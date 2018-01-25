"Мемориал" рассказал о безуспешных поисках Титиева

25 января 2018, 15:31

Следствие не смогло пояснить адвокату, где находится чеченский правозащитник Оюб Титиев. Запланированные следственные действия отменены без объяснения причин, сообщил член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

Как писал "Кавказский узел", рассмотрение жалобы на решение об аресте главы грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева было назначено на сегодня в Верховном суде Чечни. Однако заседание было отложено сегодня на 17.00 мск из-за неявки адвоката и самого Оюба Титиева. Защита потребовала доставить Титиева в суд.

Оюб Титиев находится под арестом по обвинению в хранении марихуаны. Он утверждает, что наркотики были ему подброшены. Власти Чечни давно интересовались деятельностью Оюба Титиева, с учетом судьбы похищенной и убитой Натальи Эстемировой есть все основания опасаться за него, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

После заседания адвокат Петр Заикин поехал в отдел, где сегодня в 16.00 мск должны были быть проведены следственные мероприятия, заявил корреспонденту "Кавказского узла" член совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов.

"Адвокату правоохранители заявили, что Оюба Титиева у них нет. Он позвонил следователю, который ведёт дело Титиева. Тот отменил назначенные на сегодня следственные действия, причины отмены не объяснил. Так же неясно, провели ли вчера, 24 января, следственные мероприятия. Следователь и этот момент не прокомментировал", - пояснил Орлов.

По его словам, неизвестно, где сейчас содержится Оюб Титиев. Орлов предположил, что он может быть и этапирован.

Комментариями представителей следствия и правоохранительных органов Чечни по поводу местонахождения Оюба Титиева "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что 17 января в эфире телеканала "Грозный" был показан сюжет, в котором Рамзан Кадыров назвал правозащитников "врагами народа" и "продажными людьми". По словам Кадырова, он удивляется родственникам правозащитников, которые их не останавливают, добавив "они должны знать, в нашей республике их работа не пройдет".

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