Координатор «Эковахты» Андрей Рудомаха © Фото Елены Синеок, Юга.ру

05 января 2018, 13:30

Жители России потребовали найти напавших на Рудомаху

Петицию с требованием к руководителям следственных органов и кубанскому губернатору взять под свой контроль расследование дела о нападении на эколога Андрея Рудомаху в Краснодаре подписали за сутки более тысячи человек.

Как писал "Кавказский узел", вечером 28 декабря 2017 года неизвестные напали на координатора "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомаху и его спутников в Краснодаре. Рудомаха был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом носа. Нападавшие похитили у экологов компьютеры, фотоаппараты, видеокамеры и документы.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о грабеже. Андрей Рудомаха связал нападение со своей экологической деятельностью. Нападавшие действовали организованно и владели информацией о передвижении активистов, они могут иметь отношение к силовым структурам, считают сам Рудомаха и присутствовавшие при нападении его соратники.

Петиция с требованием расследовать нападение на Андрея Рудомаху и деятельность Управления ФСБ по Краснодарскому краю размещена на портале Change.org.

Авторы петиции просят руководителей Генпрокуратуры России, Федеральной службы безопасности, Следственного комитета, Министерства внутренних дел, а также губернатора Краснодарского края и председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России взять это дело под личный контроль, "чтобы виновные были установлены и привлечены к ответственности".

Скпинлот страницы петиции "Бандитское нападение на руководителя ЭВСК Андрея Рудомаху не должно остаться безнаказанным" Также в петиции содержится просьба к директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову провести комплексную проверку работы УФСБ по Краснодарскому краю. Авторы обращения считают, что силовики занимаются "систематическим подавлением природоохранной деятельности "Экологической Вахты по Северному Кавказу".

Кроме того, в петиции содержится просьба о переквалификации дела на статью 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), "в связи с тем, что имеет место посягательство на жизнь общественного деятеля". 

Петиция была опубликована 4 января. К 13.30 мск 5 января под ней уже стояло 1 086 подписей.

"Преступление должно быть наказано. Закон должен быть соблюден", - прокомментировала петицию Янина Волина. "Долг и честь для каждого человека остановить любое проявление бандитизма и разбоя в отношении людей! Тем более, старающихся для блага окружающих!!!" - написала там же Ольга Баращук.

"Поддерживаю! Надо объединять усилия и наводить порядок в стране!" - высказал свое мнение подписант, назвавшийся правозащитником из Волгограда. "Нужно остановить реальную преступность в стране", - заявил Владимир Бровкин. "Я поддерживаю всех борцов за сохранение природы, т.к. и сам провожу в жизнь Экософию и Универсологию мудрого природоориентированного развития! Я понимаю, что от Экософии зависит жизнь и каждого человека и выживание человечества в целом!" - сообщил Виталий Поляков.

Андрей Рудомаха - один из основателей НКО "Эковахта по Северному Кавказу", он руководит организацией с момента ее создания в 1997 году. За прошедшие годы некоторые из его бывших соратников покинули организацию, другие, как Сурен Газарян, были вынуждены уехать из России, говорится в биографии Андрея Рудомахи, опубликованной на "Кавказском узле". После того, как Рудомаха защитил сквер в природоохранной зоне реки Кубань, он был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016" за отстаивание своей позиции в общественных интересах.

Андрею Рудомахе требуется лечение и юридическая помощь, сообщила "Экологическая вахта по Северному Кавказу". На своем сайте 4 января она опубликовала реквизиты для оказания финансовой помощи пострадавшему экологу.

Примечание:

"Андрей Рудомаха связал нападение с экологической деятельностью", "Михаил Абрамян рассказал об участии в провокациях против экологов", "Суд отказался штрафовать "ЭкоВахту" за отсутствие ярлыка иноагента".

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