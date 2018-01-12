12 января 2018, 05:52

Политологи: жители Чечни критикуют власти из-за усталости от "вождизма"

На публичные выступления с критикой властей или жалобами жителей Чечни толкают отчаяние и желание добиться справедливости. Подвергая себя риску, авторы таких обращений часто недооценивают опыт других критиков власти, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 5 и 6 января женщина, назвавшаяся жительницей Чечни, записала видеообращения к Рамзану Кадырову и его матери Аймани Кадыровой, требуя остановить похищения и преследования людей в республике. На первом видео под названием "Обращение чеченки к Кадырову" женщина, закрывшая большую часть лица, в резких интонациях призывает главу Чечни остановить "беспредел" в республике и высказывает ряд обвинений в его адрес.

Жители Чечни, пытавшиеся жаловаться на действия или бездействие властей республики, выступали впоследствии с вынужденными публичными извинениями. В декабре 2015 года Айшат Инаева, пожаловавшаяся Кадырову на тяжелое положение жителей республики, была вынуждена публично покаяться и отказаться от своих слов. Рамазан Джалалдинов, обратившийся в апреле 2016 года к Путину с жалобой на коррупцию в Чечне, покинул республику в ноябре того же года, а затем извинился перед Кадыровым, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Рамазан Джалалдинов рискнул жаловаться Путину и Кадырову". 29 марта 2017 года Марет Занзулаева, выступившая ранее с критикой властей на сходе сельчан в Ачхой-Мартановском районе, извинилась за свои высказывания и опровергла информацию об избиении людей силовиками. Еще одна жительница Чечни в мае 2017 года извинилась за ранее распространенный призыв к Кадырову вмешаться в дело о задержании ее мужа, обвиненного в попытке примкнуть к боевикам в Сирии. Прилюдное осуждение критиков власти в республике, по мнению опрошенных "Кавказским узлом" экспертов, приобрело системный характер. Дополнение "Кавказского узла" от 11:18 мск 12.01.2017: одним из первых случаев публичного унижения в Чечне стала ситуация с нарушением прав жителя республики Адама Дикаева. 11 декабря 2015 года Адам Дикаев в своем посте в Instagram подверг критике Рамзана Кадырова. Спустя неделю в соцсетях было распространено видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и поддержке действующей власти.

Видеообращения жителей Чечни с критикой властей и реакция на них демонстрируют степень жесткости преследований инакомыслящих в республике, полагает эксперт Фонда Карнеги, профессор Алексей Малашенко.



«Судя по той информации, которая доходит до общественности, Чечня с точки зрения жесткости преследований и несоблюдения законов по отношению к людям стоит на первом месте», - считает он.

Страх наказания не останавливает отчаявшихся

Выступления жителей с критикой властей Малашенко считает проявлениями усталости общества от манеры поведения Кадырова и приближенных к нему людей. «Люди устали от его вождизма, и хотя они, конечно, его боятся, рано или поздно их прорывает. Люди высказываются индивидуально, это не группа или организация, а отдельные личности. С ними многие согласны, но не все готовы их открыто поддержать», - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперт отметил, что появление в публичном пространстве подобных выступлений может быть связано с предстоящими президентскими выборами в России. «Возможно кто-то рассчитывает, что перед выборами реакция будет не столь жесткой, что не будет преследований», - предположил Алексей Малашенко.

Характер реакции Рамзана Кадырова на видеообращение женщины Малашенко считает важным показателем. «Интересно, как отнесется к [этому видеообращению] Кадыров, просто ли он ее пожурит, как «несознательную» или начнется охота. Я думаю, стоит ожидать от главы Чечни заявления, что ему это не нравится», - заключил он.

Атмосфере страха, которую власти Чечни поддерживают в республике, посвящена глава опубликованного в 2015 году доклада Международной кризисной группы (ICG) "Чечня: внутреннее зарубежье". В докладе"Как по минному полю: чеченские власти против несогласных", опубликованном Human Rights Watch в 2016 году, указано, что "часть нарушений в отношении жителей Чечни никогда не попадет в поле зрения правозащитников или журналистов, поскольку атмосфера страха в регионе приобрела парализующий характер, и местные жители в большинстве своем уже не решаются говорить".

Оценить уровень напряженности в обществе позволяет не столько реакция властей на те или иные выступления, сколько доминирующие в этом обществе настроения, считает руководитель отдела развития «Левада-Центра», социолог Денис Волков.



