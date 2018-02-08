Европарламент призвал освободить Оюба Титиева

08 февраля 2018, 16:00

Обеспечить уважение прав главы чеченского отделения ПЦ "Мемориал" Оюба Титиева, а также защиту от судебного преследования и произвольного ареста призвал сегодня власти России Европейский парламент.

Как писал "Кавказский узел", Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Он утверждает, что наркотики были ему подброшены. 25 января Верховный суд Чечни отклонил жалобу защиты на арест Оюба Титиева, оставив правозащитника под стражей до 9 марта, несмотря на заявление защиты о фальсификациях в его деле.

Преследование Оюба Титиева ранее осудили Европейский союз, директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, международная экспертная организация Civil Rights Defenders, МИД Норвегии, правительство Германии, Платформа гражданской солидарности (CSP), правозащитная организация Human Rights Watch, комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс.

"(Европарламент) призывает к немедленному освобождению директора правозащитного центра "Мемориал" в Чеченской Республике господина Оюба Титиева, который был задержан 9 января, после чего ему официально предъявили обвинение, заключив под стражу по сфабрикованному обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств", - цитирует одобренную депутатами резолюцию РИА "Новости".

В документе подчеркивается, что Европарламент "настоятельно призывает российские власти обеспечить полное уважение прав человека и юридических прав господина Титиева, включая доступ к адвокату и медицинской помощи, физическую неприкосновенность и достоинство, а также защиту от судебного преследования, криминализации и произвольного ареста".

Парламентарии также призвали российские власти пресечь имеющие, по их мнению, место нападки на свободу выражения мнения в Чечне и в срочном порядке провести "независимые, объективные и тщательные расследования вызывающих сожаление событий в Чечне".

Напомним, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров несколько раз публично называл правозащитника наркоманом, не упоминая при этом его фамилию. Кроме того, 25 января в интервью изданию Daily Storm глава Чечни подчеркнул, что "есть свидетель, который говорил, что Титиев курил анашу". 2 февраля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к руководству МВД России с просьбой передать дело Титиева на уровень СКФО. 7 февраля адвокат Титиева Петр Заикин был уведомлен о передаче дела правозащитника в следственное управление Следственного комитета России по Чечне.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".