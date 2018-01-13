13 января 2018, 16:57

Чеченка выдвинула Кадырову условия извинений за критику

Женщина, записавшая резкие критические видеообращения к главе Чечни и его матери, подтвердила свою готовность извиниться перед Кадыровым, если родственникам попавших без вести жителей Чечни вернут хотя бы их останки.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 и 6 января женщина, назвавшаяся жительницей Чечни, опубликована в канале ANTI KADYROV на YouTube видеообращения к Рамзану Кадырову и его матери Аймани Кадыровой. На первом видео под названием "Обращение чеченки к Кадырову" женщина, закрывшая большую часть лица, высказывает ряд обвинений в адрес главы Чечни и требует остановить "беспредел" - похищения и преследования людей в республике.

Министр информации и национальной политики Чечни Джамбулат Умаров 10 января предположил, что Кадыров знает об этом обращении, но не будет на него реагировать. Вечером 12 января ЧГТРК "Грозный" показала сюжет, в котором автором видеообращений называется живущая во Франции Айшат Гучигова. Люди, представившиеся родственниками Гучиговой, резко осудили ее, указав, что женщина жила в Ингушетии и не имела отношения к Чечне, но имела проблемы с психикой.

Автор видеообращения к Кадырову опубликовала сегодня в YouTube еще одно видео. Женщина вновь подтвердила готовность извиниться перед главой Чечни за критику и обвинения, но выдвинула условие этих извинений.

"Хочу попросить Кадырова, чтобы он вернул родственникам [пропавших] хотя бы их останки. Если он вернет хотя бы останки, я могу извиниться публично на любом канале, как хотите", - говорит женщина на видео.

Автор обращения добавляет, что не боится наказания из-за критики чеченских властей и не боится быть убитой. Она также отметила, что не будет записывать новых видеообращений, если ее условие будет выполнено.

Один из первых случаев публичного осуждения критиков власти и принуждения их к извинениям произошел в декабре 2015 года, когда житель Чечни Адам Дикаев в Instagram подверг критике Рамзана Кадырова. Спустя неделю в соцсетях появилось видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и выражает поддержку действующей власти. Отказалась от своих слов и Айшат Инаева, в декабре 2015 года пожаловавшаяся Кадырову на тяжелое положение жителей республики. Об аналогичном исходе жалобы на коррупцию в Чечне в апреле 2016 года говорится в справке "Кавказского узла" "Как Рамазан Джалалдинов рискнул жаловаться Путину и Кадырову". 29 марта 2017 года извинилась Марет Занзулаева, выступившая ранее на сельском сходе в Ачхой-Мартановском районе с критикой властей и действий силовиков. Еще одна жительница Чечни в мае 2017 года извинилась за свой призыв к Кадырову вмешаться в дело о задержании ее мужа, обвиненного в попытке примкнуть к боевикам в Сирии. 30 декабря 2017 года спикер парламента Чечни на сходе в Шали отчитал трех мужчин, которые, по его мнению, являются авторами опубликованного в интернете негативного отзыва о масштабной реконструкции в центре города.



Стоит отметить, что новое видео отличается от записанных ранее: женщина не выступает перед камерой, а говорит за кадром, в кадре находится только ее фотоизображение, открытое на экране компьютера. Предыдущие видео, в том числе "Обращение чеченки к Кадырову", уже удалены с канала, а название канала изменено с ANTI KADYROV на ANTI MASSACRE KADYROV.

На публичные выступления с критикой властей или жалобами жителей Чечни толкают отчаяние и желание добиться справедливости. Подвергая себя риску, авторы таких обращений часто недооценивают опыт других критиков власти, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Атмосфере страха, которую власти Чечни поддерживают в республике, посвящена глава опубликованного в 2015 году доклада Международной кризисной группы (ICG) "Чечня: внутреннее зарубежье". В докладе "Как по минному полю: чеченские власти против несогласных", опубликованном Human Rights Watch в 2016 году, указано, что "часть нарушений в отношении жителей Чечни никогда не попадет в поле зрения правозащитников или журналистов, поскольку атмосфера страха в регионе приобрела парализующий характер, и местные жители в большинстве своем уже не решаются говорить".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".