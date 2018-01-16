Марик Дудаев убит в Южной Осетии

16 января 2018, 22:33

Житель Южной Осетии Марик Дудаев, освобожденный в 2013 году из заключения в Грузии, застрелен в своем родовом селе Арцев.

Как писал "Кавказский узел", Марик Дудаев был задержан в Грузии 16 марта 2004 года, а 29 ноября 2005 года суд приговорил его к 23 годам лишения свободы по обвинению в ряде тяжких преступлений, в том числе в убийстве трех человек. В июне 2013 года, после длительных переговоров, Марик Дудаев был освобожден и передан югоосетинской стороне.

Тело Марика Дудаева с огнестрельными ранениями было обнаружено в здании бывшего сельского клуба в селе Арцев вечером 16 января. По информации МВД Южной Осетии, Дудаев был убит во время застолья, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Подозреваемый скрылся и пока не задержан, но его личность "уже почти выяснена", в убийстве Дудаева подозревается его односельчанин, отметили правоохранители.

"Марик обустроил свою ферму в бывшем здании сельского клуба, а на втором этаже здания оборудовал что-то вроде кабинета. Он зарезал поросенка, там было застолье. Туда же пришел его односельчанин, который произвел в него три выстрела. Марик скончался на месте", - сообщил источник в правоохранительных органах корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший руководитель информационно-аналитической службы МВД Грузии Шота Утиашвили называл освобождение Дудаева из грузинской тюрьмы "серьезной ошибкой". По его словам, Марик Дудаев "держал в рабстве все село Арцеви, где издавна жили грузины и осетины". В молодости Дудаев "организовал в Южной Осетии вооруженное сопротивление грузинским вооруженным группам", говорится в материале "Марик Дудаев, осетины и грузины", опубликованном 13 июля изданием JAMnews.

Родной брат Марика Дудаева Эрик Дудаев был депутатом парламента Южной Осетии от "Народной партии". Он погиб в сентябре 2015 года при ДТП на трассе Цхинвал - Дзау. За восемь лет до гибели, 16 декабря 2007 года, Эрик Дудаев пострадал в результате взрыва автомобиля в селении Гуджабаур Южной Осетии. Взрыв был квалифицирован как теракт, югоосетинская сторона рассматривала версию о причастности к покушению на Дудаева грузинских спецслужб.