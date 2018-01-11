11 января 2018, 13:07

Жителей Чечни насторожило возвращение критика ваххабизма на пост кадия Грозного

За возвращением Адама Ильясова на должность исламского судьи Грозного может последовать новый всплеск преследований молодых людей с бородами, предположили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", Адам Ильясов уже был кадием (исламским судьей) Грозного, сменив на этой должности Магомеда Хийтанаева в январе 2014 года. Ему как одному из наиболее последовательных противников радикальной идеологии было поручено заняться борьбой с распространением "лживой идеологии и сектантства" в исламе, после чего Ильясов обязал имамов грозненских мечетей следить за внешним видом прихожан и представлять еженедельные отчеты.

В январе 2014 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на совещании с духовенством, что в республике не должно быть "даже духа" течений, противоречащих Корану, Сунне и тарикату, в числе которых он назвал ваххабизм, хабашизм и таблих. После этого в Чечне фактически началась охота на молодых людей, которые носят длинные бороды при сбритых усах, подобно последователям салафитского течения в исламе.

Новым заместителем муфтия республики и кадием Грозного назначен Адам Ильясов, сообщил 10 января корреспонденту "Кавказского узла" представитель ДУМ Чечни. Он уточнил, что решение об этом было озвучено 9 января на совещании духовенства в Грозном.

При этом представитель муфтията отказался прокомментировать очередную отставку Магомеда Хийтанаева с должности кадия Грозного и назвать причины назначения Ильясова.

Информация о том, что заместитель муфтия Чечни и кадий Грозного Магомед Хийтанаев снят с должности, появилась в ноябре 2017 года. Официальных заявлений по поводу его отставки тогда не прозвучало, но с тех пор Хийтанаев не появлялся на публичных мероприятиях и не участвовал в совещаниях в ДУМ, передал корреспондент "Кавказского узла".

41-летний Магомед Хийтанаев был уволен в ноябре 2017 года. Его обязанности исполнял один из заместителей муфтия Чечни Аслан Абдуллаев, сообщило 10 января "Кавказ.Реалии".

Магомед Хийтанаев стал особенно известен после того, как в декабре 2016 года принял активное участие в сходе жителей села Пригородное, которые потребовали выселить из республики родственников Зелимхана Бахарчиева, подозреваемого полицией в организации нападений на Грозный 17 и 18 декабря 2016 года. Все мужчины из семьи Бахарчиева после этого схода покинули свои дома.

Назначение Адама Ильясова кадием Грозного может привести к ужесточению риторики в адрес салафитов и усилению контроля над прихожанами мечетей, считает сотрудник одной из НПО Чечни Адам.

"Ильясов известен своей жесткой позицией не только по отношению к салафитам, но и к тем, кто хотя бы отдаленно напоминает пресловутых "ваххабитов". Это касается и отращивания бород с подбриванием усов, и укороченных или подвернутых брюк и так далее. В свое время именно он требовал от имамов вести контроль над прихожанами в мечетях. Так что нельзя исключать, что в ближайшее время у нас произойдет очередной всплеск антиваххабитских настроений с задержаниями молодых людей за ношение бород", - сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Адам.

В 2014 году Адам Ильясов "яростно критиковал" известного проповедника из Ингушетии Хамзата Чумакова, напомнил корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Муса.

"Называл его заблудшим человеком, приверженцем ваххабизма и так далее. Делал он это во время пятничных проповедей в мечети, хотя, насколько я знаю, такие вещи неприемлемы с точки зрения ислама. Причем это совпало с тем, что наше руководство выказывало недовольство деятельностью Чумакова. Хотя надо сказать, что Хамзата Чумакова многие верующие из нашей республики уважают за его прямоту и открытое выражение своих взглядов", - сказал Муса.

Местное духовенство в своих действиях придерживается установок, исходящих от властей Чечни, предположил житель Грозного Сайд-Ахмад.

"Я не думаю, что это назначение [Ильясова] как-то повлияет на общий фон. Наши муллы и имамы ограничены в своих действиях и строго следуют курсу, заданному руководством республики. Так что вне зависимости от того, кто занимает ту или иную должность в муфтияте - Ильясов, Хийтанаев, Абдуллаев или кто-то еще - они будут делать только то, что им позволит власть", - поделился с корреспондентом "Кавказского узла" своей версией житель Грозного.

источник: корреспондент "Кавказского узла"