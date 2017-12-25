25 декабря 2017, 12:10

Переселенцы в Шали пожаловались на отсутствие помощи от властей

Жители Шали, чьи дома пошли под снос при реконструкции центра города, сообщили, что вынуждены снимать жилье за свой счет. На окраине Шали в новостройках уже начато возведение стен. Всего под отселение попали 90 семей, рассказали в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", масштабные работы по сносу различных зданий в центре Шали были начаты 11 декабря. На двух центральных улицах – Кадырова и Ивановская – под снос попали 65 частных домовладений. Также демонтируются несколько многоквартирных домов, здания районной и сельской администрации. Под снос попали объекты, расположенные в непосредственной близости от строящегося комплекса высотных зданий «Шали-Сити» и мечети имени Рамзана Кадырова.

Строительство мечети имени Рамзана Кадырова началось в декабре 2012 года. Решение о строительстве "было принято в связи с многочисленными обращениями верующих", пояснил тогда ДУМ Чечни. Строительство высотного комплекса "Шали-сити" началось в 2014 году. В комплекс входят шесть зданий высотой от 12 до 16 этажей, а также гостиничный комплекс, напоминающий чеченскую сторожевую башню. Общая площадь застройки составляет 12 гектаров.

Переселяемые шалинцы вынуждены снимать жилье

Шалинцы, которым пришлось покинуть свои дома из-за реконструкции, сообщили корреспонденту «Кавказского узла», что никаких договоров с ними чиновники не составляли, и в настоящее время все расходы по переселению им приходится решать самостоятельно.

«Никакой реальной помощи от властей на сегодняшний день нет. Нас фактически выбросили на улицу. Просто поставили в известность, что дома пойдут под снос, так как надо расширить центральную площадь и обеспечить доступ к мечети. Единственное, что разрешили, так это забрать более-менее ценное и демонтировать что можно. Что успели забрать, вывезли, сейчас уже там все заровняли под площадку», - рассказал один из жителей Шали, пожелавший остаться неназванным.

По словам мужчины, он со своей семьей теперь снимает квартиру в городе. Некоторые его соседи и знакомые временно поселились у своих родственников. «Для нас строят дома на окраине Шали. Уже залиты фундамент, поднимают стены. Обещали, что в домах будет все, начиняя от посуды и заканчивая мебелью. Посмотрим, что получится», - отметил шалинец.

Его слова подтвердила жительница Шали, Раиса, чья семья также попала в число отселяемых.

«Никто ни у кого желания не спрашивал, просто в приказном порядке велели оставить свои дома и переехать к родственникам или снять жилье. Но не у всех есть родня в городе. Детям нужно ходить в садики и школы, кто-то работает, кто-то учится. Это же очень серьезная проблема. Несколько дней назад показывали совещание в правительстве, и Рамзан Кадыров тогда поблагодарил жителей Шали за то, что они с пониманием отнеслись к сносу их домов. Знает ли он вообще, как это происходит?» - заявила женщина.

О том, что никаких договоров с отселяемыми шалинцами не заключено, сообщил еще один житель города, Иса.«Есть только устные обещания, но реально никто еще ничего не получил - ни денег, ни жилья. Решение о сносе домов стало для многих полной неожиданностью. Я сейчас снимаю квартиру за свои деньги, недалеко от центра, потому что работаю непосредственно в городе. За жилье пришлось заплатить за три месяца вперед, иначе хозяева не соглашались», - рассказал Иса.

«Все надо решать самим. Нам дали понять, что нужно радоваться тому, что руководство республики взяло на себя строительство нового жилья взамен того, что сносится. Хотя радоваться в принципе нечему. У нас отобрали новый дом в центре. И взамен него строится где-то на отшибе. Чему тут радоваться?» - сказал еще один шалинец. По его словам, его семья временно переехала к родителям, а сам он остановился у своего близкого знакомого.

Вечером 21 декабря пользователи WhatsApp в Чечне распространили аудиообращение одного из шалинцев к своему знакомому на чеченском языке, в котором также жалуется на действия властей и говорит, что все это предпринимается, чтобы открыть вид на мечеть. «Говорят, чтобы шли куда хотим, снимали жилье, пока нам построят дома. Поддержки никакой не делают, деньги на найм жилья не дают. Сказали, чтобы снимали квартиры и шли куда хотим», - говорит мужчина.

Чиновники обещают, что переселенцам будет предложен выбор жить на окраине или получить деньги

Представитель городской администрации, с которым сегодня удалось связаться корреспонденту «Кавказского узла», отказался комментировать жалобы местных жителей, отметив лишь, что решение о реконструкции центральной части города было принято руководством республики.

«Вопросы касательно строительства нового жилья для тех горожан, чьи дома пошли под снос, решаются. Для них активными темпами строится новое жилье, и все они получат новые дома, их строительство завершится в течение ближайших недель. Причем все дома будут обеспечены всем необходимым», - заявил чиновник.

По его словам, те, кто жил в многоквартирных домах, также могут рассчитывать на получение соответствующей жилплощади или денежные компенсации. «Несколько владельцев квартир уже выразили желание получить денежные компенсации, поскольку они фактически в своих квартирах не проживали, а сдавали их внаем. Эти вопросы также решаются», - отметил представитель мэрии.

Также он отметил, что в попавших под снос частных и многоквартирных домах в общей сложности проживало более 90 семей.

Напомним, в 2010 года была проведена масштабная реконструкция в Аргуне. В центре города были снесены несколько десятков частных домов, торговый центр, ресторан и другие здания. Новые дома взамен снесенных люди начали получать в апреле 2011 года. А в мае текущего года была начата масштабная реконструкция поселка Новогрозный (Ойсхар) Гудермесского района. Там строились мечеть, спортивный комплекс, больница и несколько многоквартирных домов. Строители возвели новое жилье для людей в рекордные 11 дней, но жители поначалу боялись вселяться в новые дома, предположив, что строительство в короткие сроки не могло обойтись без нарушений технологии строительства.

источник: корреспонденты "Кавказского узла"