«Все скорее зависит от настроений в обществе, от общего градуса недовольства - насколько люди чувствуют, что жизнь становится тяжелее. Если в жизни действительно есть трудности, то как бы ни реагировали власти, критично настроенных людей будет все больше. Одно дело, когда ситуация терпимая, приемлемая и хотя бы не ухудшается, другое дело, когда положение становится хуже», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

На публичные обращения в властям людей, по мнению Волкова, толкает отчаяние. «У авторов таких роликов, вероятно, есть надежда на разрешение проблемы, но скорее они делают это от безысходности. Даже не надеясь на что-то повлиять, они хотят заявить о себе, заявить, что они есть и имеют свое мнение», - предположил он.

В Чечне жестко контролируются не только дела, но и высказывания

Появление отдельных видеообращений вряд ли позволяет делать выводы о большем или меньшем распространении страха либо протестных настроений в обществе, заметил Денис Волков.

«В Чечне, конечно, существует атмосфера если не страха как такового, то понимания, что дела и высказывания людей жестко контролируются. При этом невозможно утверждать, что люди, выпускающие подобные критические видео, учитывают опыт ранее выступивших - далеко не каждый человек примеряет на себя конкретный прецедент с итогам критического выступления. Некоторые думают, что другой должен извиниться за свое неправильное выступление, но они сами все делают правильно», - предположил Волков.

Новые технологии позволяют большому числу людей записать и опубликовать видеообращение к кому бы то ни было, однако большинство таких видео не находит своего зрителя и повлиять на общественное мнение не может, считает Денис Волков. В то же время для средств массовой информации видеообращение из Чечни может служить дополнительным подтверждением информации о нарушениях прав человека в республике, заметил социолог. «Если независимые СМИ со значительной аудиторией подхватят его, о нем может узнать примерно 15% всей аудитории страны, это одна ситуация. Другая - если тема выйдет в наиболее известные СМИ, на центральные телеканалы», - подчеркнул социолог.

На Кавказе существует неизжитое стремление к справедливости

Протест против несправедливости власти заложен в гражданских основах кавказского общества, считает замдиректора по науке Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов.



«В традиционных обществах на Кавказе существует неизжитое стремление к справедливости. Когда говорят о гражданском обществе, об активности его рядовых членов общества, подразумевают только современные политические нации, но и в традиционном обществе всегда присутствовали эти установки - нельзя молчать, если творится несправедливость, нужно стремиться к ее устранению. Эти механизмы, вероятно, и заставляют людей как-то высказать свою точку зрения, невзирая на трудные условия», - сказал Аликберов корреспонденту "Кавказского узла".

Публикация в интернете видеообращений с критикой власти является продолжением давно сложившейся практики обращения людей к властям: до распространения интернета эти обращения передавались в письменной форме или при личных посещениях, и тогда критики власти тоже рисковали, считает заведующий лабораторией методологии федеративных исследований ИнСАП РАНХиГС Дмитрий Рогозин.



«Сама ситуация, когда человек пытается донести свои мысли до тех, кто обладает властью, обычна, такое было всегда и всегда были угрозы таким людям, применялись санкции к тем, кто «высовывается из толпы», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Последствия для авторов подобных обращений не влияют на общий уровень страха в обществе, уверен Дмитрий Рогозин. «Всегда находятся люди, которые считают своим долгом сделать обращение, которые не могут молчать. Больше запугано общество или меньше, найдутся люди, которые продолжат обращаться к власть имущим», - заключил эксперт.

Министр нацполитики Чечни исключил реакцию Кадырова на видеообращение

Министр информации и национальной политики Чечни Джамбулат Умаров 10 января прокомментировал видеообращение автора канала ANTI KADYROV к Рамзану и Аймани Кадыровым. Умаров предположил, что Кадыров знает об этом обращении, но заверил, что главе Чечни "нет дела" до записавшей его женщины.

"Я не думаю, что эта женщина добьется своей главной цели, я имею в виду реакции", - сказал Умаров в эфире телеканала "Настоящее время".

Автор видеообращения к Кадырову в тот же день, 10 января, опубликовала в своем канале очередное видео. По словам женщины, некие люди, которых она сочла сторонниками главы Чечни, ждут от нее извинений. "Я извинюсь, проблем нет. Бакаева верни, живым или мертвым, и я извинюсь", - заявила она, вновь обращаясь к Кадырову.

Родственники Зелимхана Бакаева не знают о его местонахождении с 8 августа 2017 года. Зелимхан Бакаев стал жертвой "чистки", организованной в Чечне против подозреваемых в гомосексуализме, полагают авторы петиции на сайте организации All Out. На 5.35 мск 12 января петиция, опубликованная 8 января, набрала 23 395 подписей.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

источник: корреспондент "Кавказского узла"