29 декабря 2017, 10:13

Полиция занялась расследованием нападения на Андрея Рудомаху

Полицейские осмотрели место нападения на координатора "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомаху, а также опросили возможных свидетелей, сообщили в краснодарском главке полиции. Местные активисты сомневаются, что нападавшие будут найдены.

Как писал "Кавказский узел", вечером 28 декабря неизвестные напали на Андрея Рудомаху и его спутников возле дома одного из экологов в Краснодаре. Рудомаха был госпитализирован. Врачи определили у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту этого инцидента, сообщили сегодня утром в пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

«Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, а также опросили возможных свидетелей. В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сказал представитель ведомства.

По его словам, нападение на эколога произошло около 23:00 28 декабря. Во время опроса пострадавшие рассказали, что возле одного из домов на улице Керченской на них напали три человека, избили и похитили документы и имущество на 60 тысяч рублей, сообщил сотрудник пресс-службы, слова которого приводит портал «Юга.ру».

Информации об инциденте на сайте краснодарского ГУ МВД по данным на 10.13 мск, не было.

Соратники Рудомахи по общественной деятельности в соцсетях призывают распространять информацию о нападении на эколога, высказывая сомнения, что полицейские смогут оперативно раскрыть преступление.

«Сейчас в офисе Эковахты полиция. Но что от них можно ждать, если они сами столько лет преследуют некоммерческую экологическую организацию!?» - написала еще ночью на своей странице в Facebook София Русова.

«Печально, когда с экранов тв нам говорят "вы что хотите как в девяностые?" Но вот мы смотрим в окно и видим, что у нас уже давно как в девяностые. Вот нет у меня уверенности, что доблестные волки в погонах, найдут этих нападавших в масках», - написал у себя в Facebook Алексей Мандригеля

«А не связано ли это нападение с последними делами Вахты? Особенно с браконьерской охотой экологических начальников?» - задался вопросом под постом Мандригели Валерий Бриних.

Напомним, активисты из "Экологической вахты по Северному Кавказу" 20 декабря обвинили троих высокопоставленных чиновников, задержанных в Геленджике во время охоты на кабана без лицензии и охотничьей путевки, в браконьерстве.