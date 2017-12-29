29 декабря 2017, 02:48

Лидер "ЭкоВахты" Андрей Рудомаха госпитализирован после нападения

В Краснодаре неизвестные напали на координатора "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомаху, эколог госпитализирован.

Нападение на Андрея Рудомаху и его спутников совершено возле дома одного из экологов в Краснодаре вечером 28 декабря.

"В Краснодаре около дома одного из экологов на Андрея и его спутников напали трое неизвестных. Они распылили перцовый газ в двух наших товарищей, а Рудомаху жестоко избили", - приводит агентство слова Шевченко.

Рудомаха госпитализирован, добавил Шевченко. По предварительным данным, у Рудомахи закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос.

Из автомобиля, по словам активиста, были похищены рюкзаки с аппаратурой, компьютеры, фотоаппараты и видеокамеры, а также документы. "Забрали все и быстро скрылись. На головах нападавших были "балаклавы", их невозможно будет опознать", - рассказал Шевченко.

Нападение было совершено после того, как экологи вернулись с инспекции черноморского побережья, сообщает "Югополис" со ссылкой на активистку "ЭкоВахты" Арину Лисовец.

В результате нападения также пострадал активист Виктор Чириков, которого неизвестные ударили по животу, уточняет издание.

Комментарии от представителей Главного управления МВД по Краснодарскому краю по поводу инцидента пока не поступали. По данным на 2.40 мск 29 декабря на сайте ГУВД сообщения о нападении на Рудомаху нет.

Ранее "Кавказский узел" информировал, что активисты из "Экологической вахты по Северному Кавказу" 20 декабря обвинили троих высокопоставленных чиновников, задержанных в Геленджике во время охоты на кабана без лицензии и охотничьей путевки, в браконьерстве.