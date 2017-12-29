29 декабря 2017, 11:06

Андрей Рудомаха связал нападение с экологической деятельностью

О выбитых зубах и сломанном носе в результате избиения рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Рудомаха. Нападение произошло после возвращения с инспекции под Геленджиком, сообщил эколог.

Как писал "Кавказский узел", вечером 28 декабря неизвестные напали на координатора "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомаху и его спутников в Краснодаре. Рудомаха был госпитализирован. Врачи определили у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа. У экологов были похищены рюкзаки с аппаратурой, компьютеры, фотоаппараты и видеокамеры, а также документы. В полиции сегодня утром сообщили, что решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения.

Андрей Рудомаха стал одним из основателей НКО "Эковахта по Северному Кавказу" в 1997 году и до сих остается ее координатором и руководителем, хотя ряд его бывших соратников покинули организацию, другие, как Сурен Газарян, были вынуждены уехать из России, говорится в биографии Андрея Рудомахи, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". После того, как Рудомаха защитил сквер в природоохранной зоне реки Кубань, он был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016" за то, что в общественных интересах отстаивал свою позицию.

Возбудить уголовное дело пообещали Андрею Рудомахе и полицейские, которые опросили его сегодня в больнице. Нападение, по словам эколога, произошло примерно в 22.15 мск 28 декабря на улице Керченская в районе Дубинка в Краснодаре. Нападавших было трое, Рудомаху госпитализировали на скорой помощи в одну из клиник Краснодара после полуночи.

"Чувствую себя неважно. Очень болит голова. Тошнит. Медики проверяют наличие у меня сотрясения мозга. Скорее всего, оно есть. У меня выбиты два передних зуба, на которых держался мост, а также сломан нос и полностью заплыли глаза. Остались одни щелки. Болят внутренние органы", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сегодня в 09.00 мск Андрей Рудомаха, все еще находящийся в больнице.

Он также рассказал подробности нападения, которые запомнил. "Их было трое. Накаченные высокие молодые люди в масках. Нападение было неожиданным. Нас было трое мужчин и одна девушка. Нападали конкретно на меня, и именно мне хотели нанести увечья. Такое нападение было впервые в моей жизни. Целью, как я понял, было желание запугать и отнять снимки, которые мы сделали, находясь с инспекцией в районе Криницы под Геленджиком", - рассказал Андрей Рудомаха.

По его словам, экологам удалось выяснить, что эта новая дача располагающаяся на землях лесного фонда принадлежит фирме из Санкт Петербурга, а руководит ею известный в Санкт Петербурге адвокат из числа лиц, приближенных к Путину.

"Дача охраняется собаками. На ее территории уже выстроена церквушка, ведутся подготовительные работы [к открытию]. Имеется мощная охрана - за нами была организована погоня, когда нас заметили, что мы фиксируем все, что происходит на территории. Но нам удалось уйти. Но, когда мы подъехали к дому одного из наших активистов, то, как я уже потом понял, нас там ожидали", - рассказал Андрей Рудомаха.

Он рассказал подробности нападения. "Меня окружили эти трое в масках. Один из них нанес два или три мощных удара прямо в лицо, между глаз и в зубы. После чего я упал и больше уже ничего не помню. Я терял сознание", - рассказал Рудомаха.

Активист "Эковахты" Александр Савельев, который находился рядом с местом происшествия, сообщил, что все произошло очень быстро. "Когда мы подъехали, я пошел открывать ворота. Не прошло и трех минут, как я вернулся, и увидел, что на земле лежит окровавленный Рудомаха. Мы сразу вызвали скорую, Андрея увезли и госпитализировали. Затем сообщили в полицию", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Савельев.

Андрей Рудомаха отметил, что все подробности нападения сообщил посетившему его сегодня утром полицейскому. "Если преступники думают, что они у нас все забрали, то ошибаются. У нас остались снимки этой незаконной стройки, а также видео нападения, которое будет обязательно обнародовано", - отметил Андрей Рудомаха.

Он также сказал, что бандитам не удалось его запугать, и он намерен продолжать свою деятельность по защите природы.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" размещена подборка наиболее ярких случаев преследования активистов в Краснодаре и Сочи.

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"