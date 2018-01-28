Ксения Собчак проводит пикет в Грозном. 28 января 2018 года. Фото: скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=wb0r_QCeIbM&t=1784s

28 января 2018, 12:25

Собчак в Грозном потребовала освободить Титиева

Одиночный пикет с требованием освободить правозащитника Оюба Титиева провела в Грозном кандидат в президенты России Ксения Собчак.

Как писал "Кавказский узел", телеведущая Ксения Собчак, зарегистрированная кандидатом в президенты России, 16 января потребовала освободить главу чеченского отделения Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева. В своем заявлении, опубликованном в Instagram, Собчак призвала федеральные власти доказать, "что Чечня — это Россия". Призыв Собчак выпустить на свободу Титиева не имеет смысла, так как это вне компетенции главы республики, заявил Рамзан Кадыров.

Пикет в Грозном Ксения Собчак провела сегодня, 28 января. Трансляция визита Ксении Собчак в Грозный, по состоянию на 12:20 мск, велась на странице "Собчак против всех" в соцсети Facebook. Судя по трансляции, Собчак в ходе пикета держала в руках плакат "Свободу Оюбу Титиеву". "В Чечне уже много лет не проводились одиночные пикеты, вот я решила его сегодня провести", - заявила кандидат в президенты.

Отвечая на вопрос о цели своего визита в Чечню, Собчак ответила, что в Грозный она приехала для проведения акции в поддержку Титиева.

Глава грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюб Титиев 11 января был арестован по обвинению в хранении марихуаны. Титиев заявил о своей невиновности. 14 января стало известно, что родные Титиева покинули Чечню из-за угроз. 17 января в эфире телеканала "Грозный" был показан сюжет, в котором Рамзан Кадыров назвал правозащитников "врагами народа" и "продажными людьми".

Ксения Собчак намерена бороться за президентский пост в качестве "кандидата против всех". О начале формирования региональных штабов по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатуры Ксении Собчак на пост президента было объявлено 9 ноября 2017 года. Подробнее о том, чего ждать от "кандидата против всех", чем она привлекательнее Путина и Навального, рассказывают сторонники Собчак из Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Сочи и Волгограда в материале "Кавказского узла" "За что волонтеры юга полюбили Собчак вместо Путина и Навального".

Примечание:

"Политологи назвали адресатов высказываний Собчак о Кадырове и Титиеве", "За что волонтеры Юга полюбили Собчак вместо Путина и Навального", "Штаб Собчак открылся в Волгограде".

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