Резолюция Европарламента по делу Титиева воодушевила правозащитников

09 февраля 2018, 23:59

Европарламент считает очевидными фальсификации в деле Оюба Титиева и рассматривает его преследование как звено цепи нарушений прав человека в Чечне и по всей России, указали Олег Орлов и Екатерина Сокирянская. Они выразили надежду, что власти отреагируют на резолюцию по делу главы грозненского "Мемориала".

Как писал "Кавказский узел", глава грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Титиев отверг обвинения и заявил, что наркотики были ему подброшены силовиком. 25 января Верховный суд Чечни отклонил жалобу защиты и оставил правозащитника под стражей до 9 марта, проигнорировав заявление защиты о фальсификациях в его деле.

8 февраля Европарламент призвал власти России немедленно освободить Оюба Титиева, обеспечить уважение его прав и его защиту от преследования и произвольного ареста. Также европарламентарии призвали российское руководство пресечь нападки на свободу выражения мнения в Чечне.

Резолюция Европарламента от 8 февраля, в заглавии которой присутствует имя Оюба Титиева, дает оценку не только преследованию правозащитника, но и общей ситуации с правами человека в Чечне и в целом в России. Подписав ряд международных договоров о соблюдении прав человека и будучи членом Совета Европы, Россия обязана расследовать преступления властей в Чечне, в том числе нарушения прав ЛГБТ, говорится в документе.

Европарламент также обратил внимание на обвинения, звучавшие со стороны чеченских властей в адрес правозащитников и неправительственных организаций.

Арест Оюба Титиева, последовавший за угрожающим выступлением спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, "является частью тревожной тенденции арестов, нападений, запугиваний и дискредитации независимых журналистов и правозащитников в Чечне; другие случаи - аресты председателя Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева и журналиста Жалауди Гериева, которые были осуждены по сомнительным обвинениям в обороте наркотиков", - говорится в резолюции, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла".

25 декабря 2017 года, спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал всех правозащитников, работающих "во всяких комитетах и центрах", врагами, заслуживающими смертной казни, отмечается в релизе ПЦ "Мемориал" от 2 февраля. Задержание и обвинение Титиева аналогично делам правозащитника Руслана Кутаева и корреспондента "Кавказского узла" Жалауди Гериева, отметила ранее "Новая газета".

Напоминая об убийствах предшественницы Титиева Натальи Эстемировой и адвоката Станислава Маркелова, депутаты Европарламента призвали власти России "немедленно положить конец тревожной тенденции арестов, нападений, запугиваний и дискредитации независимых журналистов и правозащитников" работающих в Чечне и создать для них "нормальный рабочий климат" как в этой республике, так и в других частях страны. Они также выразили озабоченность в связи с преследованием Правозащитного центра "Мемориал" - "последней независимой правозащитной организации, которая продолжает действовать в Чечне". Одним из признаков преследования "Мемориала" на Северном Кавказе европарламентарии назвали январские поджоги и угрозы в адрес сотрудников центра в Ингушетии и Дагестане.

Правозащитники указали на важность резолюции Европарламента

Глава правления ПЦ "Мемориал" Олег Орлов назвал резолюцию Европарламента важной, указав, что документ явно составлен компетентными и осведомленными людьми.

"В резолюции перечислена масса фактов нарушений, имеются ссылки на документы. Все это складывается в единую картину, и дело Оюба Титиева представляется не изолированным, а звеном в цепи попрания прав человека в Чечне. А это, в свою очередь, вставлено в более широкую картину попрания прав человека по всей России", - сказал Орлов, комментируя резолюцию корреспонденту "Кавказского узла".

Резолюции Европарламента о ситуации с правами человека в ряде стран во многих случаях оказывали реальное влияние, отметил правозащитник.

"Один из таких примеров - происходившие в Азербайджане массовые посадки активистов и правозащитников. Конечно, это влияние не было мгновенным, резолюция оказывала влияние не сама по себе, а как часть международной кампании. В том же Азербайджане вследствие такой кампании были освобождены некоторые политзаключенные", - отметил он.

Преследование Титиева ранее осудили директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, международная экспертная организация Civil Rights Defenders, МИД Норвегии, правительство Германии, Платформа гражданской солидарности (CSP), правозащитная организация Human Rights Watch, комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс.

Член правления "Мемориала" уверен, что власти России оповещены о резолюции Европарламента. "Можно быть уверенным, что до властей России содержание резолюции Европарламента доведено. Трудно сказать, осведомлен ли сам Путин, кто и как доносит до него информацию, но МИД и администрация президента оповещены, поэтому стоит ожидать реакцию", - подчеркнул Олег Орлов.

Резолюция Европарламента о деле Титиева - "важный и жесткий документ", считает правозащитник Екатерина Сокирянская.

"В этой резолюции не только уделяется особенное внимание ситуации вокруг Оюба Титиева, но и в целом дана оценка положению с правами человека и преследованиями активистов в России. Резолюция содержит требование к властям России освободить Оюба Титиева немедленно. Европарламент считает, что фабрикация уголовного дела против главы чеченского "Мемориала" очевидна и не требует расследования", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В резолюции отмечены разные виды нарушений прав человека в Чечне и выдвинуты требования относительно этих нарушений. "Важно и то, что в резолюции содержится призыв к государствам Евросоюза помогать беженцам из Чечни, особенно журналистам и правозащитникам", - подчеркнула Сокирянская.

Она выразила надежду, что заявление парламентариев даст результат. "Россия позиционирует себя цивилизованной страной, хоть и с особым взглядом на миропорядок и собственным путем развития. А в цивилизованных странах наркотики правозащитникам не подбрасывают", - резюмировала Екатерина Сокирянская.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".