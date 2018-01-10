10 января 2018, 16:06

Жительница Чечни призвала Кадырова остановить похищения

Женщина, которая представилась жительницей Чечни, записала видеообращения к Рамзану Кадырову и его матери Аймани Кадыровой, в которых попросила остановить похищения и преследования людей в республике.

Видеоролик, озаглавленный "Обращение чеченки к Кадырову", опубликован на канале Anti Kadyrov в YouTube 5 января и, по состоянию на 16.00 мск, набрал 49 621 просмотр.

YouTube-канал Anti Kadyrov зарегистрирован 5 января, за пять дней на нем размещено восемь видеообращений, в том числе обрaщения к Аймани Кадыровой и матери Зелимхана Бакаева. На всех видеозаписях женщина, закрывшая лицо так, что видны лишь глаза, говорит по-чеченски, иногда переходя на русскую речь.

Автор "Обращения чеченки к Кадырову" в резких интонациях просит главу Чечни остановить "беспредел" в республике, высказывая при этом ряд обвинений в его адрес.

На чеченском языке женщина просит Рамзана Кадырова "оставить в покое" молодых жителей Чечни, а его мать Аймани Кадырову просит повлиять на сына. В частности, женщина упоминает исчезновение певца Зелимхана Бакаева и просит вернуть его матери. Она также попросила Рамзана Кадырова не настраивать "весь чеченский народ против себя", пишет "Кавказ.Реалии".

Родственники Зелимхана Бакаева не знают о его местонахождении с 8 августа 2017 года. Зелимхан Бакаев стал жертвой "чистки", организованной в Чечне против подозреваемых в гомосексуализме, полагают авторы петиции на сайте организации All Out. На 16.00 мск 10 января петиция, опубликованная 8 января, набрала 21 259 подписей.

Свое обращение к матери Кадырова автор ролика объяснила участившимися случаями исчезновения людей в Чечне. "Я не знаю, что они сделали – наверное, даже Рамзан не знает. Бороду не отпускали", - говорит женщина, обращаясь к Аймани Кадыровой.

По подсчетам "Кавказского узла", в 2017 году родственники не менее 51 жителя Чечни сообщили об их похищении. Жертвами похитителей становились родственники боевиков, люди, заподозренные в симпатиях к радикальному исламу, близкие тех, кто примкнул к сирийским боевикам, мужчины, заподозренные в гомосексуальной ориентации. Ситуация с исчезновениями людей в Чечне стала напоминать обстановку во время второй чеченской кампании, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

"Кавказский узел" уже писал о попытках жителей Чечни жаловаться на действия или бездействие властей республики, но за этими обращениями следовали публичные извинения. Прилюдное осуждение критиков власти в республике, по мнению опрошенных "Кавказским узлом" экспертов, приобрело системный характер.

Так, 29 марта 2017 года в новостной программе телеканала "Грозный" местная жительница Марет Занзулаева, выступившая ранее с критикой властей на сходе сельчан в Ачхой-Мартановском районе, извинилась за свои высказывания и опровергла информацию об избиении людей силовиками.

Житель села Кенхи Рамазан Джалалдинов, который в апреле 2016 года обратился к Владимиру Путину с жалобой на коррупцию в Чечне, в ноябре того же года после встречи с высокопоставленным чеченским силовиком был вынужден покинуть республику. Затем и он извинился перед Кадыровым, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Рамазан Джалалдинов рискнул жаловаться Путину и Кадырову".

Практика публичных извинений распространилась и за пределы Чечни, отмечается в опубликованной "Кавказским узлом" справке "В стиле Кадырова: "Камеди Клаб" встал в очередь на извинения перед вайнахами".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих здесь вооруженных инцидентов и похищений людей. Новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе с инакомыслием в республике собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".