Обвиняемыми по делу Дзантиева стали пять человек

26 января 2018, 07:45

Наряду с находящимся в международном розыске бывшим мэром Владикавказа Сергеем Дзантиевым по его делу обвинения предъявлены еще четырем чиновникам, сообщил глава МВД Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", в августе 2017 года Сергей Дзантиев был заочно взят под стражу судом, поскольку находился в международном розыске по делу о растрате средств и превышении полномочий. В начале октября стало известно о новых эпизодах в деле бывшего мэра, по которым он заподозрен в мошенничестве. В МВД проинформировали, что в отношении Дзантиева возбуждено четыре уголовных дела по трем статьям УК РФ: "Мошенничество в особо крупном размере", "Присвоение или растрата", "Превышение должностных полномочий".

был объявлен в федеральный розыск по делу о растрате 30 миллионов рублей из бюджета. 5 июня 2017 года , по которым Дзантиев и еще несколько чиновников проходят подозреваемыми в причинении бюджету ущерба на сумму свыше 97 миллионов рублей. Чиновники подозреваются в хищении муниципальных бюджетных средств. Речь идет о незаконных операциях по продаже муниципальной собственности по заниженной стоимости и последующим ее приобретением у подконтрольных лиц за стоимость, превышающую продажную в 10 раз. В октябре в отношении Дзантиева заведено дело по статье о мошенничестве, так как следствие считает, что в 2009 году градоначальник нанес ущерб в размере 18 миллионов рублей двум предпринимателям. 5 декабря 2016 года Дзантиевпо делу о растрате 30 миллионов рублей из бюджета. 5 июня 2017 года он стал фигурантом двух уголовных дел , по которым Дзантиев и еще несколько чиновников проходят подозреваемыми в причинении бюджету ущерба на сумму свыше 97 миллионов рублей. Чиновники подозреваются в хищении муниципальных бюджетных средств. Речь идет о незаконных операциях по продаже муниципальной собственности по заниженной стоимости и последующим ее приобретением у подконтрольных лиц за стоимость, превышающую продажную в 10 раз. В октябре в отношении Дзантиева заведено дело по статье о мошенничестве, так как следствие считает, что в 2009 году градоначальник нанес ущерб в размере 18 миллионов рублей двум предпринимателям.

В ходе расследования уголовных дел в октябре 2017 года были выявлены еще два преступления по статье "Мошеничество", совершенные Сергеем Дзантиевым, сказал 25 января на пресс-конференции министр внутренних дел Северной Осетии Михаил Скоков.

"Кроме того, в декабре возбуждено два уголовных дела по фактам превышения должностными лицами полномочий, а именно бывшим начальником комитета управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Владикавказа Урумовым О.П., в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал глава МВД.

Часть дел выделена в отдельное производство.

По его словам, планируется направить в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств, обвиняемыми по которому проходят трое должностных лиц администрации города. Это начальник финансового управления Цоков К.В., бывший начальник комитета управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Владикавказа Урумов О.П. и бывший главный бухгалтер Бузоева Ж.Е., заявил Скоков.

"Все они действовали в составе организованной группы совместно с Сергеем Дзантиевым, который объявлен в международный розыск с заочной мерой пресечения - арестом. Нами совместно с другими правоохранительными органами проводится большой объем работы по установлению его местонахождения. Это расследование кропотливо ведут компетентные сотрудники, и есть надежда, что в апреле этого года дело будет передано в суд. Розыск ведется активный, но есть определенные трудности по взаимодействию Интерпола с правоохранительными органами других государств", - сказал Михаил Скоков.

Представители Дзантиева заявления МВД о причастности бывшего мэра к преступлениям не комментируют.

Напомним, после первых публикаций в СМИ с обвинениями в адрес Дзантиева, он дал интервью о своей работе в должности главы Владикавказа, а также об отставке, где утверждает, что информация о злоупотреблениях в мэрии в период его работы - выдумка и политзаказ. "Ответственно заявляю, что в период моей работы главой АМС (администрации местного самоуправления) все мои действия проводились в строгом соответствии с законодательством, а принимаемые акты и решения проходили правовую экспертизу", - заявил Дзантиев изданию "15-й регион" 2 июня 2016 года, комментируя публикацию Life от 19 мая 2016 года о том, что чиновники мэрии Владикавказа заподозрены в крупной афере с землей. Вместе с тем Дзантиев признал, что в период его работы на посту мэра "бюджет города был дефицитным".