Дагестанский имам рассказал о попытке похищения его сына

01 февраля 2018, 07:55

Неизвестные люди вновь пытались насильно посадить в машину сына имама салафитской мечети Нигматуллы Раджабова, рассказал сам имам.

"Кавказский узел" писал, что 7 сентября 2017 года в Махачкале неизвестные насильно посадили в автомобиль 18-летнего сына Нигматуллы Раджабова, но молодому человеку удалось от них убежать, сообщил имам. По его словам, похитители были в форме сотрудников полиции. МВД сообщило, что причастность полицейских к попытке похищения сына имама не установлена, но и похитители найдены не были.

Сегодня ночью в Махачкале неизвестные пытались похитить сына Нигматуллы Раджабова. По словам имама, перед этим его сын вышел на пробежку, так как готовится к соревнованиям, сообщил "Черновик".

Издание также опубликовало видео, которое, как утверждается, сделано камерой наружного наблюдения. На записи видно, что несколько человек вышли из машины, когда молодой человек поравнялся с ними, и остановили его.

"Долго уговаривают его, чтобы сел в машину", - комментирует на опубликованном видео человек за кадром.

Затем, как следует из видео, неизвестные попытались насильно посадить молодого человека в машину, но ему удалось вырваться.

По словам Нигматуллы Раджабова, участники инцидента демонстрировали его сыну удостоверения сотрудников правоохранительных органов, пишет "Регион онлайн".