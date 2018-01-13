13 января 2018, 13:31

Родные публично осудили чеченку за видеообращение к Кадырову

Видеообращения к главе Чечни и его матери записала Айшат Гучигова, проживающая во Франции, рассказали ее родные. Они публично заявили, что им стыдно за слова Гучиговой, а один из родственников пожелал критику Кадырова смерти. Общественные активисты, опрошенные "Кавказским узлом", считают, что родственников Гучиговой вынудили выступить с ее осуждением.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 и 6 января женщина, назвавшаяся жительницей Чечни, записала видеообращения к Рамзану Кадырову и его матери Аймани Кадыровой, требуя остановить похищения и преследования людей в республике. На первом видео под названием "Обращение чеченки к Кадырову" женщина, закрывшая большую часть лица, в резких интонациях призывает главу Чечни остановить "беспредел" в республике и высказывает ряд обвинений в его адрес.

37-летняя Айшат Гучигова, выступившая с обращениями к Кадырову и его матери, "не имеет никакого отношения к Чечне и чеченскому народу", заявил родственник Гучиговой Лечи Гайсултанов. "Она жила в Ингушетии, вышла замуж в Ингушетии и уехала [за границу] из Ингушетии. Лучше бы она там умерла", - сказал мужчина в репортаже, показанном 12 января в десятичасовых вечерних новостях ЧГТРК "Грозный".

Гучигова после развода с мужем уехала в Германию, где у нее отобрали детей, а потом переехала во Францию, заявила тетя Гучиговой, Хаби Саиева. "У нее был нервный срыв. Она за свои действия отвечать, конечно же, не может", - сказала Саиева, добавив, что Гучигова "лечится в психбольнице" и "сидит на таблетках", у нее бывают провалы в памяти.

Другой родственник Гучиговой, показанный в сюжете, Ваха Гайсултанов, назвал ее "больным человеком", а одна из ее сестер, Тоита Гучигова, отметила, что Гучигова находится в психиатрической больнице постоянно и "бывает на свободе всего два-три месяца в году". Также женщина рассказала о том, что Айшат Гучигова ранее тайно сделала документы на детей и, не уведомив бывшего мужа, увезла их за границу. "Она даже платок не носит. Хиджаб она вообще не носит", - добавила она.

Родственники Гучиговой высказали предположение, что ее кто-то использует в своих целях. "Родственники очень переживают. И нам очень стыдно за это", - цитирует тетю Гучиговой Хаби Саиеву корреспондент "Кавказского узла", посмотревший выпуск новостей на телеканале "Грозный".

Власти Чечни крайне болезненно реагируют на любую критику в свой адрес, а отвечать за нее приходится не только самим авторам обращений, но и их близким, отметили опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

"Как наша власть относится к критике, все знают. Примеров тому было немало - взять ту же Айшат Инаеву, Рамазана Джаладинова или недавний случай с жителями Шали, недовольными сносом домов в центре города. Все идет по одной и той же накатанной схеме. «Виновников» принуждают публично каяться и отказываться от своих слов. Если же они вне пределов республики, то за них это делают близкие. Это уже стало у нас нормой, хотя раньше даже представить себе подобное было невозможно", - сказал представитель одной из региональных неправительственных организаций, Аслан.

"Почему-то все критики руководства республики оказываются какими-то неуравновешенными, заблудшими, психически ненормальными или иными ущербными людьми. Смотреть подобные вещи бывает просто неприятно. Я не могут понять, зачем такое выносить на всенародное обсуждение, унижать людей, подключать родственников и так далее. Это не делает чести никому. Понятно, что какая-то реакция на различные заявления должна иметь место, но это должен быть совершенно иной уровень", - прокомментировал сюжет чеченского телеканала другой активист.

Прилюдное осуждение критиков власти в республике, по мнению опрошенных "Кавказским узлом" экспертов, приобрело системный характер. Подвергая себя риску, авторы новых обращений недооценивают опыт своих предшественников, считают политологи. Одним из первых таких случаев произошел в декабре 2015 года, когда житель Чечни Адам Дикаев в своем посте в Instagram подверг критике Рамзана Кадырова. Спустя неделю в соцсетях было распространено видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и поддержке действующей власти. Отказалась от своих слов и Айшат Инаева, в декабре 2015 года пожаловавшаяся Кадырову на тяжелое положение жителей республики. Об аналогичном исходе жалобы на коррупцию в Чечне в апреле 2016 года говорится в справке "Кавказского узла" "Как Рамазан Джалалдинов рискнул жаловаться Путину и Кадырову". 29 марта 2017 года извинилась Марет Занзулаева, выступившая ранее на сельском сходе в Ачхой-Мартановском районе с критикой властей и действий силовиков. Еще одна жительница Чечни в мае 2017 года извинилась за свой призыв к Кадырову вмешаться в дело о задержании ее мужа, обвиненного в попытке примкнуть к боевикам в Сирии. 30 декабря 2017 года спикер парламента Чечни на сходе в Шали отчитал трех мужчин, которые, по его мнению, являются авторами опубликованного в интернете негативного отзыва о масштабной реконструкции в центре города. При этом мужчины не заявляли о своем раскаянии и не подтверждали, что именно их голоса звучат в видеоролике.

Сотрудник одного из министерств Чечни, Ильяс, сказал, что ему не понравились обращения Гучиговой. "Сейчас в Интернете развелось столько всяких «правдорубов», что за всеми и не уследишь. Я видел пару роликов этой женщины, мне они совершенно не понравились. Говорит, перескакивая с пятого на десятое, повторяет сказанное и тому подобное. Такое впечатление, что ей просто нечем заняться и она села порассуждать на камеру о высоких материях, нисколько в них не разбираясь", - сказал чиновник "Кавказскому узлу".

Грозненец Сулейман высказался в поддержку Гучиговой. "Не знаю, кто эта женщина, но она говорит правду. Она озвучила то, что думают многие чеченцы. С самого начала было понятно, что ее будут искать, что ее или заставят извиниться, или будут выставлять в негативном свете. Так оно и произошло", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" не имеет подтверждений, действительно ли Айшат Гучигова является автором видеообращений к Кадырову и его матери, а люди, выступившие по телеканалу "Грозный" 12 января, приходятся ей родственниками.

Атмосфере страха, которую власти Чечни поддерживают в республике, посвящена глава опубликованного в 2015 году доклада Международной кризисной группы (ICG) "Чечня: внутреннее зарубежье". В докладе"Как по минному полю: чеченские власти против несогласных", опубликованном Human Rights Watch в 2016 году, указано, что "часть нарушений в отношении жителей Чечни никогда не попадет в поле зрения правозащитников или журналистов, поскольку атмосфера страха в регионе приобрела парализующий характер, и местные жители в большинстве своем уже не решаются говорить".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

источник: корреспонденты "Кавказского узла"