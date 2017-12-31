31 декабря 2017, 12:30

Активисты "ЭкоВахты" связали нападение на Рудомаху с силовиками

Люди, напавшие на координатора "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомаху в Краснодаре, действовали организованно и владели информацией о передвижении активистов. Нападавшие могут иметь отношение к силовым структурам, считают сам Рудомаха и двое его соратников, присутствовавших при нападении.

Как писал "Кавказский узел", вечером 28 декабря неизвестные напали на координатора "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомаху и его спутников в Краснодаре. Рудомаха был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом носа. Нападавшие похитили у экологов компьютеры, фотоаппараты, видеокамеры и документы, полиция возбудила уголовное дело по статье о грабеже.

Андрей Рудомаха - один из основателей НКО "ЭкоВахта по Северному Кавказу", он руководит организацией с момента ее создания в 1997 году. За прошедшие годы некоторые из его бывших соратников покинули организацию, другие, как Сурен Газарян, были вынуждены уехать из России, говорится в биографии Андрея Рудомахи, опубликованной на "Кавказском узле". После того, как Рудомаха защитил сквер в природоохранной зоне реки Кубань, он был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016" за отстаивание своей позиции в общественных интересах.

Адвокат Алексей Аванесян, представляющий интересы Рудомахи, считает квалификацию преступления некорректной. Правоохранители должны скорректировать квалификацию в соответствии с выводами судмедэкспертов о нанесенных активистам телесных повреждениях, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

За нападением стоят влиятельные люди, которым помешала деятельность экологов, предположил адвокат. Сам Андрей Рудомаха придерживается такого же мнения, связывая нападение со своей экологической деятельностью.

Активист убежден, что исполнители нападения связаны с силовыми структурами, а заказчиками являются "высокопоставленные особы, захватывающие особо охраняемые земли общего пользования для постройки своих дворцов".

"Нападавшие обладают профессиональными навыками, это были люди в спортивной одежде и хорошей физической форме. Полагаю, что о нашем передвижении они могли узнать только при наличии специальных возможностей и доступа к базам данных. Им было известно, где мы живем и куда мы можем направляться после инспекции", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Рудомаха добавил, что чувствует себя плохо после нападения. "Меня лечат: делают капельницы, какие-то уколы - наверное, обезболивающие, но все равно болит голова и все тело. Побили меня сильно, видимо, целью было не только отобрать аппаратуру, но и покалечить", - предположил эколог.

Андрей Рудомаха также напомнил, что в отношении него все еще возбуждено уголовное дело о клевете на депутата Госдумы Ремезкова.

В конце августа 2016 года следствие возбудило в отношении Андрея Рудомахи и Дмитрия Шевченко уголовное дело о клевете. Дело возбудили на основании заявления депутата Госдумы РФ Александра Ремезкова. Ремезков заявил, что дачи в Туапсинском и Динском районах Кубани, которые активисты связывали с его именем, ему не принадлежат. Экологи при этом утверждали, что оба дачных объекта принадлежат не самому Ремезкову, а его родной сестре. В сентябре стало известно, что уголовное преследование активистов прекращено, но дело при этом не закрыто.

"Дело в отношении нас с Шевченко возбудили очень быстро, причем наша информация о причастности Ремезкова к этим дачам вообще не исследовалась. Также есть дело по навешиванию на "ЭкоВахту" ярлыков иностранного агента. Силовики проявляли себя, преследуя нашу организацию прямо или косвенно через другие структуры", - заметил Рудомаха.

Непосредственным толчком к нападению могла стать обнародованная "ЭкоВахтой" в декабре этого года информация о браконьерской охоте высокопоставленных чиновников в Геленджике или последняя инспекция в районе села Криница под Геленджиком, считает Рудомаха.

По информации экологов, на землях лесного фонда у села Криница без каких-либо разрешений строится еще одна дачная резиденция. Она принадлежит фирме из Санкт Петербурга, а руководит ею известный петербургский адвокат из числа лиц, приближенных к Путину, рассказал Рудомаха ранее "Кавказскому узлу".

Активист Виктор Чириков, избитый вместе с Рудомахой, тоже считает высокопоставленных силовиков причастных к нападению. По словам Чирикова, нападавшие ударили его в живот, брызнув в глаза перцовым газом.

"Нападавшие действовали очень организованно и продуманно. Нас было четверо, член "ЭкоВахты" Савельев пошел открывать ворота, а с нами в это время расправлялись. Сначала обезвредили нас всех газом: залили глаза мне, Рудомахе и девушке, которая была с нами в машине. Один из нападавших ударил Рудомаху рукой и затем ногой в лицо, повалил его на землю и снова ударил. Пока один расправлялся с Рудомахой, а второй со мной, третий технично проник в автомобиль и забрал нашу аппаратуру. После этого они скрылись". - рассказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Чириков отметил, что во время инспекции охранники отбирали у членов "ЭкоВахты" паспорта. По его предположению, организаторы нападения воспользовались связями в правоохранительных органах, чтобы узнать местонахождение и маршруты передвижения активистов.

Активист добавил, что после нападения и дачи показаний в полиции он заметил у своего дома странную активность правоохранителей. "После трех часов ночи к моему дому на собственной машине подъехал полицейский, который организовал мое задержание 19 декабря. Он вышел из своей машины и стал осматривать мою машину. Я позвал супругу, она тоже его узнала. Нам показалось очень странным, что он в три часа ночи осматривает мою машину после нападения на нас", - рассказал Виктор Чириков, подчеркнув, что "к правоохранителям есть много вопросов".

Третий участник событий, активист "ЭкоВахты" Александр Савельев, разделяет мнение Рудомахи и Чирикова. По его мнению, нападавшие тем или иным образом были связаны с силовыми структурами, а организация нападения была полностью в интересах коррумпированных чиновников.

"На митингах, пикетах и других акциях протеста рядом с силовиками всегда находятся наглые молодые люди в спортивной одежде и хорошей физической форме. Они выполняют роль провокаторов - нападают на участников акций, бьют их, совершают хулиганские действия, и это никак не пресекается. Понятно, что они связаны с силовиками", - рассказал Савельев корреспонденту "Кавказского узла".

В пресс-службе МВД Краснодарского края комментировать заявления потерпевших о связи силовиков с избиением экологов категорически отказались. "Мы можем по этому делу говорить только то, что выходит в наших официальных пресс-релизах", - сказал сотрудник пресс-службы краевого МВД корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" размещена подборка наиболее ярких случаев преследования активистов в Краснодаре и Сочи.

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"