Правозащитники потребовали забрать дело Титиева у чеченских силовиков

02 февраля 2018, 01:32

Дело главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева и случаи поджогов и угроз правозащитникам в Ингушетии и Дагестане не могут быть расследованы на Северном Кавказе из-за заинтересованности чеченских силовиков, заявили члены Правозащитного совета России, журналисты и деятели культуры.

Как сообщал "Кавказский узел", глава грозненского представительства Оюб Титиев 11 января был арестован по обвинению в хранении марихуаны. Титиев заявил о своей невиновности. 25 января Верховный суд Чечни отклонил жалобу защиты на арест Оюба Титиева, оставив правозащитника под стражей до 9 марта.

Правозащитник заявил, что наркотики ему были подброшены силовиком, и рассказал адвокату, что ему угрожали возбудить в отношении его родных уголовные дела о содействии терроризму. 14 января стало известно, что родственники Титиева покинули Чечню из-за продолжающихся угроз.

В обращении, направленном генпрокурору РФ Юрию Чайке, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и главе СКР Александру Бастрыкину, члены Правозащитного совета России попросили изменить подследственность уголовного дела в отношении Титиева, а также дел о поджоге офиса "Мемориала" в Ингушетии и поджога автомобиля "Мемориала" в Дагестане.

"Есть все основания утверждать, что дело Оюба Титиева сфабриковано, а все перечисленные события взаимосвязаны и имеют один источник", говорится в обращении, опубликованном 1 февраля на сайте правозащитного центра.

Делами, связанными с сотрудниками ПЦ "Мемориал", должен заниматься следственный департамент МВД России, а Генпрокуратура обязана взять на контроль ход расследования этих дел. Объективное расследование дела Титиева, которое сейчас ведут силовики Курчалоевского района, невозможно в Чечне ввиду того, что силовые структуры полностью подконтрольны местной власти, указали правозащитники. Они напомнили, что в республике неоднократно фабриковались дела по статье о наркотиках, и указали на угрожающие заявления чеченского руководства о правозащитниках.

Глава Чечни Рамзан Кадыров несколько раз публично называл правозащитника наркоманом, не упоминая при этом его фамилию. Кроме того, 25 января в интервью изданию Daily Storm глава Чечни подчеркнул, что "есть свидетель, который говорил, что Титиев курил анашу".

Еще до ареста Титиева, 25 декабря 2017 года, спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал всех правозащитников, работающих «во всяких комитетах и центрах» врагами, заслуживающими смертной казни, отмечается в релизе ПЦ "Мемориал".

"В Ингушетии и в Дагестане расследование силами республиканских органов внутренних дел также невозможно, поскольку его сотрудники не смогут полноценно исследовать версию о возможной причастности к поджогу лиц или структур, находящихся на территории соседней республики", - отмечается в обращении.

Правозащитники также попросили главу СКР "провести проверку и дать правовую оценку высказываний Магомеда Даудова и Рамзана Кадырова в отношении деятельности правозащитников в Чечне и на Северном Кавказе", а также проверить поданное ранее Оюбом Титиевым заявление о подбросе ему наркотиков.

Обращение подписали девять членов Правозащитного совета России - Людмила Алексеева, Лев Пономарев,Валерий Борщев, Светлана Ганнушкина, Игорь Каляпин, Григорий Мельконьянц, Олег Орлов, Наталья Таубина, Александр Черкасов. К ним присоединились 39 правозащитников, журналистов и деятелей культуры, в том числе Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич, Александр Городницкий и Наталья Фатеева.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".