В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 12 по 18 февраля погибли восемь человек

19 февраля 2018, 08:14

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю с 12 по 18 февраля 2018 года погибли восемь человек, еще не менее четырех человек получили ранения. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Среди погибших пять гражданских лиц, один сотрудник силовых структур и два предполагаемых участника вооруженного подполья.

Спецоперации и КТО

15 февраля в 11:50 мск на территории Унцукульского района Дагестана введен режим контртеррористической операции (КТО). В ущелье недалеко от села Харачи силовиками был блокирован вооруженный человек. В ответ на предложение сдаться он стал стрелять по силовикам. В ходе завязавшейся перестрелки предполагаемый боевик был убит. В перестрелке погиб один сотрудник спецназа, среди спецназовцев есть и раненые, число которых не уточняется, гражданское население не пострадало. Специальные мероприятия в Унцукульском районе Дагестана завершены, режим КТО отменен с 17.00 мск того же дня.

Нападения на гражданских лиц

18 февраля на главной городской площади им.Ленина города Кизляра проходило празднование Масленицы, на которое собрались более тысячи горожан и гостей города. Во время праздника 23-летний местный житель открыл стрельбу по людям. В результате четыре человека были убиты, еще трое гражданских лиц получили ранения. При попытке задержания нападавший ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был убит. Позже одно из гражданских лиц — женщина — скончалась в больнице. Как сообщили источники в силовых структурах, мужчина, открывший стрельбу по людям на площади в Кизляре - житель села Кидеро Цунтинского района Дагестана. Силовики заявили, что он был членом "спящей ячейки" запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".