График избирательной кампании в Азербайджане лишил оппозицию возможности подготовиться к выборам

09 февраля 2018, 03:10

Утвержденный Центризбиркомом Азербайджана календарный план подготовки и проведения президентских выборов поставил оппозиционных кандидатов в жесткий цейтнот, указали опрошенные "Кавказским узлом" представители неправительственных организаций. График практически не оставляет оппозиционным кандидатам шансов подготовиться к выборам, заявил глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. Оппозиционным кандидатам будет трудно пройти даже этап регистрации, считает директор Института демократических инициатив Акиф Гурбанов. У оппозиции нет ресурсов для срочной мобилизации, полагает член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил внеочередные президентские выборы на 11 апреля, не уточнив причину переноса даты выборов. Оппозиция раскритиковала перенос даты выборов, объяснив его желанием властей упростить фальсификации и не дать оппозиции времени на подготовку. Власти ускорили выборы в связи с угрозой экономического кризиса, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Голосование на выборах президента страны было запланировано в третью среду октября (17 октября 2018 года). О своем участии в этих выборах уже объявили бывший председатель партии "Мусават" Иса Гамбар, лидер Партии граждан и развития Али Алиев и лидер партии "классического" Народного фронта Азербайджана Мирмахмуд Миралиоглу, а сегодня съезд правящей партии «Ени Азербайджан» официально выдвинул кандидатуру действующего президента Ильхама Алиева.

Утвержденный ЦИК «Календарный план основных действий и мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередных президентских выборов» опубликован сегодня официальной государственной газетой "Азербайджан". Согласно плану, официальное выдвижение кандидатов в президенты начинается со дня публикации решения ЦИК о проведении выборов. Это решение было опубликовано 7 февраля на основе распоряжения Алиева о назначении внеочередных выборов.

ЦИК Азербайджана принимает решение об утверждении кандидатов в президенты в течение пяти дней после предоставления претендентами своих документов. В случае положительного решения полномочным представителям претендента выдаются подписные листы - для официальной регистрации кандидата необходимо собрать 40 тысяч подписей избирателей на территории 60 из 125 округов.

Подписные листы ЦИК будет принимать с 20 февраля по 18.00 12 марта и проверять в течение еще 7 дней. Агитационная кампания начинается 19 марта и завершается в 8.00 10 апреля.

Организации, намеревающиеся провести в день выборов опросы exit-poll, должны обратиться в ЦИК до 22 марта, решения об аккредитации будут приниматься до 1 апреля. Также до 1 апреля избирком будет принимать заявки для наблюдения за ходом выборов на всей территории Азербайджана. Заявки на наблюдение в отдельных избирательных округах будут приниматься соответствующими окружными избиркомами до 6 апреля.

Голосование в день выборов, 11 апреля, начнется в 08.00 и завершится в 19.00. Первые экземпляры протоколов окружных избиркомов должны быть представлены в ЦИК не позднее 13 апреля, а до 21 апреля Центризбирком должен подвести итоги выборов и представить их на утверждение Конституционного суда. Итоги выборов президента Азербайджана официально объявляются Конституционным судом в течение 14 дней после дня голосования, то есть до 25 апреля, указано в календарном плане.

56-летний Ильхам Алиев - сын третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Он уже избирался президентом Азербайджана в 2003, 2008 и 2013 годах, говорится в опубликованной в разделе "Персоналии" "Кавказского узла" биографии Ильхама Алиева.



Утвержденные сроки предвыборных мероприятий соответствуют избирательному кодексу, указали в ЦИК Азербайджана. «Мы руководствуемся требованиями избирательного законодательства», - сказал представитель ЦИК корреспонденту «Кавказского узла».

Политологи указали на крайне жесткие условия для оппозиции

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли отметил, что к утвержденному Центризбиркомом графику «технически нет претензий», однако он практически не оставляет оппозиционным кандидатам шансов подготовиться к выборам. Эксперт также указал, что власти последовательно сжимают сроки проведения избирательной кампании.

«ЦИК руководствовался нормами закона, но сам закон несовершенен. За последние десять лет власти неуклонно ухудшали законодательство: в свое время избирательная кампания длилась 120 дней, а на этап предвыборной агитации приходилось 58 дней. Потом кампанию сократили до 75 дней. Теперь избирательная кампания проводится в 60 дней, а предвыборная агитация - всего в три недели. Для оппозиционных кандидатов, которые в период между выборов ограничены в доступе на телевидение, три недели агитации практически ничего не значат. Закон ставит кандидатов от власти и оппозиции в неравные условия», - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

В условиях внеочередных выборов оппозиционные политические силы страны и вовсе поставлены "в жесткий цейтнот", указал он. «О дате выборов стало известно за 65 дней до них. Мобилизоваться и нормально подготовиться к выборам за это время кандидату не от власти практически невозможно», - подчеркнул Мамедли.

