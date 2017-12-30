Демонтаж частного дома по улице Кадырова в Шали. Фото корреспондента "Кавказского узла".

30 декабря 2017, 15:11

Власти отчитали трех человек за критику сноса домов в Шали

Спикер парламента Чечни на сходе в Шали раскритиковал трех мужчин, которые в опубликованном в интернете видеоролике негативно отозвались о масштабной реконструкции в центре города.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря жители Шали сообщили о задержании Виситы Осмаева и Абдурахмана Исламгириева, которые раскритиковали снос домов в Шали в видеоролике, опубликованном на YouTube. МВД Чечни не подтвердило и не опровергло эту информацию.

Масштабный снос жилых домов и административных зданий в центре Шали начался 11 декабря. Снос домов нужен для расширения территории вокруг высотного комплекса "Шали-сити", объяснили власти. Шалинцы, которым пришлось покинуть свои дома из-за реконструкции, сообщили, что вынуждены снимать жилье за свой счет.

29 декабря в Доме культуры Шали прошел сход местных жителей, отселенных из центра города. В мероприятии участвовали также спикер парламента Чечни, глава муниципалитета и кадий района. Они обсуждали авторов появившегося в интернете видеоролика - трех пожилых мужчин, которые вышли на сцену ДК, сообщает корреспондент "Кавказского узла", посмотревший выпуск новостей на телеканале "Грозный".

Видеоролик, под названием "В Шали разрушены дома мирных жителей. Вот так идет строительство Шали-сити", был размещен на сайте YouTube 25 декабря. Съемка сделана из движущегося автомобиля. Несколько мужчин за кадром во время видеозаписи комментируют городской пейзаж, в том числе по-русски. "Как после войны, да?" – говорит один из них. "Еще хуже", - отвечает второй. "После войны так не было", - поясняет третий находящийся в салоне человек.

Абубакар Осмаев, житель Аргуна, отправил видеоролик находящемуся в Страсбурге бывшему министру связи Ичкерии Саид-Эмину Ибрагимову, после чего запись и была распространена в интернете, утверждалось в новостном выпуске телеканала "Грозный".

Мужчины отправили видеозапись во Францию, надеясь получить за нее деньги, заявил на сходе спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Он спросил у Осмаева, предупредил ли тот людей, участки которых снимал. Осмаев ответил, что нет.

"Этот вот, говорят, он из Шали. Ему строят два дома. Что еще надо сделать? Какие у тебя дома?" - спросил Даудов у другого мужчины, голос которого звучит в ролике, Абдурахмана Исламгириева. Он ответил, что дома, которые для него строятся, "красивые". У мужчины две семьи, пояснили авторы новостного сюжета. Имя третьего мужчины, критиковавшего действия властей в видеоролике, не называлось.

Председатель парламента заявил, что никого из жителей Шали "ущемлять не будут". Авторы сюжета отметили, что недовольными действиями властей "оказались только три этих человека". В конце материала несколько участников схода выразили благодарность руководству республики за заботу и строительство нового жилья.

Метод осуждения критиков власти в республике приобрел системный характер, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Жителей Чечни больше насилия и смерти пугают унижение и коллективная ответственность, которую практикуют власти, говорится в докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

Комментариями авторов видеоролика относительно их участия в сходе жителей Шали, а также по поводу информации о задержании двоих из них "Кавказский узел" не располагает.

Примечание:

"Члены диаспоры рассказали о страхе перед властями Чечни", "Гей из Чечни рассказал о требованиях извиниться перед Кадыровым", "Уроженцы Кавказа отчислены из вуза после публичных извинений студента".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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