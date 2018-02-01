Похищение сына имама салафитской мечети Нигматуллы Раджабова. Фото: Стоп-кадр видео В Дагестане в очередной раз пытались похитить сына имама мечети https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=2104yGhFeNA

01 февраля 2018, 07:55

Дагестанский имам рассказал о попытке похищения его сына

Неизвестные люди вновь пытались насильно посадить в машину сына имама салафитской мечети Нигматуллы Раджабова, рассказал сам имам.

"Кавказский узел" писал, что 7 сентября 2017 года в Махачкале неизвестные насильно посадили в автомобиль 18-летнего сына Нигматуллы Раджабова, но молодому человеку удалось от них убежать, сообщил имам. По его словам, похитители были в форме сотрудников полиции. МВД сообщило, что причастность полицейских к попытке похищения сына имама не установлена, но и похитители найдены не были.

Сегодня ночью в Махачкале неизвестные пытались похитить сына Нигматуллы Раджабова. По словам имама, перед этим его сын вышел на пробежку, так как готовится к соревнованиям, сообщил "Черновик".

Издание также опубликовало видео, которое, как утверждается, сделано камерой наружного наблюдения. На записи видно, что несколько человек вышли из машины, когда молодой человек поравнялся с ними, и остановили его.

"Долго уговаривают его, чтобы сел в машину", - комментирует на опубликованном видео человек за кадром.

Затем, как следует из видео, неизвестные попытались насильно посадить молодого человека в машину, но ему удалось вырваться.

По словам Нигматуллы Раджабова, участники инцидента демонстрировали его сыну удостоверения сотрудников правоохранительных органов, пишет "Регион онлайн".

Примечание:

"Защита связала дело Ахмеда Ахмедова с его борьбой с профучетом", "Имам мечети "Тангъим" сообщил об изъятии силовиками записей с камер видеонаблюдения", "Следственный комитет сообщил о похищении жителя Хасавюрта".

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