованный шаг».

«В настоящее время нет ни одного из оснований для проведения внеочередных выборов, которые используются в европейских странах. Это сомнительный с точки зрения легитимности шаг, предпринятый Ильхамом Алиевым, чтобы вновь досрочно завладеть должностью президента», - говорится в заявлении движения, обнародованном вечером 5 февраля.

«Это продолжение противоправных изменений, внесенных в Конституцию в 2016 году. Объявление внеочередных выборов сужает и без того ограниченные возможности для проведения в Азербайджане справедливых и свободных выборов», - сказано в заявлении ReAl.

Одним из ограничительных моментов авторы документа называют содержание в тюремном заключении, как и во время предыдущих выборов в 2013 году, одного из основных альтернативных кандидатов на пост президента, лидера движения ReAl Ильгара Мамедова.

Ильгар Мамедов в марте 2014 года был приговорен к семи годам заключения по обвинению в организации протестов жителей города Исмаиллы. Беспорядки в Исмаиллы произошли 23 января 2013 года, после ДТП с участием владельца местного элитного отеля. Всего по делу о беспорядках проходили 18 человек. 5 декабря 2017 года Комитет министров Совета Европы инициировал разбирательство против Азербайджана в связи с неисполнением страной решения Страсбургского суда по делу Ильгара Мамедова.

«Кроме того, по политическим мотивам в тюрьмах содержатся многочисленные журналисты, блогеры и активисты. Альтернативные источники информации властью практически полностью устранены, а те, кто еще остаются, подвергаются тотальным атакам, серьезно ограничены свободы собраний и объединений. Именно в результате такого давления создано серьезные препятствия для проведения съезда ReAl для превращения его в политическую партию», - далее говорится в заявлении.

«ReAl заявляет, что пока не будут представлены разумные объяснения назначения внеочередных выборов, не устранены вышеуказанные ограничения для обеспечения демократичности избирательной кампании, выборы не могут считаться легитимными и этот процесс станет ни чем иным, как «плохо подготовленным спектаклем», - далее сказано в заявлении.

«ReAl не будет признавать выборы без обеспечения демократических условий их проведения и участия Ильгара Мамедова, и будет использовать право призывать граждан не участвовать в этом фарсе», - говорится в заключение заявления.

Ариф Гаджилы считает, что власти хотят провести "тайные выборы"

Партия "Мусават" определит свое отношение к внеочередным выборам в течение текущей недели на заседании своего Меджлиса после встреч с представителями региональных организаций и других партий, сказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер партии Ариф Гаджилы.

По его мнению, решение провести внеочередные выборы преследует цели поставить оппозицию в цейтнот для ограничения времени на подготовку к выборам



«Внезапное назначение выборов имеет цели исключить обсуждения с международными организациями реформирования избирательного законодательства, минимизировать международный мониторинг выборов. В целом власти хотят провести максимально «тайные выборы», и таким путем продлить жизнь своего режима», - заявил Гаджилы.

Власти заявили об обращении президента к избирателям за вотумом доверия

Между тем, помощник главы государства по общественно-политическим вопросам Али Гасанов выступил с разъяснениями, почему назначены внеочередные президентские выборы.

В статью 101 Конституции было внесено изменение об увеличении срока полномочий президента с пяти до семи лет, напомнил он журналистами местных СМИ.

26 сентября 2016 года в Азербайджане прошел референдум, по итогам которого были внесены предложенные Ильхамом Алиевым изменения в Конституцию Азербайджана. В частности, ст. 101 Конституции была дополнена фразой о том, что президент республики вправе объявить внеочередные президентские выборы.

По словам Гасанова, так как срок полномочий главы государства был продлен до семи лет, президенту дано право обратиться к избирателям за вотумом доверия путем проведения внеочередных выборов.

Кроме того, по словам Гасанова, внеочередные выборы связаны с проведением в 2018 году множества "важных мероприятий".

"С мая текущего года в нашей стране будет проведено много важных мероприятий местного и международного уровня. Среди них ряд мероприятий в связи со 100-летием со дня образования Азербайджанской Народной Республики, Международный гуманитарный форум и другие. Большинство из этих мероприятий попадают на конец года и совпадают по времени с выборами", - цитирует Гасанова contact.az.

С другой стороны, по его словам, до сих пор в Азербайджане все выборы проводились осенью. Принимая во внимание мировую практику, более целесообразно проводить выборы в разные времена года, в том числе в начале года, объяснил Гасанов.

По его словам, избрание президента Азербайджана на семь лет обеспечивает выполнение президентских полномочий с начала финансового года. Это создает дополнительную возможность для более эффективного выполнения социальных и экономических задач, полагает Гасанов.

На 8 февраля назначен VI съезд возглавляемой Ильхамом Алиевым правящей партии «Ени Азербайджан», на котором состоится выдвижение кандидата от этой партии, сообщило агентство АПА.

Напомним также, что на отсутствие причин для переноса выборов президента названы не были обратил внимание и блогер "Кавказского узла" Кямал Али. При этом он предположил, что теперь "скучно не будет, год обещает быть урожайным на громкие события". "А приятное в том, что выборы - как неизбежный и противный экзамен, который лучше сдать быстрее, чтобы потом жить спокойно. Все равно всем все известно, так что сдать это раньше и заниматься своими делами", - написал он 5 февраля в своем блоге "Ветер с Апшерона".