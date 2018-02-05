Жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 29 января по 4 февраля не было

05 февраля 2018, 00:40

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю, с 29 января по 4 февраля 2018 года, жертв и пострадавших зафиксировано не было. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Задержания

На прошлой неделе на окраине районного центра Курчалой в Чеченской Республике при реализации патронов к пистолету Макарова был задержан житель Ингушетии Апти Гарданов. Он реализовал оперативнику, выступавшему в роли покупателя, 320 патронов к пистолету Макарова и был задержан с поличным при передаче денег. Решением суда от 31 января Гарданов заключен под стражу.

Похищения

В ночь на 1 февраля в Махачкале неизвестные пытались похитить сына имама салафитской мечети Нигматуллы Раджабова. По словам имама, перед этим его сын вышел на пробежку, так как готовится к соревнованиям. На видеозаписи камеры наружного наблюдения видно, что несколько человек вышли из машины, когда молодой человек поравнялся с ними, остановили его и долго о чем-то говорили, предположительно убеждая сесть в машину. Затем, как следует из видео, неизвестные попытались насильно посадить молодого человека в машину, но ему удалось вырваться. По словам Нигматуллы Раджабова, участники инцидента демонстрировали его сыну удостоверения сотрудников правоохранительных органов.