Ялчин Иманов назвал неправомерным рассмотрение своего дела в Гяндже

16 февраля 2018, 04:18

Дело о прекращении адвокатских полномочий юриста Ялчина Иманова будет рассматриваться в административно-экономическом суде города Гянджа в 300 километрах от Баку. По словам адвоката, подобные дела должны рассматриваться в судах общей юрисдикции. Перенос громких дел в отдаленные от столицы регионы становится трендом, считает правозащитник Эльшан Гасанов.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября 2017 года президиум Коллегии адвокатов Азербайджана приостановил полномочия адвоката Ялчина Иманова и инициировал судебную процедуру прекращения его адвокатского статуса. До завершения разбирательства Иманов отстранен от защиты прав всех своих клиентов. Сам Иманов отвергает претензии о нарушении им закона и адвокатской этики и намерен добиваться восстановления статуса адвоката. Комиссар Совета Европы Нилс Муйжниекс призвал прекратить травлю Иманова. 27 января стало известно, что Коллегия адвокатов дважды проигнорировала просьбу выдать Иманову решение о прекращении его полномочий, чем лишила его возможности на обжалование решения.

Адвокат Ялчин Иманов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 15 февраля пришло уведомление из Гянджинского административно-экономического суда о том, что обращение президиума Коллегии адвокатов о лишении его статуса защитника будет рассматриваться в этом учреждении.

Подготовительное заседание назначено на 21 февраля под председательством судьи Рашада Мамедова, сообщил адвокат.

"Рассмотрение дела в административно-экономическом суде да еще города Гянджи вызывает удивление и недоумение. Обычно подобные обращения рассматривались в судах Баку, где находится офис Коллегии адвокатов. Причем такие вопросы должны рассматриваться в общих судах. Административно-экономические суды рассматривают жалобы на административные органы и экономические споры. Допустим, у меня не бакинская прописка. Но тогда дело должно рассматриваться в районном суде по месту моей прописки – в Агдамском районе. Если же коллегия адвокатов решила вынести вопрос в плоскость административного-экономического производства, то почему нужно расследовать дело в Гяндже, если в Баку есть два административно-экономических суда?" - задает вопрос Иманов.

Адвокат отметил, что до сих пор президиум Коллегии адвокатов не выдал ему полный текст решения о прекращении полномочий.

"Я до сих пор не знаю, на какую статью закона они ссылались, исключая меня из коллегии. Я несколько раз обращался, мне дали только выписку из протокола, но там только констатируется прекращение моих полномочий. Наверное, узнаю мотивировку решения уже на подготовительном заседании суда. В любом случае я не ожидаю от суда справедливого решения. Как президиум коллегии принял решение против меня на основе заказа, так и суд исполнит этот заказ", - заявил адвокат.

Иманов подчеркнул, что будет вести дело до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Эксперт в области права, член Национального совета демократических сил Намизад Сафаров считает неправомерным рассмотрение дела против Иманова в административно-экономическом суде.

"Этот вопрос является предметом разбирательства в судах общей юрисдикции. Административно-экономические суда рассматривают жалобы на действия или бездействия административных органов и экономические споры. Административно-экономический суд мог бы рассматривать дело, если бы Иманов сам подал бы жалобу на решение президиума коллегии адвокатов", - заявил Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Рассмотрение дела против Иманова в административно-экономическом суде неправомерно, считает глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"Это что-то новое – дело против физического лица рассматривают в плоскости административного производства. Более того, несмотря на то, что коллегия находится в Баку, дело передается в суд Гянджи, расположенной в 300 километрах от Баку. На мой взгляд, решили просто резонансное дело расследовать вдали от столицы, чтобы на судебный процесс не приходили в большом количестве журналисты и активисты, сотрудники иностранных дипмиссий. Переносить судебные дела в отдаленные от Баку районы становится уже трендом. Дело журналиста Афгана Мухтарлы рассматривали в Балакенском районе, зампреда партии Народного фронта Гезяль Байрамлы - в Газахском районе", - сказал Гасанов.

30 мая 2017 года журналист Афган Мухтарлы, уехавший в Грузию в 2014 году, сообщил, что похищен и доставлен в Баку. 12 января суд в Азербайджане приговорил Мухтарлы к шести годам лишения свободы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти с применением насилия. Зампред партии Народного фронта Азербайджана Гезяль Байрамлы была задержана 25 мая при возвращении из Грузии и арестована по обвинению в контрабанде. По версии азербайджанских пограничников, у активистки при себе были незадекларированные 12 тысяч долларов. Байрамлы отвергла обвинения. 23 января суд приговорил ее к трем годам лишения свободы.

По его мнению, Иманов отстранен из-за того, что принимал участие в процессах политзаключенных.

"Ялчин Иманов защищал журналистку Хадиджу Исмайлову, советника главы партии Народного фронта Мамед Ибрагима, лидера Исламской партии Мовсума Самедова, главу движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде. Кстати, именно за предание огласке фактов пыток над Багирзаде против него завели дисциплинарное производство. Это мера устрашения и для других адвокатов, чтобы они были осторожны в защите критиков режима", - сказал правозащитник Гасанов.

Лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде 25 января 2017 года был приговорил к 20 годам лишения свободы по делу о беспорядках в Нардаране. 17 его сторонников были приговорены к длительным срокам заключения. Подсудимые, заявлявшие о пытках, не признали вину. Азербайджанские правозащитники назвали фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными.

В Гянджинском административно-экономическом суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что дело будет рассматриваться в этом суде, однако отказались комментировать, почему. В коллегии адвокатов получить комментарии не удалось. В секретариате коллегии сослались на отсутствие полномочий комментировать подобные вопросы.

Коллегия адвокатов Азербайджана - неправительственная независимая самоуправляемая организация, в которую входят все адвокаты страны. На сегодняшний день их 936. Возглавлявший коллегию в последние 22 года 69-летний Азер Тагиев в сентябре ушел в отставку по состоянию здоровья. Новый председатель коллегии Анар Багиров был избран на конференции, которая состоялась 7 декабря 2017 года.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", публикуются на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".