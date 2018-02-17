Правозащитники раскритиковали расследование смерти азербайджанского активиста

17 февраля 2018, 21:56

Выводы Бакинской городской прокуратуры, которая не нашла состава преступления в деле о гибели активиста и блогера Мехмана Галандарова в СИЗО, не убедили опрошенных "Кавказским узлом" правозащитников и юристов.

Как писал "Кавказский узел", о смерти участника оппозиционных акций Мехмана Галандарова в бакинском СИЗО-1 стало известно в апреле 2017 года. Госдеп США призвал власти Азербайджана расследовать смерть активиста. Прокуратура открыла дело о доведении до самоубийства, два сотрудника СИЗО были уволены. Однако правозащитники потребовали провести независимое расследование.

"От имени общественной группы по независимому расследованию обстоятельств смерти Галандарова в прокуратуру были направлены несколько обращений. 15 февраля представители общественной группы получили информацию о результатах расследования. Выяснилось, что дело было закрыто еще 26 июля 2017 года", - сообщил глава Общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтай Гюльалыев корреспонденту "Кавказского узла".

"Было проведено полное, всестороннее, объективное" следствие по уголовному делу по статье 125 УК (доведение до самоубийства), говорится в ответе Генеральной прокуратуры. "В итоге в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства уголовное производство было прекращено ввиду отсутствия события преступления", - сообщило ведомство.

Представители Бакинской городской прокуратуры оказались недоступны для комментариев.

Огтай Гюльалыев подверг сомнению объективность расследования, по его мнению, "в этом деле много странностей".

"Если Галандаров действительно совершил самоубийство, то следствие должно было прояснить мотивы его поступка. Во время предварительного следствия Галандарову говорили, что он не выйдет из тюрьмы живым и здоровым. Эту информацию он передавал на волю своим друзьям. Глава Национально-демократической партии Галандар Мухтарлы, друг Мехмана, видел в морге на его теле следы насилия. Мы требовали провести эксгумацию, но этого не было сделано. Галандарова тайком похоронили сотрудники Пенитенциарной службы. Если не было "события преступления", как пишет прокуратура, то почему были уволены надзиратель и начальник отряда отдела организации воспитательной работы СИЗО, а еще одному сотруднику вынесли выговор?" - сказал Гюльалыев корреспонденту "Кавказского узла".

В 2016 году Галандаров активно участвовал в акциях протеста политэмигрантов перед посольством Азербайджана в Тбилиси.

"Мы считаем, что он уже тогда попал в поле зрения силовиков. Мехман вернулся в Баку для участия в поминках своей матери. 7 февраля 2017 года он опубликовал в соцсети критические реплики в адрес властей о преследовании активиста Гияса Ибрагимова, а потом провел одиночный пикет перед памятником Гейдару Алиеву. Спустя час Мехман был задержан на своей съемной квартире", - рассказал Гюльалыев.

Мамедов и Ибрагимов - активисты молодежного движения Nida, приговоренные к 10 годам тюрьмы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Сами активисты связали преследование с граффити на постаменте памятника Гейдару Алиеву.

Эксперт в области права Самира Агаева также поставила под сомнение версию самоубийства Галандарова.

"Бывшие узники СИЗО подтверждают, что там крайне сложно совершить суицид, ведь в камере сидит не один человек. У Галандарова был сокамерник, который, по официальной версии, в момент самоубийства был в душевой. Это маловероятно: для принятия душа дается буквально 10-15 минут. Кроме того, руководство СИЗО не позволило правозащитникам осмотреть камеру", - сказала Агаева корреспонденту "Кавказского узла".

Дело о смерти Галандарова имеет перспективу в Европейском суде по правам человека, уверен адвокат Асабали Мустафаев.

"Недавно мы выиграли в ЕСПЧ дело "Зейнал Мустафаев против Азербайджана". Суд указал, что местные власти неэффективно провели расследование смерти в Гобустанской тюрьме Махира Мустафаева, сына истца. По официальной версии, причиной смерти стал пожар: якобы постель загорелась, а Махир в это время крепко спал. По нашей версии он умер под пытками, а чтобы скрыть их следы, тело сожгли", - сказал Мустафаев корреспонденту "Кавказского узла".

На рассмотрении ЕСПЧ находится дело о смерти Тураджа Зейналова в Нахичеванской автономной республике.

"Его семье было заявлено о смерти от болезни, хотя на теле Зейналова были следы насилия. Обычно в таких случаях власти не ищут истинных причин трагедии и не наказывают виновных. По многим делам о смерти заключенных в следственных учреждениях и местах отбывания наказаний никто из должностных лиц не был привлечен к уголовной ответственности", - резюмировал Мустафаев.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".