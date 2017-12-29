29 декабря 2017, 16:09

Полицейские сочли грабежом нападение на Рудомаху

Расследование нападения на активиста "ЭкоВахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомаху начато сегодня по уголовной статье о грабеже, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", вечером 28 декабря в Краснодаре неизвестные напали на координатора "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомаху и его спутников. В результате нападения также пострадал активист Виктор Чириков, которого неизвестные ударили в живот. Врачи диагностировали у Рудомахи черепно-мозговую травму и перелом носа. По словам пострадавшего, именно он был целью нападения трех человек в масках, пытавшихся отнять сделанные им снимки дачи, принадлежащей санкт-петербургской фирме.

У экологов были похищены рюкзаки с аппаратурой, компьютеры, фотоаппараты и видеокамеры, а также документы. В полиции сегодня утром сообщили, что решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения.

Управление МВД по Краснодарскому краю сегодня возбудило уголовное дело о нападении на Рудомаху и Чирикова по статье "грабеж", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" их адвокат Алексей Аванесян.

"Мы связываем нападение с экологической деятельностью [активистов]", - уточнил он.

Андрей Рудомаха - один из основателей и руководитель НКО "Эковахта по Северному Кавказу", говорится в биографии Андрея Рудомахи, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". После того, как Рудомаха защитил сквер в природоохранной зоне реки Кубань, он был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016" за то, что в общественных интересах отстаивал свою позицию.

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"