Суд отказался досрочно освободить азербайджанского оппозиционера Ибрагима

17 февраля 2018, 18:00

Суд не стал смягчать приговор Мамеду Ибрагиму, советнику главы партии Народного фронта Азербайджана, несмотря на изменения законодательства. Защита намерена обжаловать решение, принятое судом 16 февраля.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2017 года суд уже отклонял ходатайство Ибрагима об условно-досрочном освобождении, поскольку в Уголовный кодекс были внесены поправки и максимальная санкция по статье 221.2.2 (хулиганство, совершенное с оказанием сопротивления лицу, предотвращающему нарушение общественного порядка) была сокращена с 5 до 4 лет заключения.

В марте 2016 года Мамед Ибрагим был приговорен к трем годам лишения свободы после жалобы Микаила Гулиева, утверждавшего, что оппозиционер избил его. Адвокаты заявляли о фальсификации материалов дела.

Обращение Мамеда Ибрагима было рассмотрено 16 февраля на выездном заседании Гарадагского районного суда, сообщил сын активиста Туран Ибрагим. По его словам, у отца не было адвоката, и Мамед Ибрагим вынужден был защищать себя сам.

"Он позвонил и сообщил, что суд оставил в силе приговор. У него не было времени рассказать подробности. Отец сказал, что подаст на это решение апелляцию", - сказал Туран Ибрагим корреспонденту "Кавказского узла".

Мамед Ибрагим входит в список политзаключенных, составленный азербайджанскими правозащитниками, журналистами, адвокатами, активистами гражданского общества и опубликованный "Кавказским узлом".

Адвокат Фариз Намазлы сообщил, что не смог участвовать в процессе из-за занятости по другим делам. "Я участвовал в подготовке обращения в суд. Я предупредил Мамеда Ибрагима, что могу не успеть в суд. Я уже в курсе решения суда. Мы будем, конечно, подавать апелляцию", - сказал Намазлы корреспонденту "Кавказского узла".

"Ибрагиму было назначено наказание, составляющее 0,6 от максимального срока по статье 221.2.2. С учетом сокращения максимальной санкции срок Ибрагима должен уменьшиться до 2,4 года лишения свободы. Он уже отбыл это наказание и вправе рассчитывать на освобождение. Суд первой инстанции, к сожалению, проигнорировал наши доводы. В апелляционной жалобе мы вновь поставим этот вопрос ", - отметил Намазлы.

"Если законодательство смягчается, то оно должно быть применено и к тем, кто уже отбывает наказание. Закон имеет обратную силу, если улучшает правовое положение гражданина", - пояснил адвокат суть обращения о смягчении приговора.

В Гарадагском районном суде подтвердили, что просьба Ибрагима была отклонена, но отказались от комментариев.

"Кавказский узел" освещает случаи преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" опубликован также материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".