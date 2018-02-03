Правозащитники обвинили власти Азербайджана в кибератаках на независимые СМИ

03 февраля 2018, 01:15

Институт свободы и безопасности репортеров осудил власти Азербайджана из-за серии кибератак на аккаунты независимых СМИ и лидеров оппозиции в Facebook. В преддверии выборов руководство страны стремится ограничить свободу выражения в интернете и оказывает давление на родственников живущих за рубежом критиков власти, заявили правозащитники.

Атаки на публичные страницы независимых онлайн-изданий и профили лидеров оппозиции в Facebook происходили в течение последнего месяца. Институт свободы и безопасности репортеров (ИСБР) призвал «положить конец системному усилению цензуры в интернете», сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Жертвой одной из последних атак 29 января стало издание Meydan.Tv - редакция утратила контроль над официальной страницей издания в Facebook после взлома аккаунтов ее администраторов. Спустя 12 часов редакция восстановила контроль над страницей, но "взломщики смогли безвозвратно удалить все публикации новостного ресурса за последние пять лет и принудительно отписать около 100 тысяч (20%) подписчиков", говорится в распространенном 2 февраля заявлении ИСБР.

Meydan TV 30 января опубликовало заявление в связи с захватом своей страницы в Facebook. «29 января страницы Meydan TV в Facebook были захвачены, поскольку один из администраторов не смог должным образом защитить свой профиль. Хакеры смогли взять под контроль учетную запись этого человека и удалить всех других пользователей. Профиль администратора, о котором идет речь, больше не связан с учетными записями Meydan TV, мы прекратили наши отношения с ними», - говорится в публикации на сайте издания. Редакция напомнила, что журналисты Meydan Tv неоднократно получали угрозы и подвергались различному давлению, в том числе арестам, а сайт издания на сегодняшний день официально запрещен в Азербайджане.

"Нападения на наш сайт и аккаунты в социальных сетях не новы, но в последние недели они усилились. Люди, стоящие за этими атаками, не могут видеть рост и развитие независимых азербайджанских СМИ, их цель - помешать нашей работе и подорвать нашу репутацию. Meydan TV всегда стремился честно освещать события в Азербайджане и обеспечивать платформу для освещения проблем, жалоб и призывов народа. Наша миссия - быть независимой и альтернативной медиаорганизацией, предоставляя информацию, которую азербайджанцы не могут найти в другом месте. Мы продолжим эту работу», - сказано в заявлении Meydan TV.

ИБСР обратил внимание, что аналогичным атакам в течение последнего месяца подверглись страницы интернет-телевидения Kanal-13, а также профили лидеров оппозиции - председателя партии Народного фронта Азербайжана Али Керимли и главы Национального совета демократических сил Джамиля Гасанли.

«Со схожей проблемой недавно столкнулась еще одна критическая страница, Made in Azerbaijan - она утратила весь опубликованный контент и большую часть подписчиков в Facebook, но вместе с тем правоохранительные органы Азербайджана задержали двух близких родственников основателя этой страницы, видеоблогера Мухаммеда Мирзали, находящегося в политической миграции во Франции. От задержанных требовали, чтобы Мирзали прекратил критику руководства Азербайджана», - говорится в заявлении ИСБР.

Гусейнов: власти готовы на полные блокировки соцсетей перед выборами

По мнению гендиректора ИСБР Эмина Гусейнова, власти всерьез обеспокоены критикой в свой адрес в социальных сетях и стремятся взять их под свой контроль. «За последние годы власти полностью уничтожили независимых телерадиовещателей и классические независимые печатные СМИ, а с середины прошлого года впервые начали применять судебную и внесудебную блокировку сайтов. Параллельно власти с целью усиления самоцензуры в интернете власти арестовали двух наиболее известных критиков правительства в интернете: автора антикоррупционного блога Sancaq Production Мехмана Гусейнова и исполнительного директора онлайн-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева", - напомнил Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

После блокировки сайтов многие независимые онлайн-медиа начали успешно продвигать свой контент в Facebook, Instagram и на YouTube, поэтому власти Азербайджана организовали серию кибер-диверсий против них на этих площадках, убежден Гусейнов.

Правозащитник отметил, что осенью прошлого года власти начали отключать интернет во время митингов оппозиции. В преддверии президентских выборов, назначенных на октябрь 2018 года, власти могут полностью заблокировать популярные в Азербайджане соцсети и мессенджеры, опасаются в ИСБР.

