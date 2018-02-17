17 февраля 2018, 18:00
Суд отказался досрочно освободить азербайджанского оппозиционера Ибрагима
Суд не стал смягчать приговор Мамеду Ибрагиму, советнику главы партии Народного фронта Азербайджана, несмотря на изменения законодательства. Защита намерена обжаловать решение, принятое судом 16 февраля.
Как писал "Кавказский узел", в декабре 2017 года суд уже отклонял ходатайство Ибрагима об условно-досрочном освобождении, поскольку в Уголовный кодекс были внесены поправки и максимальная санкция по статье 221.2.2 (хулиганство, совершенное с оказанием сопротивления лицу, предотвращающему нарушение общественного порядка) была сокращена с 5 до 4 лет заключения.
В марте 2016 года Мамед Ибрагим был приговорен к трем годам лишения свободы после жалобы Микаила Гулиева, утверждавшего, что оппозиционер избил его. Адвокаты заявляли о фальсификации материалов дела.
Обращение Мамеда Ибрагима было рассмотрено 16 февраля на выездном заседании Гарадагского районного суда, сообщил сын активиста Туран Ибрагим. По его словам, у отца не было адвоката, и Мамед Ибрагим вынужден был защищать себя сам.
"Он позвонил и сообщил, что суд оставил в силе приговор. У него не было времени рассказать подробности. Отец сказал, что подаст на это решение апелляцию", - сказал Туран Ибрагим корреспонденту "Кавказского узла".
Мамед Ибрагим входит в список политзаключенных, составленный азербайджанскими правозащитниками, журналистами, адвокатами, активистами гражданского общества и опубликованный "Кавказским узлом".
Адвокат Фариз Намазлы сообщил, что не смог участвовать в процессе из-за занятости по другим делам. "Я участвовал в подготовке обращения в суд. Я предупредил Мамеда Ибрагима, что могу не успеть в суд. Я уже в курсе решения суда. Мы будем, конечно, подавать апелляцию", - сказал Намазлы корреспонденту "Кавказского узла".
"Ибрагиму было назначено наказание, составляющее 0,6 от максимального срока по статье 221.2.2. С учетом сокращения максимальной санкции срок Ибрагима должен уменьшиться до 2,4 года лишения свободы. Он уже отбыл это наказание и вправе рассчитывать на освобождение. Суд первой инстанции, к сожалению, проигнорировал наши доводы. В апелляционной жалобе мы вновь поставим этот вопрос ", - отметил Намазлы.
"Если законодательство смягчается, то оно должно быть применено и к тем, кто уже отбывает наказание. Закон имеет обратную силу, если улучшает правовое положение гражданина", - пояснил адвокат суть обращения о смягчении приговора.
В Гарадагском районном суде подтвердили, что просьба Ибрагима была отклонена, но отказались от комментариев.
"Кавказский узел" освещает случаи преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" опубликован также материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".
Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"