Бывший член ЦИК, директор Института демократических инициатив Акиф Гурбанов также считает время для проведения избирательной кампании жестко ограниченным.

«Сроки действий, связанных с выборами, на внеочередных выборах те же, что и на очередных. Однако до очередных выборов оставалось полгода, что позволяло политическим партиям готовиться к ним по своему плану. Сейчас же они поставлены в условия жесткого цейтнота, им нужно спешно формировать группы для сбора подписей избирателей. Обращения о получении подписных листов будут рассматриваться в течение пяти дней, а после этого останется всего три недели на сбор 40 тысяч подписей. Практика показывает, что на местах чинятся административные препятствия для сбора подписей в пользу кандидатов от оппозиции, и в таких условиях оппозиционным кандидатам будет трудно даже пройти этап регистрации», - сказал Гурбанов корреспонденту «Кавказского узла».

Если представителям оппозиции все же удастся зарегистрироваться, им «будет сложно вести предвыборную агитацию», указал он.

«Все телеканалы страны широко освещают деятельность нынешнего главы государства и кандидата в президенты, а оппозиция лишена возможности обращаться к народу через эфир. В лучшем случае кандидатам от оппозиции, если таковые вообще будут, можно рассчитывать на 5-10 минут в эфире общественного телевидения. При этом практика показывает, что время для кандидатов используется в формате «круглых столов», где кандидаты-спойлеры используют свой лимит для оппонирования оппозиционерам, а не кандидату власти», - добавил Акиф Гурбанов.

Часть оппозиции решила бойкотировать досрочные выборы президента Азербайджана 11 апреля. Национальный совет демократических сил (НСДС) Азербайджана решил проводить акции протеста против выборов, а движение "Республиканская альтернатива" заявило о непризнании результатов внеочередных выборов президента.

У оппозиционных партий нет ресурсов для срочной мобилизации, поэтому они не смогут должным образом организовать предвыборную агитацию, указал эксперт в области права медиа, член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли.

«Партии обычно начинали подготовку за полгода до выборов - проводили съезды, формировали избирательные штабы, команды. Теперь их вынуждают действовать в авральном порядке, но у них нет финансовых, медийных и кадровых ресурсов, чтобы спешно мобилизоваться. На предвыборную агитацию отводится всего три недели, а у многих кандидатов от оппозиционных партий нет даже офисов, где можно было бы вести подготовительную работу, организовывать работу волонтеров. На телевидение и радио у оппозиции тоже нет доступа - остаются только социальные сети, но и на этой площадке в последнее время усилилась деятельность провластных сил, также проводятся атаки на оппозиционные аккаунты», - сказал Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

ИСБР призвал удержать власти Азербайджана от досрочных выборов

Азербайджанский Институт свободы и безопасности Репортеров (ИСБР) осудил назначение внеочередных президентских выборов стране и призвал к их отмене. По мнению ИСБР, при назначении внеочередных выборов глава государства прибегнул к злоупотреблению с целью обеспечения себе «абсолютного преимущества» и «создания неравных и тяжелых условий для кандидатов в президенты от оппозиции».

Совет Европы и ОБСЕ, а также страны-члены этих организаций должны «призвать правительство Азербайджана воздержаться от проведения досрочных выборов, которые не позволяют народу Азербайджана сделать свободный выбор будущего главы государства», говорится в заявлении ИСБР.

Организация также призвала руководство Евросоюза «полностью пересмотреть свои отношения с властями Азербайджана и приостановить все переговоры в рамках подготовки договора «О стратегическом сотрудничестве», до тех пор, пока официальный Баку не проявят волю к проведению «истинных демократических реформ».

Одновременно институт призвал политическое руководство Азербайджана «провести выборы президента в изначально и неоднократно анонсированную самими же властями дату - 17 октября 2018 года», а до этого «освободить всех политзаключенных и снять все законодательные ограничения на свободное функционирование гражданского общества и политической оппозиции».

Уровень свободы слова в Азербайджане "априори не отвечает необходимым требованиям для проведения свободных и справедливых выборов", заявил исполнительный директор ИСБР Эмин Гусейнов.

«Наблюдения в сегменте традиционного телерадиовещания показывают, что все без исключения телерадиовещатели, будь то государственные, общественные или частные, находятся под полным контролем властей и выполняют роль рупора пропаганды правящего режима. В стране нет ни одного независимого печатного издания, большинство независимых новостных сайтов повергаются судебной и внесудебной блокировке, а над малочисленными независимыми онлайн изданиями висит угроза закрытия», - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".