Институт призвал международное сообщество повлиять на власти Азербайджана «путем применения индивидуальных санкций против чиновников, ответственных за грубое ограничение свободы выражения в стране, и членов их семей». В качестве члена Global Network Initiative ИСБР также призвал призывает своих партнеров по коалиции, в частности Facebook и Google, посодействовать расследованию кибератак на независимые азербайджанские медиа, а также помочь пострадавшим ресурсам восстановить удаленный контент и аудиторию.

От властей Азербайджана ИСБР потребовал «немедленного освобождения всех узников свободы выражения», в частности журналистов Мехмана Гусейнова, Афгана Мухтарлы, Сеймура Хази, Азиза Оруджева, Ниджата Алиева, Араза Гулиева, Фикрета Ибишбейли (Фарамазоглу), Афгана Садыгова, Эльчина Исмаиллы, Джавида Ширалиева, Зии Асадли и Аршада Ибрагимова, блогеров Рашада Рамазанова и Илькина Рустамзаде, писателей Садая Шекерли и Тофика Гасанова, а также граффитистов Гияса Ибрагимова и Байрама Мамедова.

Кроме того, институт призвал снять блокировку новостных сайтов www.azadliq.org, www.azadliq.info, www.meydan.tv, www.azerbaycansaati.tv, kanalturan.com, www.abzas.net , www.infoaz.org, www.aztoday.az, и www.24saat.org.

Садыгова: Минсвязи открещивается от блокировок сайтов

Эксперт в области права медиа, адвокат Зибейда Садыгова напомнила, что пять известных интернет-ресурсов были заблокированы весной 2017 года Центром электронной безопасности при Минсвязи Азербайджана, а впоследствии это решение было утверждено судом.

Центр электронной безопасности (ЦЭБ) Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана обратился в суд с просьбой блокировать ряд оппозиционных сайтов. Представители этих интернет-ресурсов заявили о политическом характере дела. 12 мая 2017 года Сабаильский районный суд Баку утвердил решение о блокировке сайтов, принятое еще в марте, а 19 декабря 2017 года Бакинский апелляционный суд оставил в силе это решение.

«Но в последнее время Минсвязи отрицает свою причастность к блокировкам сайтов. Руководство заблокированного в августе 2017 года ресурса infoaz.org подало иск против министерства, однако в суде представитель ведомства заявил, что оно не причастно к блокировке сайта. 22 декабря суд оставил иск без удовлетворения. Получается, что произошло киберпреступление и правоохранительные органы должны его расследовать, но суд не вынес такого определения», - сказала Садыгова корреспонденту «Кавказского узла».

Администратор страницы "Made in Azerbaijan" в Facebook Мухаммед Мирзали, известный резкой критикой правительства Азербайджана, подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что на его родственников в Азербайджане оказывается давление.

«Моего отца и мужа моей сестры подвергали в январе задержаниям. От них требовали, чтобы я прекратил оппозиционную деятельность, мужа сестры несколько дней продержали в полиции. Мои родственники не должны быть заложниками моей политической деятельности, я продолжу защищать права человека в Азербайджане. Самым приоритетным вопросом сейчас является освобождение политзаключенных», - отметил Мирзали.

Комментариями Министерства транспорта, связи и высоких технологий в связи с заявлением ИСБР "Кавказский узел" пока не располагает. Власти Азербайджана отрицают ограничения свободы выражения в стране: как заявил президент страны Ильхам Алиев в январе на Давосском форуме, в Азербайджане обеспечены все основные свободы, в том числе свобода медиа. «Медиа в Азербайджане абсолютно свободные. Примерно 80% населения Азербайджана являются пользователями интернета. Если интернет действует без цензуры и большая часть населения является интернет-пользователями, то говорить о каких-либо ограничениях в работе медиа нельзя», - процитировало слова Алиева haqqin.az.

В 2018 году Азербайджан занял 162 строчку из 180 в рейтинге свободы прессы "Репортеров без границ". Организация охарактеризовала ситуацию со свободой прессы в стране как "очень плохую".

Низкие позиции Азербайджана в рейтинге свободы медиа Ильхам Алиев объяснил политическими причинами. «Этот рейтинг составлялся на основе несправедливого, порой вражеского подхода. Эти рейтинги составляются определенными политическими центрами на Западе. Азербайджан проводит независимую политику в соответствии со своими национальными интересами», - заявил он.