Патрон к пистолету Макарова. Фото Varga Attila https://ru.wikipedia.org/wiki/9_×_18_мм_ПМ

01 февраля 2018, 09:18

Житель Ингушетии взят под стражу за продажу боеприпасов в Чечне

Житель Ингушетии Апти Гарданов был задержан в Чечне при продаже патронов к пистолету, сообщили в полиции.

По данным ведомства, Гарданов был задержан на минувшей неделе на окраине районного центра Курчалой при реализации патронов к пистолету Макарова.

"Он (Гарданов) реализовал оперативнику, выступавшему в роли покупателя, 320 патронов к пистолету Макарова. Преступник был задержан с поличным при передаче денег. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконные приобретение, передачу, хранение, перевозку, ношение или сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в правоохранительных органах Чечни.

Решением суда от 31 января Гарданов заключен под стражу. "Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей УК РФ, составляет до четырех лет лишения свободы", - рассказал офицер чеченской полиции.

Ранее "Кавказский узел" писал, что летом 2017 года суд в Чечне приговорил к 8 годам и 2 месяцам колонии строгого режима жителя Грозного, задержанного с оружием и боеприпасами.

Примечание:

"Уроженец Чечни осужден по делу о резонансном убийстве в Невинномысске", "Семилетний ребенок застрелен в Чечне", "Житель Грозного осужден за ношение боевой гранаты".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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